حلول خضراء لتجنب تشقق الشفاه المؤلم في الشتاء

مع الأجواء الجافة والباردة، من الطبيعي أن تصبح الشفاه أولى ضحايا جفاف البشرة يومياً! رغم الاهتمام بوضع أحمر الشفاه والملمّع، يعاني بعضنا من تشقق الشفاه المؤلم، الذي يتسبب في تهيُّج الجلد وخشونته، وإذا أُهمل الوضع أكثر فقد يؤدي إلى نزيف الشفاه.

الأسباب

هناك عوامل متعدِّدة تؤدي إلى تشقُّق الشفاه. أولاً وقبل كل شيء العوامل الجوية: تؤدي درجة الحرارة المنخفضة، ودرجة الحرارة شديدة الارتفاع، والرياح الشديدة، إلى تشقق وجفاف الجلد. إضافة إلى جميع الحيل التي نقوم بها بالفطرة لترطيب الشفاه، خاصة باللسان، وهي العادة التي ينبغي التوقف عنها تماماً، لأنها تعمل على زيادة جفاف الشفاه.

وبشكل صارم وصريح يجب التوقف عن إزالة جلد الشفاه بالأسنان، حتي وإن كان لا يقاوم،

إذاً ماذا نفعل؟

الحل السحري المبدئي هو شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل المفيدة لترطيب البشرة.

يعد الترطيب واحداً من الحلول الأكثر إلحاحاً لتخفيف شدة تشقق الشفاه. ونستطيع أن نفعل ذلك من خلال نظامنا الغذائي اليومي، أي يجب تناول بعض الأطعمة المحددة والمرطبة، تتمركز في المقام الأول الفواكه والخضراوات، كما يعد شرب الماء أهم قواعد الحماية الواجب اتباعها على مدار العام، وليس فقط خلال فترات الصيف وارتفاع الحرارة. هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها خلال روتين التجميل، مثل وضع المنتجات المرطبة مثل زبدة الكاكاو والبلسم، أو عن طريق الوصفات المنزلية التي تتم صناعتها بيديكِ. عليك باستخدام كل هذا حتى يتم اختفاء المشكلة تماماً.

حلول "خضراء"

يعد زيت الزيتون الخام أفضلَ علاجٍ لتشقُّق الشفاه، كما أنه متوفر دائماً في خزانتك، تؤخذ منه كمية بسيطة، ويتم توزيعها على الشفاه مع التدليك الخفيف، يقوم زيت الزيتون بترطيب الشفاة بشكل فوري، مما يجعلها ناعمة بشكل ملحوظ.

ومن المفيد جداً أيضاً مزيج الزيت مع العسل بخصائصه الثمينة، أو يمكن أن نكتفي بوضع طبقة رقيقة من العسل فقط، مع تدليك لطيف لمدة خمس عشرة دقيقة، بهذه الطريقة يمكنك التحكم في مشكلة التشقق والسيطرة عليها.

إذا أردنا أن نحاول قليلاً مرة أخرى، يمكنك أخذ ملعقة صغيرة من السمن النباتي، ومزجها مع قطرتين من زيت شجر الشاي، ووضعها على الشفاه لمدة خمس دقائق. بعد مرور هذا الوقت، يمكنك بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة إزالة الخليط بتدليك لطيف، وسوف يختفي الجلد الميت وأي تهيج!

عمل تقشير للشفاه المشقّقة

تفيد عملية التقشير لجلد الوجه والجسم وأيضاً للشفاه! كما تعد طريقة بسيطة جداً وفعالة جداً، تتم عن طريق خلط القليل من السكر والعسل وبضع قطرات من الليمون في وعاء. نبدأ بوضع الخليط على الشفاه المشققة لبضع دقائق، مع التدليك اللطيف بأطراف الأصابع. بهذه الطريقة فإننا سوف نقوم بتقشير لطيف ورطب، وسوف نحصل على النتيجة بمجرد شطف الخليط، تحصلين على شفاه رقيقة وناعمة.

