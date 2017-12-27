القبض على إعلامي إماراتي نشر تغريدة مسيئة إلى الرئيس السوداني

أمرت النيابة العامة في الإمارات بضبط وإحضارِ إعلاميٍّ رياضي؛ بسبب نشر تغريدة مسيئة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتوقيع عدة اتفاقيات مع الخرطوم.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن نيابة العاصمة أبوظبي اعتبرت التغريدة "سلوكاً مجرماً وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة".

ونشرت دائرة القضاء بأبوظبي سلسلة تغريدات، نقلاً عن نيابة أبوظبي، أن "القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل النسيج الإماراتي".

كما أمرت النيابة العامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بضبط وإحضار أحد أعضاء أسرة الإعلام الرياضي، وذلك على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر تغريدة تضمنت ألفاظاً وتعبيرات عنصرية.

وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات تمس أو تسيء إلى المجتمع أو النظام العام.

ولم تذكر النيابة، في بيانها، اسم الإعلامي المعنيّ، غير أن رواد الشبكات الاجتماعية ذكروا أنه الإعلامي الرياضي محمد نجيب، الذي غرد، الثلاثاء، بعبارات عنصرية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وأخرى مسيئة إلى الشعب التركي.



وبعد قرار النيابة، كتب الاعلامي نجيب تغريدةً، قال فيها إن حسابه على تويتر تعرض لاختراق، معتذراً عن إي إساءة.