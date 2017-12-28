السياسة مربحة حقاً! كم يجني الرؤساء السابقون مثل أوباما وفرانسوا هولاند بعد تقاعدهم؟

هل تساءلت كم يجني الرؤساء، ورؤساء وزراء أميركا ودول أوروبا سنوياً؟ خاصةً مع تقاعد بعضهم وانتهاء مدة رئاسته؟

مثلاً الرئيس الأميركي السابق أوباما؟

راتبه التقاعدي يتجاوز 150 ألف دولار سنوياً، بالإضافة إلى جنيِه نحو 30 مليون دولار من بيع كتاب له، وآخر لزوجته ميشيل، هذا فضلاً عن حصوله على مبلغ بين 100-400 ألف دولار مقابل أي كلمة يلقيها في مؤتمر.

ماذا عن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، أو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، أو كيفين رود رئيس وزراء أستراليا الأسبق، ورئيس وزراء كندا الأسبق ستيفين هاربر؟ هذا ما سوف تعرف إجابته بمشاهدة الفيديو.