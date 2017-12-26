لا تعتذر بعد اليوم.. 10 حيل تنظّم رسائلك النصية حتى لا تفوتها على هاتف آيفون

كونه أكثر تهذيباً من أن يقطع المكالمات على المتصلين، يمنحك هاتف آيفون اختيار أن ترسل إليهم رسالة قصيرة تشرح فيها لماذا لا تجيبهم.

توجد 3 رسائل تحمّلها شركة آبل مسبقاً بشكل افتراضي، ولكن باستطاعتك تغييرها لتناسب ظروفك بشكل أفضل.

اذهب إلى الإعدادات، ثم الهاتف، ثم الرد على الرسائل. ومن هناك، يمكنك إعادة كتابة الرسائل التي وضعتها آبل، بحسب صحيفة Mashable.

الآن، عندما يتصل بك أحد ولا تستطيع الرد، كل ما عليك فعله هو أن تنقر على علامة الرسالة إلى اليمين بالأسفل وسترى الردود الثلاثة التي يمكنك الرد بها.

أما إذا كنت ممن يرن هاتفهم الآيفون دون انقطاع، مما يرغمك على الاعتذار للآخرين باستمرار عن تفويتك للرسائل النصية وعدم الرد عليها في الوقت المناسب، ربما حان الوقت كي تستعين ببعض الخصائص التي توفرها خدمة الرسائل النصية الفورية iMessage بجهازك، يقدمها لك موقع CNET الأميركي، والتي من شأنها أن تنظّم رسائلك النصية بحيث تسمح لك بالاستمتاع بحياتك.

1. تجاهل تنبيهات الرسائل النصية الجماعية

هذه الإمكانية هي إحدى أكثر الخصائص المفضلة لي التي توفرها خدمة الرسائل النصية الفورية iMessage. فعندما تجد نفسك مضافاً إلى مجموعة للرسائل النصية الجماعية، بإمكانك أن تتجاهل تنبيهات تلك المجموعة، تاركاً بقية أفراد المجموعة يتبادلون المزاح فيما بينهم. لتفعيل هذه الخاصية، اذهب إلى قائمة الرسائل ثم مرر أصبعك على الشاشة باتجاه اليسار وانقر على زر إخفاء التنبيهات (Hide Alerts) الظاهر على الشاشة باللون الأرجواني، ستظهر لك أيقونة هلالية الشكل إلى اليسار توضح لك أنَّك قد أغلقت التنبيهات مؤقتاً. (وفي حال أردت استقبال التنبيهات مرةً أخرى، ما عليك سوى تمرير أصبعك على الشاشة والنقر على زر إظهار التنبيهات (Show Alerts)).

2. اختيار اسم لمجموعة رسائل نصية جماعية

إذا كنت مشتركاً بعدة محادثات نصية جماعية في آن واحد، فقد يكون من الصعب معرفة أي التنبيهات تعود لأي مجموعة من بينها. في هذه الحالة، ربما تساعدك تسمية المجموعات. بإمكانك اختيار اسم لمجموعة الرسائل النصية الجماعية بسرعة عن طريق فتح المحادثة والنقر على أيقونة "i" الموجودة في الركن الأيمن العلوي من الشاشة ثم النقر على إدخال اسم المجموعة (Enter a Group Name) أعلى الشاشة. بعد ذلك، سيظهر الاسم الذي اخترته على قائمة الرسائل الخاصة بك بدلاً من قائمة الأسماء الجزئية التي لا تفي بالغرض.

3. منع تكرار التنبيهات

أنا شخصياً أحرص دائماً على ألا تتكرر تنبيهات الرسائل التي تصلني إلا مرة واحدة لكل رسالة. الطبيعي أن تتكرر تنبيهات الرسائل النصية مرة واحدة فقط، لكنَّك ستجد هاتفك يصدر صوتاً أو اهتزازاً حين تصلك رسالة نصية جديدة، ليتكرر ذلك بعد مرور دقيقتين. بيد أنَّ مرةً واحدة فقط تفي بالغرض. ولإلغاء تكرار التنبيهات، اذهب إلى الإعدادات (Settings)> الإشعارات (Notifications)> الرسائل (Messages)> تكرار التنبيهات (Repeat Alerts) واختر أبداً (Never) لمنع تكرار التنبيهات.

4. تخصيص نغمة معينة للمقربين لك

ليست كل الرسائل النصية على نفس الدرجة من الأهمية. مثلاً، الرسالة النصية التي تصلك من صديقك المقرب بشأن مسابقات كرة القدم الخيالية (Football fantasy) ليست بنفس أهمية الرسالة التي ترسلها لك زوجتك أو شريكة حياتك لتقول لك فيها إنَّها ستتأخر. لذلك، عليك تخصيص نغمة تنبيه مميزة للمقربين لك. ولفعل ذلك، ما عليك سوى أن تفتح تطبيق جهات الاتصال (Contacts) وتنقر على تعديل (Edit)، ثم انزل إلى أسفل الصفحة واختر نغمة الرسائل النصية (Text Tone) واختر نغمة أخرى غير النغمة الافتراضية. بإمكانك أيضاً تغيير نغمة الاهتزاز الافتراضية بالطريقة نفسها.

5. حظر أحدهم

إذا كان هناك من يضايقك عبر الرسائل النصية، فلا يوجد أسهل من أن تحظر ذلك الشخص. لفعل ذلك، من المحادثة النصية المفتوحة بينك وبين ذلك الشخص، انقر على أيقونة "i" الموجودة في الركن الأيمن العلوي من الشاشة، ثم انقر على اسم الشخص المراد أو رقم هاتفه الموجودين أعلى الشاشة، ثم انقر حظر المتصل (Block this Caller). وأخيراً، لتأكيد حظر المتصل، انقر على حظر جهة الاتصال (Block Contact). (وفي حال غيرت رأيك وأردت استئناف الرسائل النصية مع جهة الاتصال التي حظرتها، بإمكانك دائماً العودة إلى اختيار حظر المتصل (Block this Caller) وتغييره إلى إلغاء حظر المتصل (Unblock this Caller)).

6. الرد على الرسائل النصية من الإشعارات

ليس من داع لفتح تطبيق الرسائل النصية للرد على الرسائل التي تصلك، فبإمكانك الرد عليها من إشعارات الرسائل النصية مباشرةً، فقط استخدم تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد (3D Touch) مع الإشعار المراد (بالضغط المطوّل عليه) وستتمكن من إرسال ردك.

7. إخفاء نافذة معاينة الرسائل النصية

لا شك أن ظهور إشعارات بالرسائل النصية الجديدة يعني بطبيعة الحال أن أعين المتطفلين قد تقع بمحض الصدفة على محادثاتك الخاصة. ولكي تتأكد من عدم حدوث ذلك، بإمكانك إلغاء معاينات الرسائل النصية كلياً أو منعها من الظهور على شاشة هاتفك المغلق فحسب. لتفعيل هذه الخاصية، اذهب إلى الإعدادات (Settings) > الإشعارات (Notifications)> الرسائل (Messages) ثم انزل إلى أسفل الشاشة واختر إظهار المعاينات (Show Previews) ثم اختر إما عند فتح الهاتف فقط (When Unlocked) أو أبداً. يمكنك الإبقاء على التنبيهات مفعّلة، لكن في حال إلغائك خاصية إظهار المعاينات، سيظهر لك اسم المُرسِل فقط دون أن تظهر لك نافذة معاينة الرسالة ذاتها بمجرد أن يصلك تنبيه بحروف ضخمة يخطرك بوصول رسالة نصية خاصة.

8. أيقونة اختصار لتطبيق الرسائل النصية

ولإرسال رسالة نصية سريعة، ما عليك سوى استخدام تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد مع أيقونة تطبيق الرسائل النصية والبدء بكتابة رسالة جديدة أو الرد على واحد من بين آخر ثلاثة أشخاص تبادلت معهم الرسائل النصية.

9. إرسال رد سريع

يمكنك أيضاً استخدام تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد للرد على الرسائل النصية بسرعة. لتفعيل ذلك، من قائمة الرسائل، استخدم تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد على الرسالة المرادة لفتح نافذة معاينة لها ثم حرِّك إصبعك إلى الأعلى لتظهر لك ثلاثة ردود مجهّزة، وفي حال لم تناسبك أيّ منها، يمكنك النقر على اختيار كتابة رد غير مجهّز (Custom) لفتح الرسالة وكتابة الرد الذي تريده.

10. إعادة إرسال الرسالة النصية دون الحاجة إلى نسخها ولصقها أولاً

سأنهي حديثي هنا بذكر ثاني أكثر حيلة أفضِّلها، بعد حيلة تجاهل تنبيهات الرسائل النصية الجماعية المليئة بالثرثرة: فيما مضى، كنتُ أظن أنَّ إعادة إرسال الرسائل النصية تتطلب نسخ الرسالة المرادة من الفقاعة النصية ولصقها مرة أخرى في رسالة جديدة، ولطالما عانيتُ الأمرّين وأنا أُحدِّد نص الرسالة لكي أنسخه باستخدام جهاز الآيفون خاصتي. ليتني كنتُ أعرف حينذاك أنَّ هناك خاصية سرية لإعادة إرسال الرسائل النصية توفرها خدمة الرسائل النصية الفورية على جهاز آيفون iMessage! لتفعيل هذه الخاصية، انقر مع الاستمرار في النقر على الفقاعة النصية المرادة، ثم انقر المزيد (More) من القائمة التي ستظهر لك من أسفل الشاشة، بعدها انقر على السهم الموجود بالركن الأيمن السفلي من الشاشة. والآن، سيُنسخ نص الرسالة تلقائياً إلى نافذة رسالة جديدة يمكنك إرسالها إلى مَن تريد، وهذا أسهل بكثير من نسخ الرسالة ولصقها مرة أخرى.

ثغرة لتعطيل تطبيق الرسائل

اكتُشِفَت ثغرة تُعطِّل تطبيق الرسائل على هواتف آيفون، عن طريق إرسال إحدى الرسائل النصية، ما يجعل هاتف آيفون، الذي يعمل بنظام تشغيل iOS عاجزاً عن فتح التطبيق ليستحيل معه قراءة الرسائل النصية.

يستمر التطبيق في الانهيار حتى بعد غلقه أو غلق الهاتف وإعادة تشغيله مرة أخرى، وفقاً لتقرير على صحيفة The Telegraph البريطانية.

تتضمن الثغرة إرسال vCard، وهو صيغة ملف اتصال قابل للنقل، فيه أكواد كثيرة لدرجة أن التطبيق لن يتمكن من معالجتها.

لذلك يتعطل تطبيق الرسائل عندما يحاول فتح الـvCard، إذ يحتوي على الآلاف من سطور الأكواد الخبيثة مقارنة بملفات الاتصال العادية التي تحتوي على حوالي مائتي سطر فقط.

ولأن التطبيق يحاول دائماً أن يفتح أحدث الرسائل النصية؛ سيحاول فتح الرسالة الخبيثة حتى ولو كان مغلقاً أو كان الهاتف كله في وضع إعادة التشغيل.

تشبه هذه الثغرة التي اكتشفها الهاكر vincedes3 ثغرة أخرى من العام 2015، التي كانت تتسبب في انهيار الهاتف بنص عربي من سطر واحد، وثغرة أخرى في الفيديو اكتُشِفَت شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لذلك تسعى شركة آبل لإصلاح هذه الثغرات من خلال إصدار تحديثات للنظام.





