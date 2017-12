هل كشفت الملكة إليزابيث أنَّها تشاهد مسلسل The Crown؟

انتشرت شائعةٌ بين مُدمني مشاهدة مسلسل The Crown والمهتمين بالعائلة الملكية في بريطانيا، في وقتٍ سابق من عام 2017، بأنَّ الملكة إليزابيث نفسها من متابعي المسلسل الأعلى تكلفة في تاريخ شبكة Netflix والحاصل على عدة جوائز والذي يسبر غور حياتها منذ جلوسها على عرش بلادها.

وذكرت هذه التقارير أنَّ الملكة استمتعت بمشاهدة المسلسل، مع أنَّها ربما تكون قد أبدت بعض الاعتراض على بعض المواقف التاريخية "مُفرِطة الدراما".

وبالرغم من أن بطلة المسلسل، كلير فوي، لمجلة Vanity Fair الأميركية، أنَّها لا تثق بالشائعات، قائلةً: "سأصدق ذلك حين أراه بعيني، ولن أقول أكثر من ذلك".

إلا أنه ربما بعد خطاب أعياد الميلاد الذي اقتبست فيه الملكة لمحةً رقيقة من الموسم الثاني من المسلسل، ستصدق كلير أنَّها تحظى بمتابعة من العائلة المالكة.

ففي الحلقة الخامسة من أحدث مواسم المسلسل، ألقت كلير التي تُجسِّد دور الملكة خطاباً مؤلماً وقاسياً للعمال بأحد مصانع السيارات. وفي ذلك الوقت كما هو مُبيَّن في الحلقة، اقترح الناقد الملكي اللورد ألترينتشام حلاً لصعوبات تواصُل الملكة مع الشعب متمثلاً في بث رسالة أعياد الميلاد السنوية تلفزيونياً، وهو ما هو ظلَّت تفعله منذ ذلك الحين.

وفي خطاب هذا العام، يظن الكثيرون أنَّ الملكة وجَّهت تحيةً مباشرة لهذه اللفتة من الموسم الثاني.

إذ قالت الملكة في مُقدِّمة خطابها: "قبل 60 عاماً، تحدَّثت امرأةٌ شابة عن سرعة التطور التكنولوجي وهي تُقدِّم أول بثٍ تلفزيوني من نوعه، ووصفت هذه اللحظة بأنَّها فارقة. وبعد 6 عقودٍ من ذلك، (تطوَّرت) هذه المرأة بعض الشيء كالتكنولوجيا التي وصفتها".

وبحسب تقرير المجلة، فإن الملكة تقصد نفسها؛ إذ جاء في تقرير Vanity Fair: "لا تنخدعوا بتحدُّث الملكة عن شخصٍ آخر هنا، فهي تقصد نفسها، واللحظة التي جسَّدتها كلير ببراعة في المسلسل الذي أنتجته Netflix".

والآن، من الممكن تماماً أن يكون أي شخصٍ آخر هو الذي ألَّف هذا الخطاب بالنيابة عن الملكة.

ولكن بغض النظر عن هوية المؤلف، سواءٌ أكانت إليزابيث أو أي شخص مُقرَّبٍ منها، صدم الاعتراف بالمسلسل الجمهور.

إذ قال أحد مستخدمي تويتر في تغريدةٍ: "خطاب الملكة كان مختلفاً تماماً The Crown".

وقالت مستخدمةٌ أخرى بالموقع نفسه: "هل تظنون أنَّ الملكة أدرجت هذه الفقرة الصغيرة لأنَّها شاهدتها في مسلسل The Crown؟".

Do you think the queen put that wee clip in cause she watched it on #thecrown #QueensSpeech

