أقلهم يحصل على 350 ألف جنيه مصري.. حفلات "الكريسماس" تضيف الملايين إلى جيوب الفنانين.. من يتقاضى الأجر الأعلى؟

أوشك العد التنازلي على ليلة رأس السنة على الانتهاء والوصول للحظة المنتظرة، حيث سيحيي فيها عدد من نجوم الفن حفلات غنائية في عدد من الدول العربية، على رأسها القاهرة، ودبي، وبيروت.

ويبدو أن حفلات الكريسماس في استقبال عام 2018، تشكل إضافة كبيرة في رصيد عدد من الفنانين وحساباتهم المالي؛ إذ سيحصل عدد منهم على ملايين الجنيهات مقابل إحياء تلك الحفلات.

المركز الأول: عمرو دياب

ويتربع على قائمة أعلى أجور حفلات رأس السنة، المغني المصري عمرو دياب؛ إذ سيتقاضى 2 مليون جنيه (112.540 ألف دولار أميركي -علماً أن الدولار يساوي 17.77 جنيه مصري-) مقابل إحياء حفل في أحد فنادق القاهرة، حيث يبلغ سعر تذكرة دخول الحفل 15 ألف جنيه مصري.

المركز الثاني: إليسا وجورج وسوف









تليه المغنية اللبنانية إليسا، التي ستحصل على 100 ألف دولار (ما يزيد على 1.7 مليون جنيه مصري، و150 مليون ليرة لبنانية -علماً أن الدولار يساوي 1514 ليرة لبنانية-) مقابل إحياء حفل في أحد فنادق بيروت، حيث تتراوح التذكرة بين 200 و1000 دولار أميركي (4 إلى 19 ألف جنيه مصري، 340 ألفاً إلى مليون ونصف مليون ليرة لبناني).

يحل المغني اللبناني جورج وسوف في المرتبة الثانية أيضاً بحصوله على أجر مساوٍ لأجر إليسا تقريباً، بحسب موقع "أخبارك" المصري، وتقرير تلفزيوني لقناة "العربية".

فيما يبلغ سعر تذكرة حضور حفل المغني اللبناني نحو 280 دولاراً أميركياً؛ أي 5 آلاف جنيه مصري، أو ما يزيد على 400 ألف ليرة لبنانية.

المركز الثالث: تامر حسني ووائل جسار









وفي المرتبة الثالثة، حل المغني المصري تامر حسني؛ إذ من المفترض أن يتقاضى أجراً يصل إلى مليون جنيه مصري؛ أي ما يزيد على 56 ألف دولار، فيما يبلغ سعر تذكرة الحفل الذي سيحيى في أحد فنادق القاهرة نحو 10 آلاف جنيهاً مصرياً (يزيد على 5 آلاف دولار).

كذلك، المغني اللبناني وائل جسار سيحل في المركز الثالث مكرراً، بتقاضيه أجراً مساوياً تقريباً لتامر حسني، بينما يتراوح سعر تذاكره بين 2400 إلى 5000 جنيه مصري (ما قد يصل إلى 280 دولاراً، و425 ألف ليرة لبنانية).

المركز الرابع: محمد حماقي

بينما يحل المغني المصري محمد حماقي في المرتبة الرابعة لقائمة الأعلى أجراً، مقابل حصوله على 600 ألف جنيه (33 ألف دولار أميركي)، بتذكرة دخول تبلع 2400 جنيه مصري (135 دولاراً).

المركز الخامس: سميرة سعيد

فيما يبلغ أجر المغنية المغربية سميرة سعيد 550 ألف جنيه مصري (31 ألف دولار)، بتذكرة تتراوح بين 2 و4 آلاف جنيه مصري (110 إلى 225 دولاراً).

المركز السادس: مايا دياب









أما المغنية اللبنانية مايا دياب، فستحصل -بحسب المصادر السالف ذكرها- على 400 ألف جنيه مصري (22 ألف دولار، أو 430 مليون ليرة لبنانية)، بتذكرة دخول تتراوح بين 2 و4 آلاف جنيه مصري (110 إلى 225 دولاراً، أو 170 إلى 340 ألف ليرة لبنانية).

المركز السابع: حكيم









هذا، ويحصل المغني المصري الشعبي حكيم على 350 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار) لإحياء حفلٍ في فندق بالقاهرة، بأسعار تذاكر تساوي أسعار حفلي سميرة سعيدة، ومايا دياب.