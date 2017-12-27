الإعلان الترويجي الأسبوع المقبل وأول حلقة مع بداية العام.. مسلسل محمد الفاتح يستعد للانطلاق

أعلن القائمون على المسلسل التركي المنتظر "محمد الفاتح"، أنه سيكون بمثابة هديتهم للعام الجديد. يأتي هذا بعد طول انتظار من المشاهدين حول وقت عرضه.

ووفقاً لموقع gecce، سيُبث أول إعلان ترويجي للمسلسل في الأسبوع المقبل، ثم سيتم بث أولى حلقات المسلسل في بداية العام على قناة Kanal D.

وبعد غياب طويل عن الشاشة، يعود الممثل كنان أميزالي أوغلو، المعروف بشخصية "إيزيل"، من جديدٍ هذه المرة، لتمثيل دور محمد الفاتح، والذي سيتقاضى عليه أجراً هو الأعلى بين أجور الممثلين مقابل الحلقة الواحدة في تركيا.

وكانت قد صُورت الحلقة الأولى من المسلسل في وقت سابق، وكلفت مليوني ليرة تركية. ولكن بسبب رداءة الإنتاج وعدم إخراجها بالشكل المطلوب، تم إلغاؤها ورميها بالنفايات.

وبعد إلغاء هذه الحلقة، تم استبدال المخرج ألتن دونماز، وحل محله المخرج جودت ميرجان، الذي قام بإيقاف التصوير لمدة 3 أسابيع، أعاد فيها ترتيب ودراسة المسلسل قبل أن يبدأ التصوير.

مسلسل "محمد: فاتح الكون"، هو مسلسل تاريخي يحكي الفترة الزمنية للقائد المسلم فاتح مدينة القسطنطينية السلطان محمد الفاتح، ومن المتوقع أن يكون المسلسل منافساً كبيراً لمسلسل "قيامة أرطغرل".

المسلسل شهد الكثير من التحضيرات الكبيرة، حيث تدرب أميرزالي أوغلو على استخدام الأسلحة والسيوف وركوب الخيل، كما درس السيرة التاريخية لمحمد الفاتح برفقة أساتذة التاريخ. وقام بإنقاص وزنه؛ لكي يتلاءم مع دور محمد الفاتح، الذي كان صغير السن، بينما هو في الأربعينيات.