حتى لا يحرجك الآخرون..5 نصائح عبقرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

هل تعاني من رائحة الفم الكريهة؟ علمياً، يُطلق على المزيج الكريه من الروائح الذي ينبعث من تجويف الفم اسم "البخر الفموي". بيد أنه لا يكون مرتبطاً بقلة الاعتناء بنظافة الفم في بعض الأحيان. إذاً، هيا بنا نخوض في تفاصيل طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة.

وبحسب موقع Step to Health الإسباني، هناك نسبة كبيرة من البالغين يصابون بالبخر الفموي في مرحلة ما من حياتهم. لكن بوجه عام، تحدث هذه الرائحة الكريهة حين يكون ظهر اللسان مغطى بالبكتيريا.

مع ذلك، وفي الوقت نفسه، تختلف درجة حدة البخر الفموي، أو رائحة الفم الكريهة، من آن لآخر. مثلاً، رائحة اللعاب تكون أقوى في الصباح، وقد تزداد سوءاً في بعض الأيام عن الأيام الأخرى.

لذلك، من المهم الانتباه إلى قوام اللعاب؛ فإذا كان صحياً، سوف يمتص بقايا الخلايا الميتة على نحو أسرع.

أما في حال كان اللعاب ضئيلاً أو عكراً، فإنه سوف يسمح للبكتيريا بإطلاق مركبّات عفنة، مما يتسبب برائحة الفم الكريهة.

مسببات رائحة الفم الكريهة









إهمال العادات الصحية السليمة

أعراض جانبية لبعض الأدوية

التوتر

الإصابة بأمراض في الأسنان

وجود لويحات جرثومية على اللسان

وجود أورام في الفم أو الأنف أو الحلق

قلة إفراز اللعاب

العدوى البكتيرية

التبغ والمشروبات الكحولية

الأمراض المزمنة

أحياناً يكون السبب غير مؤكد. في هذه الحالة، لا يبقى أمامك سوى استهداف المشكلة. لكن هل هذا حل حقيقي؟

أول ما يجب عليك فعله هو اللجوء إلى طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق واستبعاد أي مشكلة صحية خطيرة.

فلا جدوى من الاعتناء بنظافة الفم ظاهرياً إذا كان سبب الرائحة الكريهة هو فشل في أحد أعضاء الجسم.

لكن إذا كانت المشكلة بسيطة، فلا تتردد في تجربة النصائح التالية للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

اعتنِ بنظافة فمك

تجدر الإشارة هنا إلى أهمية المواظبة على روتين للاعتناء بنظافة الفم، دون تفويت يوم واحد؛ لأن إهمال نظافة الفم من الممكن أن يسمح بتكاثر آلاف البكتيريا في فمك.

لذلك، يجب عليك ما يلي:

1.تنظيف أجزاء الفم الرئيسية: الأسنان واللثة واللسان.

استعمال خيط تنظيف الأسنان مرتين يومياً لإزالة بقايا الطعام العالقة بالفم

واستعمال فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة بها ماسحة للسان

والحرص على التنظيف بالفرشاة داخل الفم قدر الإمكان

زيارة طبيب الأسنان مرة سنوياً على أقل تقدير

الغرغرة باستخدام بيكربونات الصوديوم لتطهير الفم بين الفينة والأخرى

إلى جانب نقع فرشة الأسنان في ماء الأكسجين مرة أسبوعياً









2. اهتم بحميتك الغذائية

لاسيما أن هناك أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة؛ خاصةً الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون واللحوم والتوابل ومنتجات الألبان. فضلاً عن أن الأطعمة الغنية بالسكريات من الممكن أن تعكس كل جهودك للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

إذ إن الإفراط في تناول مثل تلك الأطعمة لا يمهل الجهاز الهضمي فرصة لهضم الطعام كما ينبغي، مما قد يسبب رائحة الفم الكريهة في نهاية المطاف.

لذلك، يجب عليك ما يلي:

أولاً، احرص على إضافة الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة إلى حميتك الغذائية

أيضاً، تجنب المشروبات مرتفعة الأحماض مثل القهوة

تذكر أن الأطعمة السكرية تؤثر على عمل الحنجرة أيضاً

إلى جانب ذلك، عليك باحتساء أنواع الشاي التي تقضي على رائحة الفم الكريهة مثل النعناع والشاي الأخضر أو الأسود

3. احرص على تناول كميات أكبر من الفيتامينات

إذ إن نقص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات قد يكون أحد مسببات رائحة الفم الكريهة.

الفيتامينات والمعادن عبارة عن مضادات أكسدة تحافظ على صحة الأنسجة، وتقي الخلايا من الأمراض. لهذا، عند تناول كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن، سوف يصبح الجهاز المناعي أقوى وأكثر قدرة على التصدي لأي بكتيريا.

لا تتردد في إضافة مكملات الفيتامينات إلى حميتك الغذائية للتخلص من المخاط والسموم الزائدة في الجسم.

4. اهتم بصحة جهازك الهضمي

أحياناً يكون سوء الهضم أحد مسببات أمراض مثل التهاب المعدة والإمساك والتهاب القولون، ورائحة الفم الكريهة هي أحد أعراض تلك الأمراض.

لذلك، احرص على ما يلي:

تناول كمية أكبر من الألياف (الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة)

تناول الأطعمة الغنية بالإنزيمات (البابايا و الأفوكادو والأناناس)

جعل خل التفاح جزءاً من حياتك اليومية: لأنه يمدّ الجسم بحمض الهيدروكلوريك المسؤول عن هضم الطعام

احرص على شرب 2 لتر من الماء يومياً

5. تناول الأعشاب الطبيعية

ما أكثر النباتات ذات الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات والمطهِّرة في الطبيعة! ما أعنيه هو أنها سوف تساعدك بشدة على التخلص من رائحة الفم الكريهة. فيما يلي تلك بعض تلك النباتات وخصائصها:

أعشاب إكليل الجبل والبقدونس والريحان والصعتر تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة

مزيج الليمون والملح يطهر منطقة الفم ويرطبها

الشاي بنكهة القرنفل

الشمر يحافظ على صحة اللسان واللثة

مضغ التفاح أو الكرفس

زيوت المرمية العطرية تسهم في تطهير تجويف الفم

علامات إنذار عليك الانتباه لها فوراً



وجود مرارة في الفم تدل على ارتفاع نسبة المُريرة (البيليروبين)، مما يعني احتمالية وجود خلل في وظائف الكبد

وجود رائحة معدنية في الفم يرجع إلى احتباس حمض البوليك (uric acid) في الجسم وهو علامة على وجود مشكلات في الكلى

انبعاث رائحة عفنة من الفم يرجع إلى وجود عدوى به

رائحة الفم شديدة الحلاوة تشير إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، وهي شائعة لدى مرضى السكريّ.

رائحة الفم الكريهة غيرت مسار التاريخ

وفقاً لما رواه الفردوسي في كتابه "كتاب الملوك" عن بلاد فارس، كانت رائحة فم والد الإسكندر الأكبر سبب طلاق والدته، منه ورجوعها إلى مقدونيا، قبل ولادته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطفل كبُر في مقدونيا وأصبح المقدوني الأكثر شهرة على مدى العصور.

وكان لهتلر رائحة فم كريهة وذلك بسبب حبه الشديد للشوكولاتة والحلويات بشكل عام الأمر الذي سبب له مشاكل في الأسنان.

في المقابل، كان هذا الدكتاتور النازي يرفض الذهاب إلى طبيب الأسنان ما ساهم في تعميق مشكلته.