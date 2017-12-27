هيئة الترفيه السعودية تؤجل حفل ماجدة الرومي.. المغنية اللبنانية تعلن مواعيد جديدة لـ3 حفلات

أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، عن تأجيل حفل المغنية اللبنانية ماجدة الرومي الذي كان مقرراً له أن يقام الخميس، 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك في تغريدة نشرتها الهيئة على حساب توتير، مساء الثلاثاء، 26 ديسمبر/كانون الأول 2017.



لمحبات ماجدة الرومي

سامحونا ❤



تم تأجيل الحفلة لتواريخ قادمة أنسب✌🏼 وبتصير لمدن مختلفة 😍

تابعونا للتواريخ الجديدة.. — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) December 26, 2017

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة يوم السبت، 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن إقامة حفل نسائي للمغنية اللبنانية على مسرح جامعة الأميرة نورة، في مدينة الرياض.



بنات #الرياض 💞

لا تفوتون ماجدة الرومي بصوتها المميز وإطلالتها الجميلة يوم 28 ديسمبر🎼#شتانا_ترفيهhttps://t.co/wvI9dt07Rp — روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) December 23, 2017

ومن جانبها، أعلنت الرومي عن المواعيد الجديدة للحفلات، على حسابها على تويتر، وصفحتها على فيسبوك، إذ ستقام 3 حفلات في 3 مدن سعودية مختلفة، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور الحفلات.

ومن المنتظر أن تقام الحفلات في مدن الرياض وجدة والظهران، أيام 2، و6، و9 فبراير/شباط 2018.



أعلن مكتب السيدة ماجدة الرومي في بيروت، عن تأجيل حفل السيدة ماجدة الرومي الذي كان مقرّراً مساء الخميس٢٨ديسمبر٢٠١٧في الرياض،

على تتحوّل الى جولة من ثلاث حفلات كبيرة في المدن والمواعيد التالية:

٢-فبراير-٢٠١٨ في جدّه

٦-فبراير-٢٠١٨ في الرياض

٩-فبراير-٢٠١٨ في الظهران#ماجدة_الرومي — Majida El Roumi (@majidaelroumi) December 26, 2017









وتأتي الحفلة ضمن عددٍ من الحفلات الفنية التي نظَّمتها الهيئة منذ إنشائها، في 7 مايو/أيار 2016، لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وجميع الحفلات الحالية تقام ضمنأنشطة الهيئة في موسم الشتاء، التي تأتي تحت شعار "شتانا ترفيه".