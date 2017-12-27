قرار تخسر به لقبين عالميين وملايين الدولارات.. بطلة العالم في الشطرنج تكشف سر مقاطعتها بطولة السعودية

قالت بطلة الشطرنج الأوكرانية أنا موزيتشوك إنها مستعدة لتحمّل عواقب قرارها مقاطعة بطولة الشطرنج السريع العالمية هذا الأسبوع في السعودية، وهي خطوة ستخسر بها لقبين عالميين وستفوتها أيضاً مكاسب مالية كبيرة.

ورفضت موزيتشوك البالغة من العمر 27 عاماً الدفاع عن لقبيها في الشطرنج السريع والخاطف بالرياض احتجاجاً على سجل السعودية في حقوق المرأة.

وقالت في تدوينة على فيسبوك إن القواعد المنظمة لوضع المرأة بالسعودية تعني أنها ستشعر هناك وكأنها "كائن ثانوي".

وفي مقابلة مع رويترز بمنزلها في مدينة لفيف قالت البطلة الأوكرانية إنها اتخذت القرار وهي تعلم أنها ستتنازل عن لقبيها وستفوتها مكاسب مالية نتيجة عدم المشاركة.

وستغيب شقيقتها الصغرى ماريا وهي أيضاً بطلة سابقة للعالم في الشطرنج عن المشاركة في بطولة السعودية.

وقالت موزيتشوك: "فيما يتعلق بما إذا كان هذا صواباً أم خطأً فهناك أُناس بالتأكيد سيدعمونني وأناس سيعارضونني. لكنني اتخذت القرار وأنا مسؤولة عنه".

المشكله لاعبه في إيران قبل

و ملبسينها حجاب بعد https://t.co/HfT4bbLlPM — عبدالله المضيان (@Modhayan_) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

ويشارك أكثر من 200 لاعب من 70 دولة في بطولة العالم للشطرنج التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي إجراء وصفه الاتحاد العالمي للشطرنج بأنه "اتفاق تاريخي" خففت السعودية قواعد الملبس في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار؛ ما يعني أن اللاعبات لن يضطررن إلى ارتداء الحجاب أو عباءة.

وقالت موزيتشوك: "بالطبع كان من الصعب جداً اتخاذ قرار كهذا لأنني بطلة للعالم حالياً في هاتين الفئتين - الشطرنج السريع والخاطف- ولذلك إن لم أشارك في هذه البطولة سأفقد كلا اللقبين".

بطلة العالم في الشطرنج الاوكرانية أنا ميزوتشك تعلن مقاطعتها لبطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع التي تستضيفها #الرياض لان #السعودية تعامل النساء كمخلوقات من الدرجة الثانية. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

ولأول مرة في تاريخ السعودية تنافس النساء السعوديات في بطولة دولية للشطرنج في الرياض.

وجاءت البطولة بلاعبين ولاعبات من مختلف أرجاء العالم إلى المملكة التي بدأت في تخفيف القيود الاجتماعية ما يوفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات والأجنبيات على حد سواء.

وجلس اللاعبون متقابلون في قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التي تغطي الجسم كاملاً.

وقالت باتسياشفيلي نينو، لاعبة الشطرنج من جورجيا: "أمر جيد بالنسبة لنا" ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في البطولة.

وبالنسبة للسعوديات هذه البطولة هي أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفاً بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وثار المزيد من الجدل بشأن البطولة بعدما أعلن نائب الاتحاد أن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة لاعبين إسرائيليين.

ولا تعترف السعودية بدولة إسرائيل ولا تربطها بها علاقات رسمية.

وتنفذ السعودية برنامجاً إصلاحياً تطلق عليه رؤية المملكة 2030 يخفف تدريجياً من القيود الاجتماعية في المملكة وسترفع حظراً على قيادة النساء للسيارات في 2018.

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء وتستمر حتى 30 ديسمبر/كانون الأول.