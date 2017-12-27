للأسف رفع هاتفك لأعلى لا يقوِّي الإشارة بل يؤلم ذراعك فحسب.. هناك طرق أسهل وأكثر فاعلية

إذا كانت شبكة الاتصال في جوالك ضعيفة، ما أول شيء ستفكر بفعله يا ترى؟ رفع هاتفك لأعلى أملاً في التقاط نطاق واسع من التغطية للشبكة، صحيح؟

لكن، مع الأسف، فهذا التصرف الذي اعتدنا عليه حتى أصبح عفوياً غير مفيد بالمرة، بحسب ما أكده أستاذ الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في جامعة رايس-Rice الأميركية لين زونغ.









ففي تصريح أدلى به لموقع The Verge الأميركي، المختص بالتكنولوجيا، أكد أن رفع الذراع لن يسهم في تقوية الاتصال، لأن استقبال الشبكة معظمه متجانس من حولنا.

فيما أكد أن المشي لبضع خطوات قد يحل مشكلة المباني السكنية العالية التي تؤثر على الإشارة التي يستقبلها الهاتف.

وهنا، نخبرك بحيل أخرى أكثر جدوى من رفعك للهاتف لأعلى وإيلام ذراعك، لتجنب فقد اتصالات، أو تأخر وصول وإرسال الرسائل، أو ضعف جودة الصوت، أو بطء الإنترنت مرة أخرى.

اختَرْ المكان الأفضل بدقة كبيرة

نصح زونغ بالتمشية بالهاتف، ويا حبذا لو كان مشيك باتجاه نافذة أو باب مفتوح، خاصةً إذا كنت في مكان مزدحم بالناس. ولاختيار أفضل مكان للحصول على إشارة، يُمكنك معرفة ذلك عن طريق إعدادات الهاتف بدقة كبيرة.





آيفون









لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 10، ينصح موقع Wilson Amplifiers بكتابة رقم *3001#12345#* على لوحة الاتصال، ثم اختيار المجال أو Field test، ثم اختيار dB reading من أسفل شريط الإشعارات، وستظهر درجة الإشارة.



أندرويد









أما أجهزة أندرويد فيُمكن ذلك من خلال الإعدادات أو Settings، ثم عام أو General، ثم حول الهاتف أو About Phone، ثم الشبكة أو Network، بعدها تظهر درجة الإشارة.



وقتها، اختر المكان الذي يقترب الرقم فيه من 50 dB فهذا يعني أن هذا المكان هو أفضل إشارة، أما ما يزيد عن 100 dB فهذا يعني إشارة متقطعة إلى ميتة تقريباً بوصولها لـ120 dB.



غيِّر وضعية هاتفك

الهوائي الذي يلتقط إشارة الهاتف موجود داخله، لذا قد تكون طريقة حمل الهاتف تجعل فاعلية عمل المستقبل مختلفة، لذا ضع هاتفك في الوضع الأفقي، مع إبعاد اليد عن المنطقة التي يوجد بها الهوائي، بحسب نصيحة صحيفة Daily Mail البريطانية.



شحن الهاتف

يحتاج الهاتف للحصول على إشارة اتصال -إمدادات ثابتة من الطاقة، لذا إذا كانت البطارية منخفضة فلن تكون هناك طاقة كافية في الهاتف للعثور على إشارة.

وعامةً، لتحافظ على طاقة البطارية، يُمكنك إيقاف تشغيل الأدوات غير الضرورية، مثل البلوتوث، وكذلك التطبيقات غير المستخدمة، مع إبقاء الهاتف بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة.

البحث عن أبراج الإشارة

يفضل معظم الناس عدم العيش بالقرب من أبراج إشارة الهاتف، لكن رغم ذلك يظل ذلك الخيار الأفضل لضمان إشارة عالية. لن تكون نصيحتنا هنا تغيير منزلك بالقرب من برج إشارة بالتأكيد، لكن يُمكنك تحسينها عبر بعض التطبيقات التي تبحث عن خريطة الأبراج الموجودة حولك.



ومن هذه التطبيقات والمواقع:

- OpenSignal: يحدد أعلى 4 أبراج إشارة قوةً من حولك، كما يحسِّن نوع إشارة الهاتف، سواء كانت 2G، أو 3G، أو 4G. لتحميله لهواتف آيفون من هنا، وأندرويد من هنا.



- Cell Reception: فقط ضع الرمز البريدي لمدينتك وسيخبرك بكل ما تريد عن أبراج الإشارة.



- RootMetrics' Cell Phone Coverage Map: لتحميل التطبيق لهواتف آيفون من هنا، وأندرويد من هنا.

مقوٍّ لإشارة الهاتف









إذا كانت مشكلة الشبكة الضعيفة دائمة، فهي في الغالب مرتبطة بالمنطقة الموجود بها، سواء في المنزل أو السيارة، لذا يُمكنك الاستعانة بمقويات الإشارة، سواء الخاصة بشركة الاتصالات التي تستعملها، أو تلك التي تناسب كل شركات الاتصالات والهواتف.

ميزة تلك المقويات أنها لا تحتاج اتصالاً بالإنترنت أو واي فاي أو رسوماً شهرية، فقط اشتري الجهاز وثبّته في مكان. وهنا نقدم لك ترشيحات موقع Top Ten Reviews لأفضل مقويات الإشارة.

- weBoost Drive 4G-M: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 379 دولاراً أميركياً، من هنا.



- SureCall TriFlex2Go: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 450 دولاراً أميركياً، من هنا.



- SmoothTalker Mobile X1: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 350 دولاراً أميركياً، من هنا.



- weBoost Drive 3G-X: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 400 دولار أميركي، من هنا.



- SureCall Flex2Go: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 250 دولاراً أميركياً، من هنا.



- weBoost Drive 3G-M: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 300 دولار أميركي، من هنا.



- weBoost Drive 3G-Flex: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 180 دولاراً أميركياً، من هنا.



- weBoost Drive 4G-S: يُمكنك الحصول عليه من أمازون بمبلغ 180 دولاراً أميركياً، من هنا.