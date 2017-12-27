هل سمعت عنها من قبلُ؟ أصغر جزيرة بالعالم تتسع لمنزل واحد!

تحمل أصغر جزيرة مأهولة في العالم اسم "الجزيرة التي تسعُ غرفةً واحدةً"، لسببٍ وجيه.

يرجع ذلك، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية، إلى أن بقعة الأرض الصغيرة هذه قبالة خليج الإسكندرية في ولاية نيويورك تتسع بالكاد لمنزلٍ واحدٍ وشجرةٍ واحدةٍ فقط.

تعد الجزيرة واحدةً من بين 1864 جزيرة أخرى تقع في نهر سانت لورانس الذي يفصل ولاية نيويورك الأميركية عن مقاطعة أونتاريو الكندية.









ووفقاً لمجلة Conde Nast Traveler، فإنَّ الجزيرة جزء من أرخبيل الجزر الألف الشهير.

بيعت الجزيرة، التي كانت تُعرف باسم جزيرة هاب عام 1950، لعائلةٍ اسمها عائلة سايزلاندس. وزرعت العائلة شجرةً وبَنت بيتاً ريفياً على مساحة الجزيرة كلها تقريباً. وأعادت تسميتها ليصبح اسمها "الجزيرة التي تسعُ غرفةً واحدة".

كانت رغبة العائلة في أن تكون الجزيرة أشبه بمعتزلٍ صغير لقضاء إجازات نهاية الأسبوع، غير أنَّ انتباه السياح الفضوليين أفسد عليهم خططهم.

تبلغ مساحة الجزيرة نحو 3300 قدم مربعة تقريباً (أقل من 770 متراً مربعاً)، وهي كبيرة بما يكفي لتستضيف ملعب تنس، ما يعني أنَّ مساحتها تعادل نصف مساحة جزيرة بيشوب روك، التي حملت يوماً الرقم القياسي بموسوعة غينيس كأصغر جزيرةٍ مأهولة في العالم.









غير أنَّ المنارة الواقعة أعلى برج جزيرة بيشوب روك أصبحت آلية التشغيل عام 1982، ما يعني أنَّه لم تعد هناك حاجةٌ لتشغيلها يدوياً، ولا لإعمار الجزيرة نتيجةً لذلك. الأمر الذي كلفها مكانتها كأصغر جزيرة مأهولة.

أصغر دولة بالعالم

هل أنت من الذين كانوا حينما يُسألون في طفولتهم - أو ربما حتى الآن - عن أصغر دولة في العالم فتجيب بكل فرح وثقة بأنها البحرين؟.

لا بد لك أن تعرف أن هذه المعلومة في الحقيقة خاطئة تماماً، ففي العالم 62 دولة مستقلة أخرى أصغر من البحرين، في الحقيقة بينها جزيرة بمساحة 21 كيلومتراً مربعاً فقط ويسكنها 9 آلاف نسمة فقط.

بحسب "هاف بوست عربي"، الجزيرة اسمها ناوروا، توجد شرق أستراليا وسط المحيط، وهي عبارة عن كتلة من حجر فوسفات وسط البحر، وكانت من أغنى الدول في العالم بسبب تصديرها للفوسفات، لكنه نفد قبل سنوات لتصبح من أفقر دول العالم، حيث بلغت نسبة البطالة فيها 90%.