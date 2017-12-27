حمّلها على هاتفك وشاهدها بصورة HD وبترجمة خاصة.. اكتشف 7 أسرار من Netflix واستمتع بمشاهدة فريدة لأفلامك

ستساعدك حيل تقنية بسيطة لم تخطر على بالك، وتستطيع تنفيذها بسهولة، على تحويل متابعة مسلسلات وأفلام شبكة Netflix إلى تجربة أفضل بكثير، خاصة إذا علمت أنه بإمكانك تحميل خدمة الشبكة على هاتفك المحمول، وأنه بإمكانك أيضاً تغيير إعدادات المشاهدة إلى الدقة العالية HD.

إذا كنت تريد إضافة بعض التعديلات الجمالية البسيطة أو تثبيت بعض إضافات المتصفح للتحسين من تجربة مشاهدتك، تفقّد القائمة التالية التي نشرها موقع النسخة الأسترالية من "هاف بوست":

1- غيِّر من خصائص الترجمة المضافة للمسلسل









لا يُشتَرط أن تكون الترجمة بيضاء اللون بظلالٍ خفيفة، إذ تتيح لك Netflix أشكالاً عديدة للترجمات، بإمكانك تغييرها عبر تعديل خصائص الترجمة في حسابك.

بإمكانك تعديل نوع خط الترجمة، ولونه، والظلال المحيطة به، وخلفيته، بما يليق بشخصيتك.

تقدم Netflix الكثير من المسلسلات عالية التكلفة، اعتنت فيها بكل تفصيلة تراها على الشاشة، ويمكنك اختيار ألوان مبهجة كالأخضر والأزرق والوردي لتلائم مسلسلات منها مثل The Crown و Godless.

2- غيِّر إعدادات المشاهدة إلى الدقة عالية الجودة (HD)

يبدو أنَّ Netflix لا تغير إعدادات المشاهدة في حسابك إلى الدقة العالية بصورة تلقائية، حتى لو كنت تدفع لقاء هذه الخدمة، وربما تجد نفسك تشاهد مسلسلات بدقةٍ رديئة دون حتى إدراك ذلك.

الحل: اذهب إلى صفحة HD toggle واختر أعلى دقة متاحة لاشتراكك.

يمكنك بالطبع اختيار الدقة المنخفضة إذا أردت، لكنَّ الشخصيات وتفاصيل المشهد قد تبدو غير واضحة.

3- شاهد المسلسلات في أوقاتٍ غير معتادة







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لا تزال هذه الحقيقة غير مؤكدة، لكن يبدو أنَّك تحصل على جودة أعلى وتحميل أسرع إذا شاهدت Netflix في غير ساعات الذروة.

وهذا يعني أنَّك إذا رغبت في مشاهدة مسلسل به تفاصيل كثيرة، عليك أن تشاهده قرابة الرابعة فجراً، لكن لو كنت معجباً كبيراً بالمسلسل، وشاهدته في أي وقتٍ آخر من أوقات الذروة والضغط، قد تفوتك بعض التفاصيل.

4- حمِّل Netflix على هاتفك

ربما أنت على علم بأن Netflix تتيح لك تنزيل الأفلام والمسلسلات، لكن في حالة كنت تواجه صعوبة في فعل ذلك على لابتوب آبل على سبيل المثال، إليك قائمة تضم ما تحتاج إليه وفقاً لـ Netflix:

- آي فون، أو آي باد، أو آي بود يعمل بنظام iOS 9.0 أو أحدث.

- هاتف محمول أو هاتف لوحي يعمل بنظام أندرويد 4.4.2 أو أحدث.

- هاتف لوحي أو حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10 نسخة 1607 (بتحديث Anniversary Update) أو أحدث.

- اتصال بالإنترنت.

- حساب Netflix مُفعَّل.

- آخر نسخة من تطبيق Netflix Apple iOS أو Netflix Android أو Netflix .Windows 10

ثم انقر على زر التحميل بجانب المحتوى الذي ترغب في تنزيله.

5- شغِّل Netflix روليت لمشاهدة شيء عشوائي









هناك عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الرائعة الآن، لدرجة أنَّه لن يُتاح لك أبداً الوقت اللازم لمشاهدتها جميعاً، إضافةً إلى أنَّ الأفلام والمسلسلات طويلة جداً، وقد يتطلَّب الأمر نهماً حقيقياً لإضاعة الوقت في مشاهدة شيء عشوائي هذه الأيام.

Netflix روليت تتيح لك إشباع هذا النهم.

فقد أنشأ موقع Reelgood هذه الأداة، ولحسن الحظ، لديه عدد من الخصائص تجعلها أسهل من مجرد الاعتماد على مشاهدة المقترحات بعشوائيةٍ تامة.

فبإمكانك التأكد من أنَّ اختيارك له تقييم جيد على موقع IMDb، واختيار فئته، وما إن كنت تريد مشاهدة فيلم أم مسلسل باستخدام هذه الأداة، قد تعثر على كنوز من الأعمال السينمائية والمسلسلات والبرامج.

6- حمِّل سوبر Netflix لتغيير سرعة الفيديو

تُتاح إضافة ٍSuper Netflix مجاناً في سوق كروم الإلكتروني، وتُحدَّث بصورة منتظمة إلى حد ما.

تسمح لك هذه الإضافات بفعل أمور كثيرة، بما في ذلك تغيير سرعة المحتوى الخاص بك.

هل تريد على سبيل المثال أن تعرف ما يحدث في مسلسل The Crown، حتى تتمكن من التحدث عنه مع الآخرين، لكنَّك ترى مشاهدته مملة جداً؟

الحل: غيِّر سرعة المشاهدة ببساطة، لتصل إلى 4x، أو أربعة أضعاف السرعة العادية، وعندها يمكن لهذا المسلسل أن يتحرك أخيراً بوتيرة يمكن تحملها.

وتتيح لك آبل تغيير السرعة مباشرة من التطبيق. الأفضل الاستماع إلى التدوينات الصوتية بسرعة 1.5x، أو أسرع بمرة ونصف، لكنَّها في النهاية ليست سوى محادثات، وعادةً لا يفكر مبتكروها كثيراً في السرعة اللازمة لها.

قد يفوتك الكثير إذا سرَّعت الفيديو، لأنَّ المخرجين ومحرري الأفلام مهووسون بضبط السرعة، لكن إذا كنت لا تهتم لذلك، مهما كلف الأمر، غيِّر السرعة إذاً.

تميل Netflix إلى إطلاق مسلسل أو فيلم جديد أسبوعياً، ولن يكون هناك وقت لمشاهدتها كلها إلا إذا زدت من سرعة المشاهدة قدر الإمكان.

وتتيح لك سوبر Netflix ميزةً أخرى، وهي تغيير ما تشاهده إلى الأبيض والأسود، لذا لو قرَّرت مشاهدة آخر أفلام آدم ساندلر على سبيل المثال، يمكنك إضافة جانب فني للعمل حتى تشعر أنَّك تشاهد فيلماً للمخرج الفرنسي البارز جان-لوك غودار.

7- امسح كل شيء







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هذا مُوجَّهٌ إلى كل مَن ليس لديه حساب خاص به على Netflix، ويعتقد أن ذوقه سيئ في اختيار الأفلام، ولا تريد أن يكتشف أصدقاؤك أو أحباؤك ما تشاهده.

الحل: توجَّه إلى صفحة viewing activity page، وامسح المسلسلات التي قد تصيبك بالحرج.