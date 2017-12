من هنا تحصل هدى قطان على مكياجها.. إليكِ أسعار كل مستحضرات التجميل التي تستخدمها

Huda Kattan attending the Burberry Fashion Show at 'Makers House', 1 Manette Street, London. | PA Archive/PA Images

وكما يقول المثل "اسأل مجرب"، عندما نتحدث عزيزاتي عن المكياج وأدوات التجميل، فعلينا أن نسأل مجرباً وخبيراً ببراعة خبيرة التجميل العراقية-الأميركية هدى قطان.

إذ أخبرتنا قطان عبر مدونتها Huda Beauty المختصة بكل أمور التجميل بخلاصة خبرتها في استعمال أدوات التجميل التي صدرت بالعام 2017، ولمعرفتنا بمدى أهمية هذه التجربة قام موقع "هاف بوست عربي" بترجمة المدونة من اللغة الإنكليزية.

ففي البداية، تحدثت قطان عن ظهور عدد من علامات تجارية رائعة جديدة، وخصت بالذكر المنتجات التي طرحتها خبيرة التجميل العالمية بات ماكغراث، و KKW Beauty لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وFenty Beauty التابعة للمغنية الأميركية ريهانا.

كما لفتت إلى التعاون بين المدونات المفضلة لها وعدد من العلامات التجارية مثل:makeupshayla@ وشركة Maybelline، ومدونة Desi X Katy لصالح شركة Dose of Colors، ومجموعة I Want Kandee للمدونة كاندي جونسون مع شركة Too Faced.

كما قدمت لنا أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، التي اعتمدت عليها خلال عام 2017، وساعدتها على اجتياز العام بـ"سلام"، سواء طُرحت مؤخراً، أو تلك المنتجات الموجودة في الأسواق من سنوات.

أفضل خافٍ لعيوب البشرة: Shape Tape Contour من شركة Tarte









تؤكد هدى أن خافي عيوب البشرة Shape Tape Contour من شركة Tarte يفي بالغرض تماماً؛ إذ تعتمد تركيبته على الصبغة ويمكن مزجها بسهولة، كما تدوم طويلاً، وعلبته جميلة الشكل.

يُمكنكن شراؤه من هنا بـ27 دولاراً أميركياً.

أفضل كحل للعينين: Tattoo Liner من Kat Von D









تؤكد قطان أنها جرَّبت عدداً لا يُحصى من منتجات كحل العينين، وكان هذا هو أكثر منتج مضمون من بينها.

فإذا كنتن لا تُجِدن رسم جناحين بالكحل، فإن ريشة الكحل الشبيهة بطرف القلم اللبدي (خطاط) سوف تجعل رسم الخط المثالي أسهل ما يمكن، كما أن تركيبة الكحل المقاومة للماء تعني أنكن ما إن تضعنه، سيبقى كما هو ولن يتأثر بأي شيء اليوم بطوله.

اشترينه من هنا بـ20 دولاراً أميركياً.

أفضل ماسكارا رخيصة الثمن: Colossal Big Shot من Maybelline









حين أعلنت شايلا، صاحبة حساب makeupshayla@ على موقع إنستغرام، عن تعاونها مع شركة Maybelline في صيف هذا العام، أعادت الشركة طرح ماسكارا Big Shot الخاصة بها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر ماسكارا تعتمد عليها قطان، إذ إن تركيبتها لا تزول بسهولة، ولا تسبب هالات العينين، علاوةً على أنها تعطي للرموش طولاً لا يصدَّق وكثافة هائلة.

اشترينها من هنا بـ8.5 دولار أميركي.

أفضل ماسكارا باهظة الثمن: Better Than Sex من Too Faced









هذه الماسكارا تركيبتها تدوم لمدة طويلة للغاية، وتعطيكن رموشاً طويلة ومتباعدة وكثيفة وجذابة بدرجة لا تُصدَّق. صحيح أنها باهظة، لكنها تستحق ثمنها عن جدارة!

اشترينها من هنا بـ23 دولاراً أميركياً.

أفضل منتج للحواجب: ka-BROW من Benefit Cosmetics









تؤكد قطان أنها تعتمد على هذا المنتج لإبقاء حواجبها في مكانها، وإعطائها مظهراً رائعاً طوال اليوم، إلى جانب أن تركيبته الكريمية كثيفة القوام الشبيهة بالمعجون سهلة الاستخدام والمزج ولا تتلطخ.

اشترينه من هنا بمبلغ 24 دولاراً أميركياً.

أفضل علبة ظلال عيون رخيصة الثمن: 35R من Morphe









تقول هدى إنها مهووسة بعلب ظلال العيون من Morphe، وتمتلكها كلها، لأن لها تركيبة رائعة بالنسبة لسعرها المعقول.

يقدم هذا المنتج مجموعة مذهلة من درجات البني والذهبي الرقيقة. أما إذا كنتنّ تُفضِّلن شراء علبة ظلال عيون أصغر حجماً، فعليكنّ بعلبة Day Slayer التي طرحتها الشركة ذاتها في الأسواق هذا العام؛ فهي نسخة أصغر حجماً وألوانها أفتح قليلاً من علبة ظلال العيون هذه.

اشترينها من هنا بـ23 دولاراً أميركياً.

أفضل علبة ظلال عيون باهظة الثمن: Desert Dusk من Huda Beauty









تحتوي العلبة على أربع تركيبات تعطي إطلالات متنوعة، وتوحي بإطلالة جديدة تماماً عن سابقتها.

اشترينها من هنا بمبلغ 65 دولاراً أميركياً.

أفضل كريم أساس للتغطية الكاملة: Fauxfilter من Huda Beauty









تقول قطان: "قضينا أعواماً في تطوير تركيبة كريم أساس تعطي أقصى قدر من التغطية، وتضفي مظهراً نهائياً فاتناً للغاية وفي قمة الرقة، وتترك تأثيراً غير برَّاق يدوم طويلاً، ومنذ ابتكارنا لهذه التركيبة، لم أعد أستعمل كريم أساس غيره".

وقد أطلقت المجموعة بحيث تضم 30 درجة لون تلائم أغلب ألوان البشرة، ومن المنتظر الإعلان في عام 2018 عن طرح درجات ألوان جديدة ضمن هذه المجموعة.

اشترينها من هنا بـ40 دولاراً أميركياً.

أفضل كريم أساس طبيعي رخيص الثمن: Fit Me من Maybelline









يوفر هذا المنتج تغطيةً كاملة إلى متوسطة، تعطي مظهراً نهائياً متألقاً ونضراً لدرجة مذهلة، كما أن سعره 7.99 دولار أميركي، ما يجعله منتجاً لا غنى عنه فعلياً! اشترينه من هنا.

أفضل كريم أساس طبيعي رخيص الثمن: Fit Me من Maybelline









صحيح أنه ليس رخيصاً، لكنه رائع لدرجة لا تُصدَّق! يقدم المنتج 24 درجة لون، وهو ذو تركيبة خفيفة تلائم أي لون من ألوان البشرة تقريباً. فضلاً عن أن تركيبته تعطيكنّ مظهراً نهائياً مشرقاً، إذ يمكنكنّ أيضاً وضع طبقة أخرى إضافية منه لمزيد من التغطية.

اشترينه من هنا بـ42 دولاراً أميركياً لعبوة الـ18 ميلل.

أفضل بودرة تثبيت باهظة الثمن: Translucent من Laura Mercier









بودرة التثبيت هذه تمنحكنّ كل ما تردنه، مظهرها طبيعي، وتلائم الجميع (لأنها تقدم درجة لون شفافة ودرجة شفافة أخرى أغمق لألوان البشرة الغنية)، ولن تبدو كطبقة على الوجه أبداً.

اشترينها من هنا بـ38 دولاراً أميركياً.

أفضل بودرة تثبيت رخيصة الثمن: البودرة الشفافة من RCMA

هذه هي بودرة التثبيت الأصلية التي يستخدمها خبراء التجميل المشاهير منذ سنوات، إذ تعطي للبشرة مظهراً أقل دهنية بكثير، وتدوم لمدة طويلة للغاية، وتقدم ست درجات مختلفة من الألوان، بحيث تلائم جميع ألوان البشرة.

ناهيكنّ عن سعرها الذي لا يتعدى 12 دولاراً أميركياً فقط للعبوة حجم 100 ملل، وقيمتها الجيدة للغاية مقارنةً بسعرها، اشترينها من هنا.

أفضل زيت: Divine Oil من Caudalie









هو واحد من أفضل زيوت الجسم على الإطلاق، إذ إنه مزيج بين زيت بذور العنب وزيت الكركدية وزيت السمسم وزيت الأرغان بخلطات الشركة الخاصة الحاصلة على براءة اختراع، هذا المزيج مصنوع بحيث يجعل البشرة في غاية النعومة والرطوبة، وفي لمح البصر.

كما أن تركيبته ليست دهنية، ويمتصها الجلد فوراً تقريباً، ليجعل البشرة شديدة النعومة، ويضفي عليها إشراقة خفيفة. صحيح أنه باهظ الثمن، لكنه يُباع أيضاً في زجاجات صغيرة يمكنكنّ تجربتها.

اشترينه من هنا بمبلغ 49 دولاراً أميركياً.

أفضل منتج للعناية بالبشرة (للوجه): Retexturing المنشط من SkinCeuticals









إذا كنتنّ تصبن بحب الشباب بسهولة، أو لديكنّ علامات أو تجاعيد دقيقة ترغبن بشدّها، ما إن تجرِّبن هذا المنتج فلن تقبلن بغيره بديلاً أبداً!

تقول هدى في مدونتها: "أنا شخصياً أستعمل هذا المصل الخالي من الزيوت كل ليلة قبل منتجات ترطيب البشرة. ومنذ أن بدأت باستعماله، لاحظت تحسناً هائلاً في ملمس بشرتي".

ليس هذا كل شيء، بل إن تركيبته تعمل على تقشير الجلد الميت، وبذلك تزيد من إشراقتكنّ، وفي الوقت نفسه ترطب البشرة وتمنحها مظهراً ممتلئاً.

اشترينه من هنا بمبلغ 80 دولاراً أميركياً.

أفضل منتج للعناية بالبشرة (للجسم): جِل الاستحمام Atoderm من Bioderma









هذا المنتج من المنتجات التي ما إن تجربنها فلن ترضين عنه بديلاً، حتى ولو كان مجرد غسول للجسم؛ لأنه غسول للجسم لا يسبب الحساسية، مكون من صابون خال من البارابين، وهو مثالي كي يوفر لبشرتكنّ الرعاية والعناية التي تحتاجها كل يوم. ناهيكنّ عن أنه يعالج حب الشباب في منطقة الظهر أيضاً.

اشترينه من هنا بـ19 دولاراً أميركياً.

أفضل منتج للعناية بالشعر: بخاخ تكثيف الشعر من Oribe









كأنه كثافة الشعر في زجاجة! وتركيبته 2 في 1، أي أنه لا يمتص الزيوت الإضافية من الشعر كأي شامبو جاف آخر فقط، بل يعطي الشعر قدراً هائلاً من الكثافة والثبات عند تصفيفه أيضاً.

لكن هذا ليس كل شيء، فهو مصنوع من مكونات رائعة مثل عصير ورق الصبار ومستخرج المانجو لتغذية الشعر بالعناصر الغذائية الطبيعية بينما يؤدي عمله.

اشترينه من هنا بـ46 دولاراً أميركياً.

أفضل فرش تجميل رخيصة الثمن: Morphe

لا أحد يتفوق على شركة مورفي في صنع فرش التجميل رخيصة الثمن؛ لأن شعيراتها توزع مستحضرات التجميل، المسحوق والسائلة، على الوجه جيداً. إلى جانب أنها ذات جودة عالية للغاية، وعند المواظبة على الاعتناء بها، فسوف تفوق الفرش باهظة الثمن عمراً.

اشترينها من هنا.

أفضل فرش تجميل باهظة الثمن: Chikuhodo

بدأت هذه العلامة التجارية اليابانية مسيرتها بتصنيع فرش الطلاء. وشيئاً فشيئاً، ذاع صيتها كواحدة من أفضل مصنعي فرش التجميل في العالم.

لكن فرشهم الفاخرة المصنوعة يدوياً ليست رخيصة، وإن كانت تستحق كل ما تدفعنه فيها عن جدارة. اشترينها من هنا.

أفضل أداة تجميل: الملقاط المائل من Tweezers

كتبت هدى في مدونتها: "أنا مهووسة بهذه العلامة التجارية منذ أن لاحظت أن لدي شعراً زائداً أكثر من معظم صديقاتي، لا شك أن هذا الملقاط هو أفضل ما استعملته على الإطلاق، وقد تشرَّفَت بالتعاون معهم هذا العام لتصميم مجموعة مصممة خصيصاً لصالح هدى بيوتي".

لذا، إذا كان التشذيب الدقيق الأنيق هو مبتغاكنّ، فعليكنّ بإلقاء نظرة على مجموعة هدى بيوتي من شركة Tweezersهنا.

أفضل علبة لتحديد ملامح الوجه: Highlight & Contour Pro Palette من Nyx









هذه العلبة توفر لَكُنّ كلَّ درجات الألوان التي قد تحتجنها لإتقان تحديد ملامح الوجه كخبيرات التجميل.

إذ تقدم أربع درجات من اللون البرونزي لتحديد ملامح الوجه، كل درجة منها لها لون خافت مختلف قليلاً عن الدرجات الأخرى، من أجل تحديد فعَّال لملامح الوجه، إلى جانب أربع درجات لإبراز الملامح، من شأنها أن تُفتِّح اللون وتُصحِّحه وتضيف القدر المطلوب من النور للنقاط العليا من الوجه.

اشترينها من هنا بـ25 دولاراً أميركياً.

أفضل بخاخ تجميل: Photo Finish Primer من Smashbox









بإمكانكنّ استعماله قبل وضع كريم الأساس لتحضير بشرتكنّ أولاً، ثم استعماله بعدها لتثبيت إطلالتكنّ وتجديدها طوال اليوم، فضلاً عن أنه مناسب للبشرة الجافة الحساسة، لأنه يرطبها ويجعلها ساطعة.

اشترينه من هنا بـ32 دولاراً أميركياً.

أفضل بخاخ تثبيت: All Nighter من Urban Decay









لم تكن شركة Urban Decay تمزح حين اختارت هذا الاسم لبخاخ التثبيت خاصتها، فهو اسم على مسمى حقاً ( يعني: بخاخ يُثبِّت الإطلالة طوال الليل).

إنه منتج في غاية العبقرية: فتركيبته تعمل على خفض حرارة مستحضرات التجميل كي تظل ثابتة، كأنها قد وُضعت لتوها، وفي حال كانت بشرتكنّ دهنية أو كنتنّ تلاقينّ صعوبة في تثبيت إطلالتكنّ على خطوط الوجه الدقيقة، فإن هذا المنتج يؤدي الغرض جيداً، بأن يعمل على تثبيت كل شيء في موضعه بالضبط.

اشترينه من هنا.