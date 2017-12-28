لا تنفق أموالك على "أوميغا 3".. كبسولة يومياً لا تمنح جسمك أي فائدة.. إليك الجرعة المثالية

تربَّينا منذ الصغر على نصائح الأمهات التي تخبرنا بضرورة تناول الخضراوات والفاكهة؛ وذلك لاحتوائها على الفيتامينات المفيدة، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ البعض يهتم بعنصر هام في التغذية وهو أميغا 3، وجرى البحث عن هذا المكون في الطعام اليومي أو من خلال كبسولات المكملات الغذائية؛ ومن ثم نتناوله كجزء من الروتين اليومي. ولكن يبدو أننا مخدوعون، فكبسولتان يومياً لا تكفيان لإمداد جسمك بهذا العنصر السحري.

ما هي الأوميغا 3

هي أحماض دهنية توجد في الأسماك الدهنية؛ مثل: سمك السلمون، والتونة، والسردين، والأنشوجة، والجوز، وزيت الكانولا، ومنتجات الصويا، وبذور الكتان، والبيض.

تقول ريبيكا غاوثورن، أخصائية تغذية: "يُنصَح بتناول البالغين من 250 إلى 500 ملليغرام من الأطعمة البحرية التي تحتوي على أوميغا 3 يومياً؛ للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن تحقيق ذلك بتناول وجبتين أو ثلاث (150 غراماً لكل منها) من الأسماك الزيتية في الأسبوع، وكذلك تناول غرام واحد من أوميغا 3 من مصادر نباتية".

فوائد أوميغا 3





تناول جرعة كافية من أوميغا 3 يعالج الالتهابات ويقيك من أعراض متلازمة التمثيل الغذائي التي تظهر بوضوح في زيادة دهون البطن وارتفاع ضغط الدم.

تحارب أوميغا 3 أمراض المناعة الذاتية وأعراض القلق والاكتئاب والأمراض العقلية مثل ألزهايمر.

الجرعة المناسبة

المفاجأة الصادمة أن تناول كبسولة أو كبسولتين ليس جرعة كافية من الأوميغا 3 المطلوبة يومياً، ولكن عليك تناول شريحة سلمون أو سمك التونة أو الأنشوجة، أو تناول من 8 إلى 12 كبسولة يومياً، وكلما تناولت الأسماك الدهنية الطازجة حصلت على أكبر فائدة من هذه الأحماض الدهنية.











متى تصبح جرعة أوميغا 3 ضارة؟





بحسب منظمة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، فإن الجرعة اليومية يجب ألا تتجاوز 3000 ملليغرام، ولكن على النقيض فإن منظمة EFSA -وهي تعادل منظمة FDA في أوروبا- أعلنت أن الجرعة اليومية من المكملات الغذائية يجب ألا تتجاوز 5000 ملليغرام.

التحذير من الجرعات المرتفعة لأوميغا 3 غالباً للمرضى الذين هم بصدد الخضوع لعمليات جراحية؛ ولذلك فإن بعض الأطباء ينصحون مرضاهم بالتوقف عن تناول مكملات الأوميغا 3 قبل الخضوع للعمليات الجراحية بأسبوع أو أسبوعين؛ لتسببها في تعرض المريض للنزيف.

أعراض نقص أوميغا 3

هناك مجموعة من الأعراض التي تشير إلى عدم تناولك كمية غير كافية من الدهون مثل:

جفاف وتقشر البشرة

جفاف العينين

الشعور بالبرد المستمر

تساقط الشعر

ضعف التركيز

الشعور الدائم بالجوع