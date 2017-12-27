إصدار: ar

هيئة الترفيه السعودية تؤجل حفل ماجدة الرومي.. المغنية اللبنانية تعلن مواعيد جديدة لـ3 حفلات

تم النشر: تم التحديث:
MAJIDA EL ROUMI
social media

أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، عن تأجيل حفل المغنية اللبنانية ماجدة الرومي الذي كان مقرراً له أن يقام الخميس، 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك في تغريدة نشرتها الهيئة على حساب توتير، مساء الثلاثاء، 26 ديسمبر/كانون الأول 2017.



يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة يوم السبت، 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن إقامة حفل نسائي للمغنية اللبنانية على مسرح جامعة الأميرة نورة، في مدينة الرياض.



ومن جانبها، أعلنت الرومي عن المواعيد الجديدة للحفلات، على حسابها على تويتر، وصفحتها على فيسبوك، إذ ستقام 3 حفلات في 3 مدن سعودية مختلفة، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور الحفلات.

ومن المنتظر أن تقام الحفلات في مدن الرياض وجدة والظهران، أيام 2، و6، و9 فبراير/شباط 2018.







وتأتي الحفلة ضمن عددٍ من الحفلات الفنية التي نظَّمتها الهيئة منذ إنشائها، في 7 مايو/أيار 2016، لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وجميع الحفلات الحالية تقام ضمنأنشطة الهيئة في موسم الشتاء، التي تأتي تحت شعار "شتانا ترفيه".

 

التعليقات