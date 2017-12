من بينهم نجمات معروفات.. 10 مشاهير في هوليوود مدمنون لألعاب الفيديو

، سوف تظل ألعاب الفيديو، المنافس الأقوى للقصص المصورة والأفلام السينمائية، لما تمنحه من متعة وإثارة أثناء اللعب، مما يجعلها تأتي في المقام الأول لملء وقت الفراغ وقتل الملل.

لذلك نجد الكثير من مشاهير هوليوود ما زالوا رغم ما وصول إليه من شهرة إلا أنهم يحرصون على قضاء جزء من وقتهم اليومي أمام جهاز الكمبيوتر أو البلاي ستيشن، من أجل ممارسة ألعابهم المفضلة.



تعرف معنا في هذا التقرير على مشاهير هوليوود الذين لديهم هوس ألعاب الفيديو.

ميجان فوكس









يُعرف أن نجمة هوليوود من عشاق ألعاب الفيديو، خاصة halo, xbox، التي تمارسها في أوقات الفراغ، وتصف نفسها قائلة: "إن لديها هوساً وإدماناً لتلك الألعاب لدرجة المرض"، متابعة "أن من يشاركها اللعبة عبر الإنترنت من الشباب يسخرون من اسمها".

يذكر أن فوكس شاركت الممثل ديف باتيستا إطلاق النسخة الجديدة من لعبة call of duty:wwii، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك لمقدرتها على اللعب، وعشقها له.

دانيال كريج









أوضح بطل سلسلة جيمس بوند الأخير في لقاء صحفي، أنه يعشق كافة ألعاب الفيديو، التي تحتوي ألعاب إطلاق النار في halo3، بينما يشعر أنه قذر عندما يشارك في ألعاب سرقة السيارات، مؤكداً أنه سرق نحو 18 سيارة.

علماً أنه لا يمارس ألعاب الفيديو إلا في أوقات الفراغ، وأكد آدم جاسكوين في حديث صحفي أن كريج كان يلعب Guitar Hero عندما ذهب إليه لتوقيع عقد فيلم Quantum of solace.

هنري كافيل









سوبر مان البطل الخارق لشركة DC، يفضل لعبة World of Warcraft، موضحاً أنه يرى أن اللعب أياماً متواصلة في البيت أفضل كثيراً من الخروج وقضاء الوقت مع الأصدقاء في الملاهي، لأنها تستحق التضحية.

روندا روزي









تُعد أسطورة الألعاب القتالية، والممثلة الشهيرة، من محترفي لعبة البوكيمون منذ نشأتها، حيث ظلت تلعبها لمدة 19 عاماً منذ طفولتها لعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين، لذلك أصبحت من المشرفات على منتدى البوكيمون.

مؤكد أنها تلعب كل يوم دون الإفصاح عن شخصيتها عبر الإنترنت، وذلك من خلال مشاركتها في لعبة World of Warcraft، هذا إلى جانب ألعاب Jac, Daxter, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

ميلا كونيس









لا ينافس عشقها للسينما سوى ألعاب الفيديو، التي تحرص على ممارستها كل يوم، خاصة لعبة World of Warcraft، وcall of duty:wwii، التي تمنحها فرصة قتل النازيين، مؤكدة أنها لا تهتم بأن تكون جيدة في اللعب بقدر حصولها على متعة أثناء ممارستها.

أوليفيا مون









عرفت الممثلة الكوميدية ألعاب الفيديو، وهي في عمر 8 سنوات، وتُعد لعبتها المفضلة Assassins Creed، التي تلغي الكثير من مواعيدها العائلية والخاصة بالعمل من أجلها، وذلك للحفاظ على تركيزها أثناء اللعب.

أدريان كوري

قالت في تصريحات صحفية، إن علاقتها بدأت مع ألعاب الفيديو منذ الصغر عندما كانت تحمل الألعاب هي وأخوها على جهاز الكمبيوتر الخاص بهما وتقوم بإخفائها، متابعة، أنها الآن تلعب World of Warcraft، ولعبة Kings Quest V .

وأوضحت أنها من مدمني ألعاب الفيديو منذ 6 سنوات.

ميشيل رودريجز

بطلة سلسلة أفلام Fast and Furious، ربما لا تتخيل أن لديها هوساً نحو ألعاب الفيديو بشكل جنوني، خاصة أنها منافسة قوية لزملائها، ومن ألعابها المفضلة Street Fighter, Tekken, Halo, and Call of Duty.









كما أنها أصبحت تقوم بالأداء الصوتي لمجموعة من أبطال ألعاب الفيديو، وهي: the True Crime, Halo, Battlefield , Call of Duty.

فين ديزل









نجم آخر في سلسلة الأفلام الشهيرة Fast and Furious، لديه هوس ألعاب الفيديو، ولقد ظلَّ لأكثر من 20 عاماً يلعب لعبة Dungeons and Dragons.

كما أنه نتيجة شغفه الشديد باللعبة كتب مقدمة كتاب عنها، وعنوانه Thirty Years of Adventure: A celebration of Dungeons and Dragons.

بري لارسون









الممثلة والمغنية الأميركية، الحائزة جائزة الأوسكار، من عاشقات لعبة سوبر ماريو، ووصفتها بأنها لعبة ممتعة ورهيبة.

كما أنها من مدمني لعبة The Legend of Zelda، هذا إلى جانب لعبة Abzu، التي تتمني أن تعيش داخلها، لأنها تجعلها تشعر بالسعادة.