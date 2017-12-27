اطمئِن على جهازك.. هواتف ذكية ستُحرم من واتساب بدايةً من 2018

سوف يتوقف تطبيق واتساب الهاتفي عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية ومنصات الهواتف مع حلول رأس السنة الجديدة. الأجهزة التي ستُحرم من تشغيل التطبيق، هي تحديداً الهواتف التي تستخدم نظام تشغيل ويندوز فون 8 (أو نسخاً أقدم من نظام التشغيل هذا)، فضلاً عن أجهزة بلاكبيري أو إس أو بلاكبيري 10.

وبحسب صحيفة The Independent، فقد أعلنت شركة واتساب هذا الخبر في تحديث لمنشور كانت قد نشرته في الأصل على مدونة لها في فبراير/شباط 2016.

جاء في إعلان الشركة: "عندما أطلقنا تطبيق واتساب عام 2009، كان استخدام الناس أجهزتهم الجوالة مختلفاً جداً عما هو عليه اليوم، فمنصة Apple App Store لم تكن تبلغ من العمر سوى بضعة أشهر، وكذلك كانت 70% من أجهزة الهواتف المبيعة تلك الأيام تعمل بأنظمة تشغيل من بلاكبيري ونوكيا".

ويتابع الإعلان: "إن أنظمة التشغيل الجوالة التي تقدمها جوجل وآبل ومايكروسوفت -والتي تشكل اليوم 99.5% من مبيعات الهواتف- لم تكن في ذلك الزمن تشكل سوى أقل من 25% من الأجهزة الخلوية المبيعة وقتها."

وبهذا، فإن المنصات التي ستُحرم من تشغيل التطبيق الهاتفي الأشهر هي منصات غير شائعة تقادم عليها الزمن. يُذكر أن الشركة أنهت دعمها لجهاز نوكيا سيمبيان S60 في شهر يونيو/حزيران الماضي.









كذلك، تنوي الشركة قطع دعمها لجهاز نوكيا S40 في الـ31 من ديسمبر 2018، وكذلك ثمة نية لقطع الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل آندرويد 2.3.7 أو أقدم منه، ولكن ذلك سيكون في الأول من فبراير/شباط 2020.

ومع أن تلك المنصات الهاتفية ما زالت مدعومة، فإن واتساب ما عاد يرى طائلاً من التطوير لأجل تلك الأنظمة والمنصات القديمة، وهذا يعني أن بعض ميزات واتساب قد تتوقف عن العمل على تلك الأجهزة في أي لحظة.

وتقول الشركة في منشورها: "رغم أن تلك الأجهزة الجوالة كانت جزءاً هاماً في مسيرتنا، فإنها لا توفر لنا الإمكانات التي نحتاجها لكي نتوسع مستقبلاً في سمات تطبيقنا".

وتتابع: "لقد كان ذلك قراراً صعباً علينا، لكنه القرار الصائب؛ لأنه يمنح الناس طرقاً أفضل للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والأحبة عبر واتساب، فإن كنتم من مستخدمي أحد الأجهزة الخلوية المتضررة هنا، فنوصيكم بشراء هواتف ذات نسخ أحدث من كل من نظم أندرويد وآيفون وويندوز فون".

من أسس هذا التطبيق المدهش؟

وتأسس WhatsApp في عام 2009 على يد الأميركي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع Yahoo ثم باعاه لـ Facebook عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

يذكر أن مستخدمي التطبيق أرسلوا في عام 2012 10 مليارات رسالة يومية على الـ WhatsApp، وفي يونيو/حزيران 2013، أعلنت الشركة وصول عدد الرسائل إلى 27 مليار رسالة.