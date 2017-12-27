تعلمي أسماء تصميمات الفساتين ونافسي مصممي الأزياء

تقفين طويلاً أمام مصمم الأزياء تشرحين له عن التصميم الذي ترغبيه لفستانك، ترسمين وتصفين، وربما لا يفهمك، إذاً عليك الاعتماد على نفسك في المرة القادمة، وتعلمي أسماء التفاصيل الدقيقة في تصميمات الفساتين، حتى تتمكني جيداً من التمييز بين القصات المختلفة.

في الصورة التالية الأنواع المختلفة فتحة الرقبة والصدر للفستان.

أكثر الأنواع شهرة هو V neck، أي فتحة الصدر على شكل حرف V.











أما Sabrina فهو الفستان الذي يكشف عن جزء بسيط من الكتفين.











Off Shoulder.. مثلما يوحي الاسم، فهو يعني الأكتاف الساقطة.











فستان Queen Anne، يتسم دائماً بكثرة الزخارف والتطريز











Cowl dress يعني فستان مفتوح من الرقبة ومنسدل على الصدر.











Spaghetti strap وهو ما يطلق عليه فستان بحمالات رفيعة، أما Strapless فبدون حملات.











Grecian هذا التصميم مستوحى من تصميمات الملابس اليونانية.









