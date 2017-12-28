40 قتيلاً على الأقل في انفجارات بكابول.. أحدها طال مركزاً ثقافياً شيعياً

قُتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب كثيرون بجروح، في انفجارات استهدفت مركزاً ثقافياً شيعياً في كابول، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أعلن مسؤولون.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان، عن متحدث حكومي قوله، إن أربعين شخصاً قُتلوا وأصيب 30 آخرون، اليوم، في هجومين انتحاريين استهدفا وكالة أنباء محلية غربي العاصمة كابل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، ونفت حركة طالبان من جهتها ضلوع مسلّحيها في هذا الحادث.

إلا أن نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي، حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لأفغانستان، عندما وقع الانفجار (الأول)". ويقع المركز بالقرب من وكالة الصوت الأفغاني، التي أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أنها يمكن أن تكون هي المستهدفة.

وقال مسؤولون وشهود إن انفجاراً وقع بمكتب لوكالة صوت الأفغان للأنباء في كابل، في أحدث هجوم في سلسلة هجمات استهدفت مؤسساتٍ إعلامية أفغانية، آخرها الهجوم على محطة تلفزيون خاصة في كابل، الشهر الماضي.