القُبلة والعلكة.. طرق طبيعية لإزالة الذقن المزدوج ودهون الوجه

الذقن المزدوج Double Chin أمر مزعج، ربما لا يرتبط دائماً بالبدانة، ولكن قد يكون هذا الأمر بسبب عوامل خارجية أو جينية، أو نتيجة فقدان الجلد في تلك المنطقة لمرونته.

فضلاً عن ذلك، قد يظهر الذقن المزدوج على خلفية عوامل الشيخوخة والتقدم في السن، أو التعرض لأشعة الشمس وقتاً طويلاً، أو بسبب المشاكل المتعلقة بالسمنة والوزن الزائد، التي تتسبب في تكدس الدهون تحت الفك السفلي.

ولكن، لا داعي للقلق، هناك بعض التمارين الموجهة والدقيقة، والتي من شأنها أن تساعد الأفراد في التخلص نهائياً من هذا المشكلة.



تتمثل أفضل الطرق للحماية من تكوّن الذقن المزدوج، في العناية بالجلد في منطقة الرقبة، حيث يوصى بوضع واقي الشمس إذا كنت على الشاطئ، إلى جانب الاستعمال المنتظم للمرطب العادي. بالإضافة إلى ذلك، لا بد من شرب الكثير من الماء واتباع حِمية مناسبة، وممارسة نشاط بدني بانتظام. أما إذا كنت من الأشخاص الذين يتسمون بالكسل، فيمكنك تجربة هذه التمارين البسيطة، التي يمكن القيام بها على الأريكة في المنزل:

1- تدليك الرقبة

لتنفيذ هذا التمرين، يمكنك بكل بساطة رفع رأسك إلى فوق وشد عضلات الرقبة إلى أقصى، ثم فتح الفم قليلاً. بعد ذلك، ضع إحدى يديك على الرقبة تحت الذقن، واضغط بلطف، وقم بالتدليك من الأعلى إلى الأسفل. غالباً ما يحقق هذا التمرين نتائج ممتازة، في حال تمت المواظبة عليه 3 مرات في اليوم.

2- تمرين القُبلة

اجلس على كرسي مع تثبيت القدمين بقوة على الأرض، وحافظ على استقامة رأسك، في حين لا بد أن تكون رقبتك مشدودة للغاية. عقب ذلك، قم بتمديد الشفتين نحو الأمام، كما لو أنك بصدد تقبيل شخص، وحافِظ على هذه الوضعية. كرر هذا التمرين ضمن 3 مجموعات، 10 مرات بالنسبة لكل مجموعة.

إثر ذلك، قم بالتمرين نفسه، ولكن مع تمديد الشفتين نحو الأمام وإمالة الرأس إلى اليمين ثم إلى اليسار. لا بد من القيام بهذا التمرين ضمن 3 مجموعات، 10 مرات بالنسبة كل مجموعة.

3- استخدِم كرة التنس

أحضِر كرة تنس وضعها قرب رقبتك، واضغط عليها بذقنك، ثم ادفع الكرة بأقصى قوتك في اتجاه الرقبة وحافِظ على هذه الوضعية. بعد ذلك، أرِح عضلاتك، ولكن دون السماح للكرة بالوقوع على الأرض. ينبغي تكرار هذا التمرين 10 مرات على الأقل.

4- مضغ العلكة

قد يبدو هذا الأمر غير مُجدٍ، ولكن ليس هناك تمرين أفضل من مضغ العلكة، للتخلص من مشكلة الذقن المزدوج. ففي الحقيقة، تمثل هذه العملية تمريناً حقيقياً لعضلات الفكين؛ ومن ثم حرق الدهون المخزنة في تلك المنطقة. ولكن توخَّ الحذر، حيث يجب أن تكون العلكة خالية من السكر؛ لتجنب مشاكل اللثة والأسنان.

5- تمرين الوجه العابس

أنت تعرف بالطبع الوجه العابس. في الواقع، قد يكون هذا التمرين مثالياً للتخلص من مشكلة الذقن المزدوج. وفي حال قمت بتطبيقه بكل عناية، فستشعر بأن عضلات رقبتك مشدودة للغاية. حافِظ على هذه الوضعية عدة ثوانٍ، ثم عُد إلى الوضع الطبيعي. كرِّر هذا التمرين 10 مرات على الأقل، في 3 أوقات مختلفة من اليوم.

أما هذه المأكولات فسوف تساعدك على حرق الدهون وشد الوجه.







الشاي الأخضر





يحتوي الشاي الأخضر على مضادات فعالة للأكسدة تساعد على تسريع عملية حرق الدهون، وتزداد فاعلية المشروب إذا تم تناوله في الصباح مع وجبة الإفطار.



وكلما زاد عدد فناجين الشاي الأخضر التي تشربها، كانت النتائج أسرع.

الألياف

جميع المأكولات المحتوية على فيتامين E تساعد في التخلص من الذقن المزدوج من خلال قدرتها على شد البشرة.



ومن أبرز الخضراوات التي تحتوي الألياف: البازيلا، والملفوف، والأرز البني، والتفاح، والشعير، وحبوب الشوفان، والبطيخ.

الماء

شرب الماء يساعد على خفض الوزن، كما أن نقص كمية المياه في الجسم يساعد على امتلاء الوجه وظهور الذقن المزدوج.



يجب أن تشرب على الأقل من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، ما سيساعد على جعل الجسم رطباً والتخلص من السموم وإبعادها خارج الجسم.



وهكذا يمكنك إخفاء الذقن المزدوج بالمكياج.





















