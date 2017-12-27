متأثراً بجراحه.. وفاة مواطن مصري في الأردن بعد أيام من الاعتداء عليه

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، وفاة أحد مواطنيها العاملين بالأردن، بعد أيام من الاعتداء عليه.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "سفارة مصر بالأردن، أفادت بأن المواطن المصري علي السيد مرسي، الذي تعرّض لاعتداء من قبل أردنيين، توفي مساء اليوم، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمتوفى صباح غدٍ (الخميس)".

وأشارت السفارة، بحسب البيان، إلى أن "مكتب التمثيل العمالي يتابع نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حالياً على المدعي العام (الأردني) للتحقيق فيها".

والأحد الماضي، قالت الخارجية المصرية إن المواطن علي السيد تعرّض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما على مبلغ مالي، بمحافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة".

وأفادت وقتها بأنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه 5 أفراد أردنيين، وطبقاً لما جاء بالتقرير الطبي فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الأردنية بشأن الأمر حتى الساعة 19.25 تغ.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد اطلعت على الحادث، وتواصلت مكرم فور مع السفارة المصرية بالأردن للوقوف على سير ‏عمليات التحقيقات، ومتابعة كافة حقوقه القانونية مع السلطات الأردنية.

وتقدمت الوزيرة المصرية بالشكر لوزير العمل الأردني علي الغزاوي، على التعاون المستمر والتنسيق والتكامل في كل ما يخصّ العاملين المصريين بالأردن.

وأشادت الوزيرة بموقف السلطات الأردنية تجاه المواطن المصري، واستصدار قرار بتحمل تكاليف العلاج الكاملة من اللحظة الأولى لدخوله المستشفى.

وأكدت ثقتها الكاملة بالسلطات والقضاء الأردني، في ‏متابعة الإجراءات القانونية والقضائية للحادث والوقوف على كافة ملابساته، للحفاظ على جميع حقوقه.