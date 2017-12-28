بوتين يعلن أن انفجار "السوبر ماركت" كان إرهابياً.. عبوة ناسفة وُضعت في قسم إيداع الأمتعة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن انفجار سان بطرسبورغ، الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الأربعاء "عمل إرهابي"، أدى إلى إصابة 13 شخصاً بجروح.

وصرَّح بوتين: "بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبورغ"، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على العسكريين الروس، الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أعلنت الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع الأربعاء في متجر في سان بطرسبورغ (شمال غرب)، وأسفر عن جرح 13 شخصاً، بحسب حصيلة جديدة، سببه عبوة يدوية الصنع وُضعت في قسم إيداع الأمتعة.

وأعلنت اللجنة الوطنية في بيان أن "عبوة ناسفة محفوظة في إحدى خزائن قسم إيداع الأمتعة انفجرت" في السوبرماركت التابع لسلسلة بيريكريوستوك، مضيفة أنها كانت "توازي 200 غ من مادة تي إن تي".

وأضاف البيان أن اللجنة تنسق التحقيق، فيما أكد المحققون في أعقاب الانفجار عدم استبعاد أي فرضية، ولو أنهم لم يبدأوا رسمياً إجراءً متصلاً بهجوم إرهابي.

والأربعاء أعلنت لجنة التحقيق المكلفة بالقضايا الرئيسية فتح تحقيق في "محاولة قتل".

من جهة أخرى بثَّ موقع فونتانكا الإخباري المحلي صوراً من كاميرات مراقبة المتجر، وقدمها على أنها للمُنفذ المفترض.

وبدا في الصور الأولى رجل "لا يحمل ملامح سلافية"، يرتدي سترة خضراء بقلنسوة ويحمل حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحاً، قبل أن يظهر لاحقاً مغادراً المتجر بلا حقيبة، على ما أوضح الموقع.

واستهدف تفجير في أبريل/نيسان، مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وتبنَّى المسؤولية عن التفجير مجموعةٌ مرتبطة بالقاعدة، وقالت إنها رسالة إلى البلاد المنخرطة في الحرب في سوريا.