يتابعه 4 ملايين مستخدم.. فيسبوك يحظر حسابات زعيم مسلم موالٍ لبوتين وروسيا تتدخل

طالبت السلطات الروسية المعنية بمراقبة الإنترنت موقعي فيسبوك وإنستغرام، بتقديم توضيح بشأن حظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للزعيم الشيشاني المثير للجدل، رمضان قديروف.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، اتّهم قديروف الحكومة الأميركية بالضغط على الشبكات الاجتماعية لتعطيل حساباته، التي قال إنها حُظِرَت دون تفسير، السبت الماضي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت قيوداً على السفر، وعقوبات مالية على الزعيم الشيشاني، المعروف بولائه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بسبب مزاعم عديدة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويُعتبر قديروف، الذي كان مقاتلاً في صفوف المتمردين سابقاً، من محبّي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستغرام، الذي يستخدمه في السنوات الأخيرة لإطلاق تهديدات واضحة بالقتل ضد منتقدي الكرملين.

كما يستخدم قديروف إنستغرام لإصدار تصريحات رسمية للحكومة الشيشانية، ونشر صور غريبة لنفسه، كتلك التي يبدو فيها يصارع التماسيح ويحتضن النمور.

وفي العام الماضي، ناشد قديروف متابعيه تقديم معلومات حول قطّته المفقودة عبر إنستغرام، وهو ما كان باعثاً على السخرية من الممثل الكوميدي ومقدّم البرامج البريطاني جون أوليفر.

ولدى قديروف أكثر من 3 ملايين متابع لحسابه الناطق باللغة الروسية على إنستغرام، وأكثر من 750 ألف متابع على موقع فيسبوك، ولا يزال حسابه الناطق بالإنكليزية -وهو الأقل شعبية على إنستغرام- نشطاً.

وقالت الخدمة الاتحادية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الروسية (روسكومنادزور)، إنها ستطالب رسمياً بتلقي توضيحات من فيسبوك وإنستغرام.

وأشار ليونيد ليفين، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبرلمان الروسي، إلى أن تلك الخطوة من جانب فيسبوك وإنستغرام تعتبر هجوماً على حرية التعبير.

ووصف وزير الإعلام الشيشاني، جنبلاط عمروف، حظر حسابات قديروف بأنه هجومٌ إلكترونيٌّ "حقيرٌ" من قِبل الولايات المتحدة.

وأشارت الغارديان إلى أن إنستغرام وفيسبوك لم يعلّقا على الأمر حتّى توقيت النشر.

ويشار إلى أن ثمة وقائع مثيرة للانتباه قد جرت بشأن علاقة قديروف بوسائل التواصل الاجتماعي؛ ففي عام 2015، طالب الزعيم الشيشاني شعبه بعدم السماح للزوجات باستخدام خدمة رسائل واتساب، جراء احتجاج اجتاح الإنترنت على زواج شيشانية تبلغ من العمر 17 عاماً من ضابط شرطة عمره 47 عاماً، وقال حينها "لا تكتبوا مثل هذه الأشياء. أيها الرجال، أَبعِدوا نساءكم عن واتساب".

