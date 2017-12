أول رئيس دولة يحمل "الكرة الذهبية".. جورج ويا أفضل لاعب في العالم سابقاً يفوز بمنصب الرئاسة في بلاده

فاز نجم كرة القدم المعتزل جورج ويا في الانتخابات الرئاسية في ليبريا، ليكون بذلك أول رئيس دولة من خلفية رياضية في إفريقيا والعالم.

ووجّه جورج ويا، الذي حصل على الكرة الذهبية سابقاً، الشكر للناخبين على ثقتهم بمنحه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي حسمت لصالحه أمس.

وكتب ويا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أشعر بالفخر والشكر لكل من أعطاني صوته، ومنحني شرف رئاسة ليبريا".

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

