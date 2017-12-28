ميلانيا ترامب تتوسل أمام الكاميرا لمساعدتها! قناة على يوتيوب تنشر "الرسالة السرية" للسيدة الأولى في عيد الميلاد

في الأيام التي تلت تنصيب دونالد ترامب رئيساً، كشف المُعِدّون بقناة Bad Lip Readingما قيل حقاً بين الرئيس الجديد وباراك أوباما، عندما غادرا البيت الأبيض معاً.

وهذه القناة الساخرة على موقع يوتيوب، تحاكي مقاطع من الأفلام والبرامج التلفزيونية والأغاني والرياضة والأخبار السياسية، عبر إعادة تسجيل جمل صوتية مضحكة تطابق حركات شفاه الأشخاص المعنيين.

وفي فيديو موسيقي ساخر جديد نشره موقع ديلي بيست الأميركي من القناة المذكورة، يغني ترامب ترنيمةً غريبةً وآسرة تُسمى Christmas Is Here أو "عيد الميلاد قد أتى"، إلا أن ما كان الغريب هو ما قيل على لسان ميلانيا ترامب.

ففي الفيديو الأصلي للسيدة الأولى، كانت في خطاب عيد الميلاد هذا الأسبوع تقول: "في هذا الوقت من السنة، نرى أفضل ما في أميركا وروح الشعب الأميركي".

لكن في هذا الإصدار الجديد الساخر للخطاب، تنظر مباشرةً إلى الكاميرا وتتوسَّل قائلة: "رجاءً ساعدوني".

وبينما يتغنَّى ترامب فرحاً بإنجازاته العديدة، تضيف ميلانيا: "سأعيش في صمت"، وتحذر قائلة: "سيُجمِّد أموال الناس".

وتنتهي المقطوعة الغنائية بظهور نسخة ديزني المرعبة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، الذي يخبرنا: "عيد الميلاد ليس ممتعاً، على الأقل عندما لا تكون إنساناً حقيقياً"، قبل أن يسأل: "أوه، لماذا لا أعرف الحب؟".