سفارة قطر في أنقرة تنفي صحة تقارير صحفية تحدثت عن تدخل قوات تركية لإحباط محاولة انقلاب في قطر

نفت سفارة قطر في تركيا، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، تقارير صحفية نشرتها بعض الصحف التركية حول تعاون أمني بين أنقرة والدوحة، زاعمة تدخل الجيش التركي لمنع حدوث انقلاب في قطر.

وأوضح بيان صادر عن السفارة في أنقرة أن بعض الصحف التركية نشرت، أمس الثلاثاء، أخباراً تتعلق بدور للجيش التركي في إحباط ما قالت إنه محاولة انقلاب ضد الأمير تميم كانت ستجري بالتزامن مع الأزمة الخليجية.

وجاء في بيان السفارة: "نؤكد أن التقرير يتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، لاسيما فيما يتعلق بوجود طلب قطري إلى الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 4 يونيو 2017، وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد".

واعتبر البيان أنه "لا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتهم جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".

وكانت صحيفة يني شفق التركية قد نشرت، أمس، تقريراً صحفياً للمحلل التركي محمد أجيت، نقلته عن الصحيفة بعض وسائل الإعلام، تحدث فيه عن أن القوات التركية عملت على حماية مكان إقامة أمير قطر في الدوحة في الليلة الأولى للأزمة، ما يعني أن القوات التركية حالت دون حدوث انقلاب سياسي في قطر، وساهمت في الحفاظ على سيادة البلاد والاستقرار في الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية والإمارات لم تكتفيا بحصارهما السياسي والاقتصادي فحسب، بل أرادتا الإطاحة بالأمير تميم بهدف تسليم السلطة لابن أخيه المقيم في لندن، والمعروف بموالاته لسياستهما.