براتب شهرين فقط.. دليل السعوديين لحضور مباريات منتخبهم في مونديال روسيا

بمجرد فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية على منتخب اليابان بهدف نظيف، وعودته إلى بطولة كأس العالم لأول مرة منذ 12 عاماً، حتى أعلن سالم حبيب، وهو شاب سعودي يعمل في أحد البنوك السعودية بالرياض، رغبته في السفر إلى روسيا الصيف القادم.

واتفق حبيب مع أصدقائه على السفر معاً لتشجيع منتخب بلادهم الذي سيخوض المباراة الافتتاحية ضد البلد المستضيف، روسيا.

وقال حبيب لـ"هاف بوست عربي" إن فكرة الذهاب إلى روسيا صيفاً كانت تراوده منذ مدة؛ إذ سبق له أن خطط لقضاء إجازة الصيف الماضي هناك، لكنه قام بتأجيل الفكرة بعد أن أصبحت آمال السعودية كبيرة في التأهل بالمراحل الأخيرة للتصفيات من أجل حضور مباريات كأس العالم.

"الجميل في الأمر أن افتتاح بطولة كأس العالم سيأتي متزامناً مع بداية أول أيام عيد الفطر، وهي فرصة جيدة لقضاء موسم الإجازات في روسيا، ولا يبقى لنا سوى الحصول على تذاكر المباريات وتخطيط تكاليف الرحلة".

تذاكر المباريات









وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو المصدر الرئيسي لشراء التذاكر، فإن هناك 3 تصنيفات للتذاكر طبقاً لموقعك في الملعب.

الفئة الأولى يصل سعرها إلى 210 دولارات للمباراة الواحدة، بينما الفئة الثانية يصل سعرها إلى 165 دولاراً للمباراة، والفئة الثالثة تصل إلى 105 دولارات للمباراة.

الفرق الوحيد سيتمثل في المباراة الأولى لمنتخب السعودية؛ لأنها ستكون المباراة الافتتاحية للبطولة ولها سعر مختلف؛ الفئة الأولى 550 دولاراً والثانية 390 دولاراً والثالثة 220 دولاراً.

وإذا افترضنا أن شخصاً سيحضر المباريات الثلاث للمنتخب السعودي في الفئة الثالثة، فسيبلغ إجمالي قيمة التذاكر 430 دولاراً.

لاحِظ أنه يتبقى 3 مراحل فقط من أجل الحصول على تذاكر المباريات؛ المرحلة الأولى هي التي ستنتهي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2018 وهي مرحلة القرعة، حيث تقوم بالتقديم على التذاكر التي تريدها ثم سيتم عمل قرعة بمعرفة الفيفا.

المرحلة الثانية ستتم في شهر مارس/آذار، وهي بنظام أولوية الشراء لمن يأتي أولاً. ثم تأتي المرحلة الثالثة مع قرب انطلاق البطولة وتكون أيضاً بنظام الأولوية لمن يأتي في البداية.

التأشيرة والطيران

بعد الحصول على تذكرة بشكل رسمي، سيكون على الشخص التسجيل في موقع بطاقة التعريف الروسية من أجل الحصول على Fan ID المجانية، وهي البطاقة التي ستتيح لك، جنباً إلى جنب مع تذاكر حضور المباريات، الدخول إلى الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

ويصل متوسط تكلفة سعر تذكرة السفر ذهاباً وعودة من العاصمة السعودية الرياض، وذلك على متن رحلات الخطوط السعودية، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحدود 4000 ريال (1100 دولار).

وبحسب عبود الميميني، الذي يعمل مشرفاً للبرامج السياحية في مجموعة البدر للسفر والسياحة بمدينة جدة، فإن سعر التذكرة قابل للارتفاع، في حال عدم تمكن السائح من الحجز باكراً، لا سيما أن كأس العالم قد تكون سبباً في عدم وجود مقاعد شاغرة على متن الرحلات الجوية؛ ولذلك وجب التنبه.

لو أردت تجنُّب التعامل مع وكيل سفر وشراء تذاكرك مباشرة، فيمكنك الاستعانة بمواقع السفر؛ لمعرفة أفضل العروض.

المباراة الأولى لمنتخب السعودية ستكون يوم 14 يونيو/حزيران 2018، بينما المبارة الثالثة ستكون يوم 25 يونيو/حزيران. وبفرض أنك ستسافر قبل المبارة الأولى بيوم وتغادر بعدها بيوم، فهذا يعني أنك ستقضي 13 ليلة وأن رحلة الذهاب ستكون يوم 13 يونيو/حزيران، والعودة ستكون يوم 26 يونيو/حزيران.

بالبحث في بعض المواقع، ستلاحظ أن سعر أقل تذكرة من الرياض إلى موسكو سيبلغ 850 دولاراً في المتوسط على طيران الخليج مع ترانزيت بضع ساعات.

هذا يعني أن تكلفة التذاكر والطيران وصلت إلى 1280 دولاراً في حدها الأدنى.

الفنادق والمواصلات العامة

يبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لمدة 13 ليلة في فنادق 3 نجوم بالعاصمة الروسية (موسكو)، مبلغ 4616 ريالاً سعودياً (1300 دولار تقريباً) في المتوسط. ومن المعلوم أن الفنادق الروسية تشتهر بانخفاض أسعارها بالمقارنة بالفنادق الأخرى في المدن الغربية، لكن بكأس العالم سيكون الوضع مختلفاً بالتأكيد.

أما فنادق 5 نجوم، فإن متوسط التكلفة الإجمالية لمدة 13 ليلة يصل إلى 13 ألف ريال (2600 دولار تقريباً).

ورغم أن متوسط سعر 13 ليلة منخفض في الفنادق الأقل من 3 نجوم، فإنه يُنصح بالابتعاد عنها؛ لكونها غير آمنة، إلا إذا قمت ببحث جيد على الإنترنت وتأكدت من تعليقات الناس أن هذا الفندق جيد.

هناك فنادق يمكن تبدأ من إجمالي 400 دولار، لكن احذر؛ لأنها غالباً ما تكون بعيدة بمئات الكيلومترات عن قلب المدينة.

ويمكنك أن تجد أيضاً بعض الفنادق في حدود 600 دولار بالقرب من وسط المدينة، ستكون بخدمة جيدة، لكنها ليست عالية الجودة. كما يمكنك اختيار غرفة في فندق 3 نجوم وتتقاسمها مع صديقك في السفر، وهو ما يعني أنك ستدفع نصف التكلفة فقط؛ لأن غالبية غرف الفنادق تكون مزدوجة.

لو افترضنا أن متوسط تكلفة الفندق ستكون 800 دولار في المتوسط بشرط قيامك بالحجز مبكراً، فيكون إجمالي التكلفة حتى الآن 3100 تقريباً.

المواصلات والطعام

لجميع حاملي Fan ID سيمكنهم الولوج إلى المواصلات العامة كافة في روسيا والقطارات بين المدن من دون مقابل، وهو ما يعني أن ميزانيتك الخاصة بالتنقلات ستكون في حدها الأدنى ومتعلقة فقط بالطوارئ أو الحاجة لركوب تاكسي مثلاً.

وتتمتع المدن الروسية ببنية تحتية متطورة لجميع وسائل النقل والمواصلات، فالنقل العام في مدينة موسكو يشمل كلاً من الأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وحافلات الترام، والحافلات الصغيرة، وسيارات الأجرة، والقطارات، وذلك إلى جانب مئات المسارات التي تربط بين مدينة موسكو والأقاليم الروسية، إضافة البلدان القريبة.









ويعد مترو موسكو، الذي تم افتتاحه في 15 مايو/أيار 1935، إحدى أجمل محطات المترو في العالم، حيث يقوم المترو بالربط بين مركز المدينة والتجمعات الصناعية والسكانية كافة، وتصل حصة نقل الركاب لموسكو إلى ما يقرب من 60% من إجمالي نقل الركاب، الذي تقوم به شركات النقل الأخرى بالمدينة، ويعتبر المترو أفضل وسيلة للتجول حول المعالم السياحية بموسكو، ويعد اختياراً متميزاً؛ لأنه من الوسائل السريعة والمريحة، حيث يوفر الكثير من الوقت إلى جانب أسعاره الرخيصة.

ويعمل مترو الانفاق من الساعة 5.20 فجراً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويتألف مترو موسكو من 12 خطاً، ويضم 194 محطة، وتسير على خطوطها يومياً ما يزيد على 10 آلاف قطار، ويستقل المترو ما يزيد على 8 ملايين راكب في المتوسط يومياً .

وبالنسبة للطعام، يُطمئِن أحمد بارشيد، الذي يعمل مشرفاً على البرامج السياحية إلى دول شرق أوروبا، السائحين السعوديين بأن العاصمة الروسية موسكو زاخرة بالمطاعم العربية وتلك التي تقدم وجبات الحلال.

ويضيف بارشيد لـ"هاف بوست عربي"، أنه يمكن للمسافر السعودي أو العربي بشكل عام، تناول طعامه بمطعم فلافل أو مطعم روتانا العربية، في حين تملأ مطاعم الشاورما جنبات الشوارع بالعاصمة الروسية، لا سيما تلك المأهولة بالجاليتين العربية والمسلمة، إضافة إلى ذلك تنتشر المطاعم التركية في بعض أرجاء المدينة.

وفي معظم المطاعم ذات الفئة المتوسطة، لا تتجاوز أسعار الوجبات العربية حاجز 10 دولارات، وقد ترتفع الأسعار قليلاً لتصل إلى 20 دولاراً للوجبة في المطاعم الراقية.

ومن ثم، فإن تكلفة الطعام الأساسية لن تتجاوز 600 دولار للوجبات الثلاث.

من هنا، يمكننا القول إن تكلفة الرحلة يمكن أن تصل بين 3500 و4000 دولار تقريباً، أي ما يعادل 13-15 ألف ريال سعودي. ويمكن أن يرتفع المبلغ قليلاً في حالة رغبتك في التسوق وشراء الهدايا وغيرها.

وطبقاً لآخر الإحصائيات الحكومية الخاصة بمتوسط رواتب السعوديين، بلغ متوسط الأجور في القطاع الخاص 7.7 ألف ريال سعودي، بينما يبلغ متوسط الرواتب بالقطاع الحكومي 10.5 ألف ريال. هذا يعني أن السعودي بحاجة إلى راتب من شهر ونصف الشهر إلى شهرين فقط لتغطية نفقات سفره إلى كأس العالم.

السعوديون وروسيا

ويشكل تأهل منتخب السعودي لبطولة كأس العالم، التي سيتم تنظيمها في روسيا الصيف المقبل، محفزاً مثيراً للسعوديين لإستكشاف هذا البلد، الذي حظرت السلطات السعودية يوماً ما على مواطنيها زيارته؛ بسبب العداء الذي استحكم العلاقة بين السعودية والإتحاد السوفييتي، وذلك منذ أن تأسست السعودية وحتى مطلع التسعينيات..

وفي السنوات القليلة الماضية، تحركت بوصلة السعوديين السياحية نحو الدول التي كانت تُعرف سابقاً بالجمهوريات السوفييتية السابقة، لا سيما جورجيا التي كان لها حظ وافر في استقطاب العديد من السعوديين، حيث تمكنت جورجيا من استقبال 20 ألف سائح سعودي و6500 مقيم.

ويتوقع العديد من خبراء السياحة والسفر أن تكون روسيا محطة استقطاب سياحي آخر للسعوديين، الذين اعتادوا السفر في العقود الماضية إلى مدن غرب أوروبا، لا سيما لندن وباريس.