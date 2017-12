أغنية بكلمات بذيئة صعدت بسبب ترامب!..أثر "الكوارث السياسية" على نجاح الأعمال الموسيقية في 2017

تنوعت الأغاني التي حقّقت نجاحاً في الغرب عام 2017، لكن الطريف أن هناك عدة أعمال صَعِدت إلى الواجهة لتزامُن طرحها مع ما اعتبره العامة "كوارث سياسية"، حسب وصف الصحافة البريطانية، التي استشهدت بنجاح أغنية بذيئة الكلمات لـ Pink Guy، كانت من الأعلى انتشاراً إبان تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، كالت أشعارها الشتائم والانتقادات للرجل المكروه، وافتقدت لأي قدر من الذوق الفني!

صحيفة Guardian البريطانية نقّبت في محتويات قائمة موقع Spotify لأعلى 200 أغنية استماعاً لعام 2017، وقائمة Viral50 لأسرع 50 أغنية انتشاراً، والتي سجّلت مفارقة غريبة، إذ تفوقت فيها أغنية مسلسل أميركي يحمل اسم Curb Your Enthusiasm في عدد المستمعين على أعمال المغنية كاتي بيري.

في هذا التقرير الممتع سنتعرّف على الأغاني الناجحة، بتسلسل زمني يواكب كل شهر من أشهر العام الذي شارف على الانتهاء، لمحاولة فهم ما الذي أثّر في عادات سماع الموسيقى لدى البريطانيين من أحداثٍ تصدَّرت عناوين الأخبار ومناسباتٍ ثقافيةٍ جماعيةٍ.

وصفت Guardian شهر يناير/كانون الثاني، بأنه الأسوأ، فالناس في بريطانيا كانوا يمرون بضائقة مادية، سببتها أزمة اقتصادية تحسّنت فيما بعد، وبحسب الصحيفة فقد جعل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمور أسوأ.

وفيما نزل المواطنون حول العالم إلى الشوارع للتظاهر تضامناً مع مسيرة نسائية ضد نتيجة الانتخابات، أخذ الناس في الاستماع إلى ألحان إد شيران المريحة للأعصاب، في أغنيتيه The Shape of You و Castle on the Hill.

ومن بين الأغنيات الـ50 الأكثر انتشاراً، ساعدت حالة الاحتجاج على وضع أغنية بذيئة انتقدت ترامب لـ Pink Guy في مركزٍ متقدمٍ في القائمة.

على صعيدٍ آخر، أسهم نجاح فيلم La La Land الساحق في جعل الجميع يتعلَّق فجأةً بأداء الممثل ريان غوسلينغ لأغنية City of Stars.

ثم، ومن حيث لا ندري، وصلت موسيقى مسلسل Neighbours لقائمة أسرع 50 لحناً انتشاراً في الأسبوع الأخير من الشهر، مبرهنةً على أن نهاية يناير/كانون الثاني كانت -على برودتها- مليئةً بالتحديات للكثيرين على عدة أصعدة.

المفاجأة في هذا الشهر كانت لمحبي المغني الأميركي الراحل برنس، الذي أصبحت أغانية متوفرة على موقع Spotify.

فأدمنوا إعادة سماع أغنيات Raspberry Beret و Let’s Go Crazy وPurple Rain وKiss، وهي الأغنيات التي شكلت مجتمعةً ألحان عيد الحب الأكثر انتشاراً، ما يعني أن موسيقى برنس هيمنت على القائمة.

في الوقت نفسه، ربطت الصحيفة بين تعيين امرأة للمرة الأولى رئيسةً للشرطة اللندنية، في تاريخها الممتد لـ188 عاماً، وهي كريسيدا ديك، وبين نجاح مغنياتٍ مثل كاتي بيري و Sigrid ولانا ديل راي بالتزامن مع ذلك.

شهد شهر مارس/آذار طرح عملة الجنيه الإسترليني المعدني ذي الـ12 ضلعاً، وكما لو أن التغيير لم يكن مخيفاً بما فيه الكفاية للموظفين وأصحاب المحال التجارية، فقد أعلنت الحكومة أنها ستُفعِّل المادة 50 (التي تقدم السبيل لأي دولة ترغب في الخروج من الاتحاد الأوروبي)، وبالتالي تبدأ إجراءات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار.

و"مرةً أخرى كان المَخرج من التوتر على يد شابٍ مهذبٍ يحمل غيتاراً، اسمه إد شيران"، حسب وصف التقرير.

ففي مرحلةٍ ما كانت أغنيات ألبوم شيران تحتل المراكز الستة عشر الأولى كلها في القائمة، إلى أن أتى شابٌّ مهذبٌ آخر يدعى دريك بأغنيةٍ اسمها Passion fruit.





الانتخابات المبكرة جعلت الجميع يصرخ في تيريزا ماي: "تواضعي"!

في هذا الشهر أعلنت السياسية البريطانية تيريزا ماي اعتزامها الترشح في الانتخابات المبكرة، التي جرت في 18 أبريل/نيسان، ولسببٍ ما تأثرت الخيارات الموسيقية للبريطانيين بالموقف.

فوصلت أغنية Humble للمغني كندريك لامار للمركز العاشر في قائمة الأكثر استماعاً (من بين كلمات الأغنية: "اجلسي وتواضعي")، فيما تصدّرت القائمة أغنية Bad Decisions in the Night المنفردة للمغني مايك سكينر.

ووصلت كذلك إلى قائمة أنجح 50 أغنية أغنيتا Hard Times لفرقة Paramore وSign of the Time لهاري ستايل.

"كان الأمر كما لو أن الجميع يخوض جلسات علاجٍ جماعيٍّ بالصراخ عبر الموسيقى".

اتجهت الأذواق للأصوات المتفائلة، مثل أغنية Unforgettable للمغني فرينش مونتانا وأغنية I'm the One لدي جي خالد وأغنية There's Nothing Holding Me Back لشون مينديس.

في ذلك الشهر، حسب تقرير الصحيفة "إذا كان فيديو الأغنية يُظهر الفنان وهو يلوِّح بذراعيه في الهواء، ويحيا حياةً خياليةً فهذا كفيلٌ بوضع الأغنية في قائمة أفضل 5 أغنيات".

وربما ليس من قبيل المصادفة أن دوق أدنبرة أعلن اعتزامه التقاعد من مهامه الرسمية في هذا الشهر، الأمر الذي جعله يبدو مُلهماً ومنتصراً بعض الشيء.. هنا يأتي الحديث عن الأهداف في الحياة، أو كما يقول دي جي خالد: "أمر ضروري لازم".

كان ذلك ثالث أعلى شهور يونيو/حزيران حراً في التاريخ، وبتعرض البلاد لموجةٍ من الحر الشديد كانت بريطانيا تتظاهر بأنها الكاريبي.

كانت أغنية Despacito المُعاد توزيعها بمشاركة جاستن بيبر للفنانين لويس فونسي ودادي يانكي أنجح أغنيةٍ في السنة كلها.

وكانت تصدح ألحانها من الحدائق العامة أثناء حفلات الشواء على امتداد يونيو/حزيران، كل الناس كانوا يحاول الغناء مع الكلمات الإسبانية.

بدا الأمر كما لو أننا جميعاً أردنا الهرب في يونيو/حزيران، لكننا متأكدون أن هذا لم يكن له علاقةٌ بنتائج الانتخابات العامة البريطانية التي أُعلنت ذلك الشهر.

أُعلن عن اختيار الممثلة جودي ويتاكر كأول ممثلةٍ تقوم بأداء دور Doctor Who في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، وجن جنون مستخدمي الإنترنت.

هل سيكون ذلك جيداً؟ هل سيكون سيئاً؟ هل تكون حقيقة أن الدكتور عاد في صورة امرأةٍ، الجزء الأقل مصداقيةً في مسلسلٍ يعرض فضائيين وسفراً عبر الزمن؟

في هذه الأثناء صوت محبو الموسيقى، عبر مشاهداتهم على الإنترنت، وتصدرت أغاني البوب ونجحت أغنية New York للمغنية St Vincent وSorry Not Sorry للمغنية Demi Lovato وتحولت كاتي برايس بشكلٍ غير متوقعٍ من عضوةٍ في فرقة Loose Women إلى ملكةٍ للموسيقى الراقصة في أغنية I Got U.

بعدما بدا وكأنه سنواتٌ من التوعد، أجريت أخيراً المباراة التي جمعت كونور ماكغريغور (لاعب فنونٍ قتاليةٍ مختلطةٍ من أيرلندا) وفلويد مايويذر جونيور (ملاكم أميركي)، في الـ26 من أغسطس/آب، ما أعطى دفعةً ليس فقط للأرصدة البنكية للمتنافسين، وإنما أيضاً لأغنية Mick Konstantin المثيرة للتساؤل التي تصدَّرت قائمة الأكثر استماعاً لذلك الشهر: There’s Only One Conor McGregor.

كانت الأغنية الأيرلندية المرحة قد تصدرت قائمة أسرع الأغاني انتشاراً، فقط لتُهزم في الجولة الثانية (أو بالأحرى الأسبوع الثاني)، على عكس نجم الفنون القتالية المختلطة الذي صمد حتى الجولة العاشرة.

وفي قائمة أفضل 200 أغنية سيطرت أغنية New Rules للمغنية دوا ليبا.

وربما بسبب موجة ما بعد الصيف من المشاعر التي تهتم بأولئك الذين تركهم أحباؤهم للتو بعد موسم إجازاتٍ رومانسيةٍ والذين يحتاجون إلى نصائح عن كيفية تخطِّي أمر أحبائهم السابقين.

شهدت المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول، أول عاصفةٍ مُسمَّاةٍ أيلين في العالم، مُنذرببدء موسم الشتاء.

بعدها جاءت أغنية Man's Not Hot للمغني بيغ شاك، لتتصدر قائمة الأغنيات الـ50 الأسرع انتشاراً، وهي الأغنية الوحيدة تقريباً التي كتبت عن ارتدائك معطفك داخل البيت، وهو أمرٌ ربما احتجت لفعله إذا كان بيتك واحداً من بين آلاف البيوت التي انقطعت عنها الكهرباء، بعد أن ضربت العاصفة البلاد.

وجاءت الأخبار المقلقة من بيغ شاك (وجيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا) لأهالي لندن، لتدفع بالعديد من الأغاني الكئيبة إلى صدارة القائمة.

كل الأغاني بدءاً من Doomsday لفرقة Architects، ومروراً بأغنية Too Good at Goodbyes للمغني سام سميث.

وفي نفس هذا الشهر أعلنت هيئة النقل بلندن أنها ستوقف تراخيص أوبر في العاصمة.

تأخرت الساعة في المملكة المتحدة، وهذا يعني أن الشتاء قد حلَّ رسمياً، وقد اعتبر البريطانيون ذلك إيذاناً بالتخلي عن خططهم التي لا تتضمن التلفاز أو (Netflix).

وبناءً على ذلك، امتلأت القائمة بالخيارات التلفزيونية المفضلة، وتصدرتها أغانٍ مثل: Chris and Kem من مسلسل Love Island، وأغنيتا Little Bit Leave it وBloodstream للفائز بمسابقة Britain’s Got Talent المغني Tokio Myers على الترتيب.

أما قائمة أفضل 200 أغنية فقد امتلأت بمغنيين تركوا فرقهم التي تشكَّلت في برامج المواهب مثل كاميليا كابيلو من فرقة Fifth Harmony، التي ظهرت في النسخة الأميركية من برنامج "إكس فاكتور"، وزين من فرقة One Direction التي ظهرت في النسخة البريطانية من نفس البرنامج.

لكن الأغنية التي سيطرت على القائمة كانت أغنية Rockstar لمغني الراب الأميركي بوست مالون، لأنها أغنيةٌ جيدةٌ بالفعل.

وفقاً لمحلات التجزئة، يبدأ عيد الميلاد فعلياً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني؛ لذلك شهدت قائمة الأغنيات الـ50 الأسرع انتشاراً صعود أغانٍ مثل Carol of the Bells للملحن ميكولا دميتروفيتش ليونتوفيتش.

ألا تعرف الاسم؟ إنها تلك الأغنية من فيلم التسعينيات الكلاسيكي Home Alone. كما تضمنت قائمة الشهر كذلك أغنية Golden Slumbers بأداء فرقة Elbow، وأغنية Walk on Water لبيونسيه وإيمينيم.

بينما تصدرت كل الأغاني المتوقعة قائمة الأغنيات الـ50 الأسرع انتشاراً وأفضل 200 أغنية، بعض الأغاني غير الاحتفالية كانت تحصل على أرقام استماع مرتفعة.

شاهد عودة فرقة N.E.R.D بأغنية Lemon، أو أفضل أغاني المغني بيتبول. هذا صحيح، ليس لديك سوى خيارين فقط إذا كنت تحاول الابتعاد عن الأغاني الاحتفالية.

لم يكن أمام البريطانيين سوى الاستماع لأغنية All I Want for Christmas Is You طوال أيام الأسبوع.

استمع لأفضل الأعمال الموسيقية لعام 2017 على موقع Spotify الآن.. إذ إن معظم الأغاني التي ذكرها التقرير ستجدها هناك.