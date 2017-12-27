إسرائيل تكافئ الرئيس الأميركي على اعترافه بالقدس عاصمةً لها.. إطلاق اسم "ترامب" على أحد المشاريع المرتبطة بالحرم القدسي

قرَّر وزير المواصلات الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، إطلاق اسم الرئيس الأميركي "دونالد جون ترامب" على محطة القطار السريع، التي سيتم بناؤها قرب حائط البراق، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال بيانٌ صادر عن مكتب كاتز، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن الوزير قرَّر الثلاثاء العملَ بتوصيات اللجنة التي تعمل على دراسة إمكانية تمديد خط القطار السريع، الذي يجري بناؤه حالياً بين تل أبيب والقدس، وإقامة محطة تبعد عشرات الأمتار عن الموقع.

وسيتم إطلاق اسم "دونالد جون ترامب" على المحطة بقرار من كاتز، الذي يأتي "بسبب قراره التاريخي والشجاع بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ومساهمته في تعزيز وضع القدس كعاصمة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

وقرَّر ترامب في 6 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ما أثار إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

وقتل 12 فلسطينياً منذ إعلان ترامب. وسقط عشرة من هؤلاء في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقُتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتبر اليهود حائط البراق (ويطلقون عليه حائط المبكى)، الواقع أسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل)، الذي دمَّره الرومان في العام 70 للميلاد، وهو أقدس الأماكن لديهم.

وسيقوم خط القطار السريع بالربط بين مدينتي القدس وتل أبيب، في فترة قياسية، تصل إلى نصف ساعة على الأقل، بحلول عام 2018.

وتقدّر الوزارة تكاليف إنشاء خط القطار، الذي يمتد على 56 كيلومتراً بحدود 7 مليارات شيكل (1,69 مليار يورو).