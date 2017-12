بالفيديو.. أفضل 29 لعبة فيديو مرتقبة في العام 2018

مجموعة واعدة من ألعاب الفيديو بانتظارك عام 2018، إذا كنت واحداً من الذين يستمتعون بها كما الملايين حول العالم.

المجموعة حسب تقرير Business Insider تتنوع ما بين ألعاب نينتندو الرئيسية الجديدة إلى إصدارات جديدة من ألعاب سابقة كان يتشوق إليها الجميع.

علماً أن لعبة سوبر ماريو Super Mario Odyssey تربعت حسب ذات التقرير على عرش ألعاب الفيديو لعام 2017 تلاها لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds ثم Horizon Zero Dawnثم The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

قبل أن نستعرض الـ29 لعبة التي ذكرها التقرير لا بد من التذكير بأن حجم صناعة ألعاب الفيديو حول العالم يقدر تقريباً بحوالي 70 مليار دولار سنويّاً، ومعظم هذه العوائد ترجع إلى مُصنعي المنصات وكبرى الشركات التي تنتج هذه الألعاب وتبيعها حول العالم للحصول على نسبة أكبر من السوق تتنافس المنصات فيما بينها لعقد شراكات مع أفضل شركات الإنتاج في العالم من أجل إنتاج ألعاب معينة حصريّاً لتناسب منصات معينة.

كما أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحوي إجمالاً 316.2 مليون لاعب على مختلف الأجهزة، ينفقون على الألعاب 3.2 مليار دولار بنسبة نمو عالية، تزيد عن 26% مقارنة مقارنة بعام 2015 حسب تقرير موقع "رصيف 22".

فيما يلي القائمة التي تضم 29 لعبة جديدة من ألعاب الفيديو المنتظرة لعام 2018:

1. Dragon Ball Fighter Z









إذا كنت من متابعي سلسلة ألعاب Dragon Ball ولو حتى قليلاً، ستعرف بالتأكيد ما هي لعبة Dragon Ball Fighter Z.

وإن كنت لا تتابعها، إذاً يجب عليك أن تبدأ: إنها لعبة قتال رائعة، وفريدة من نوعها، حتى وإن كنت لست من محبين ألعاب الرسوم المتحركة "أنيمي" مازال يمكنك الاستمتاع بها.

تستخدم اللعبة أسلوب قتال على نحو مماثل لسلسة ألعاب "مارفل فيرسز كابكوم Marvel vs Capcom"، إذ يقوم كل لاعب باختيار فريق من ثلاث شخصيات في اللعبة. ويمكنك التبديل بين هذه الثلاثية خلال القتال - ستكون القتالات في اللعبة من نمط ثنائي الأبعاد ونصف D2.5، لأن مستوى القتال من نمط ثنائي الأبعاد 2D ولكن المؤثرات البصرية من نمط ثلاثي الأبعاد 3D المذهل. إذا كنت من محبي لعبة “دراغون بول Dragon Ball" سوف تستمتع أكثر بهذا الإصدار.

ولكن هذه اللعبة تبدو مُبهجة لأي شخص يستمتع بقضاء الوقت في لعب لعبة قتال جيدة.

تاريخ الإصدار: 26 يناير/كانون الثاني عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، أجهزة الحاسب الشخصي

2.Monster Hunter: World









لعبة Monster Hunter: World هي آخر إصدار رئيسي من سلسلة ألعاب "مانستر هانتر Monster Hunter" ذي الطابع الكلاسيكي، والتي استمرت لفترة طويلة.

إذا كنت تتساءل عن ماهية اللعبة، فإن أسم اللعبة دقيق أكثر مما يجب: هي لعبة صيد وحوش شرسين، مراراً وتكراراً، من منظور الشخص الثالث. تتميز هذه اللعبة باستكشاف عالم ضخم واستدرج وحوشه الضخمة لاصطيادهم.

ويمكنك أن تفعل ذلك بمفردك، أو يمكنك أن تفعل ذلك مع ما يصل إلى أربعة أصدقاء، ولكن يبقى الهدف من اللعبة واحد: وهو اصطياد الوحوش، واتخاذ الغنائم التي تحصل عليها من تلك الوحوش، واستخدامها لاصطياد المزيد من الوحوش.

تاريخ الإصدار: 26 يناير/كانون الثاني عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصي (تاريخ الإصدار غير معروف لنسخة الحاسب الشخصي)

3.Shadow of the Colossus









ستعود لعبة Shadow of the Colossus بإصدار رائع ومميز في عام 2018 على منصة ألعاب بلاي ستيشن 4، وهي تعتبر أفضل لعبة صدرت في عام 2005.

عندما صدرت اللعبة في الأصل على منصة بلاي ستيشن 2 في عام 2005، كانت بمثابة الإلهام لصانعي البلاي ستيشن 2.

وعلى الرغم من أنها قد تبدو لعبة فيديو تقليدية، إلا أن لعبة Shadow of the Colossus يمكن أن تكون أي شيء باستثناء ذلك - يتحكم اللاعب بشخصية فارس شاب، صغير الحجم بالمقارنة بالوحش العملاق كما ترى في الفيديو ، ولديه هدف واحد: هو هزيمة تلك الوحوش العملاقة.

ولكن لماذا؟ ومن هم هؤلاء "الوحوش"؟ هل هم وحوش بالفعل، أو هل هذا الشاب هو الوحش لأنه يقوم بقتلهم؟

تاريخ الإصدار: 6 فبراير/شباط

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

4. 2 "Bayonetta"/"Bayonetta 2









لقد كان هناك الكثير من الفرص للاستمتاع بلعب الإصدار الأول من اللعبة الممتازة Bayonetta والتي أطلقت لأول مرة في عام 2009 على منصتي إكس بوكس ​​360 وبلاي ستيشن 3.

ومنذ ذلك الحين قامت بالدخول إلى عالم أجهزة الحاسب الشخصي، والنظام السادس لألعاب الفيديو من نينتندو وي يو، والآن ستعود من جديد على النظام السابع نينتندو سويتش - جنباً إلى جنب مع إصدار جديد رائع "بايونيتا 2 Bayonetta 2". والأفضل من ذلك: أن كلتا اللعبتين تمهدان للإصدار الجديد القادم من لعبة "بايونيتا 3 Bayonetta 3" والتي لم يُعلن عن تاريخ إصدارها بعد.

تعود هذه الألعاب بذاكرتنا إلى عصر ألعاب المغامرات والأكشن مثل Devil May Cryو Ninja Gaiden" والتي ركزت على ردود الأفعال القوية السريعة وإتقان السيطرة على شخصية اللعبة.

وكلما زادت مهاراتك في القضاء على مجموعة من الأشرار حصلت على المزيد من المكافآت في اللعبة.

وتحاط هذه المنظومة بقصة مجنونة ومبهجة، بالنسبة لبطلة اللعبة Bayonetta، فهي ساحرة طويلة القامة للغاية وتحمل الأسلحة النارية بقدميها. حسناً!

تاريخ الإصدار: 16 فبراير/شباط

الأنظمة الأساسية: نينتندو سويتش

5. Pac-Man: Championship Edition 2 Plus









على الرغم من مرور عقود على تطور أجهزة الألعاب الإلكترونية وتغير الأذواق، إلا أن سلسلة ألعاب Pac-Man لازالت صامدة بشكل مذهل.

تتطور اللعبة إلى شيء عجيب وخيالي في هذا الإصدار الجديد Championship Edition والذي تشتق أحداثه من نسخة لعبة Pac-Man الأصلية.

هناك الكثير يستحق الأعجاب في هذا الإصدار، من الموسيقى التصويرية الصاخبة إلى طريقة عرض المؤثرات البصرية الجامحة.

تقدم اللعبة الجديدة العديد من المستويات وطرق لعب مختلفة وإمكانية اللعب الثنائي، جميع تلك الميزات الجديدة لم تكن متوفرة في أي من الإصدارات السابقة.

نعم، على الرغم من أن طريقة اللعب في الإصدار الجديد لم تتغير عن إصدارات باك مان السابقة، إلا أنها تجربة جديدة وفريدة تماماً.

تاريخ الإصدار: 22 فبراير/شباط

الأنظمة الأساسية: نينتندو سويتش

6.Sea of Thieves









لعبة Sea of Thieves هي تجربة فريدة وجديدة تماماً في عالم ألعاب الفيديو: ستقدم اللعبة مغامرات أكشن في عالم مفتوح يعيش فيه اللاعبون شخصيات قراصنة البحار ويقومون بمهام القرصنة.

تهدف اللعبة في الأساس الأشخاص الذين يريدون أن يتقمصوا أدوار القراصنة عبر خوض المحيطات بحثاً عن الكنوز.

تاريخ الإصدار: 20 مارس/آذار

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وأجهزة الحاسب الشخصي

7. A Way Out









هل تساءلت يوماً كيف هو شعور الهروب من السجن مع صديقك المقرب؟ هناك لعبة تسمى A Way Out تقدم لك هذه الفرصة، ويبدو أنها لعبة رائعة.

أبطال اللعبة هما الصديقان فنسنت وليو.

لكل منهما قصة حياة وأهداف مختلفة، ولكن يجب أن يعملا معاً من أجل الهروب من السجن.

ويستخدم اللاعبون طريقة مثيرة للاهتمام للغاية للتحكم في شخصيات اللعبة: سيقوم كل منكما، أنت وصديق آخر، بالتحكم في شخصية واحدة في اللعبة، سواء كنتما معاً في غرفة تلعبان على نفس التلفاز أو عبر الإنترنت. لا توجد طريقة أخرى للعب.

تاريخ الإصدار: 23 مارس/آذار

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصي

8. 5 “Far Cry 5"









تجري أحداث اللعبة Far Cry 5" في مقاطعة هوب (الخيالية)، في ولاية مونتانا. وتهدف اللعبة لتمثيل "بلدة أميركية ريفية صغيرة" - حيث يوجد الكثير من الألعاب الرياضية في الهواء الطلق وقطع الأشجار، وليس هناك الكثير من المتاحف ومراكز التسوق.

جعلت الإصدارات السابقة من سلسلة ألعاب Far Cry، اللاعبين يعيشون تجربة العيش في مدينة استوائية يحكمها طغاة مستبدون ويسيطر عليها الفساد؛ إلا أن لعبة Far Cry هي الأولى في السلسة التي تجري أحداثها في الولايات المتحدة الأميركية.

أكثر ما يجذب في سلسلة ألعاب Far Cry هي البيئات الضخمة، والمفتوحة في عالم مليء بالأعداء الذين يمكنك قتلهم، والحيوانات التي يمكنك اصطيادها، والمغامرات التي تنتظرك لتخوضها.

فكر فيها كأنها ملعب رملي كبير للأطفال ولكنه مليء بالألعاب العنيفة للغاية.

وتواصل لعبة Far Cry في المحافظة على هذا التقليد، إذ أن في صميمها الأساسي مازالت قائمة على تقنية تصويب منظور الشخص الأول في عالم مفتوح.

تاريخ الإصدار: 27 مارس/آذار

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصي



9. God of War









في أحدث إصدارات سلسلة ألعاب God of War بطل اللعبة هو نفس اللص ذي الرأس الأصلع من الإصدارات السابقة للعبة، ولكن يبدو كراتوس مختلفاً قليلاً عن آخر مرة رأيناه.

وبصرف النظر عن تلك اللحية الملحمية الجديدة، ولكن يبدو أنه انتقل من المجتمع الإغريقي في الإصدارات السابقة للعبة إلى وجود أكثر محلية في المجتمع النرويجي. على ما يبدو أنه سيؤدي دور المرشد والمعلم على أقل تقدير، إذ أصبح كراتوس أباً الآن (وسوف يكون هناك على ما يبدو بعض التفاعل لأن اللاعب يمكن أن يستخدم شخصية كراتوس وابنه).

ولذلك لن تكون قصة اللعبة من نفس نوع الانتقام الذي يدفع نصف الإله العنيف للغاية والذي اعتدنا أن نراه في الإصدارات السابقة للعبة.

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

10.Spider-Man









تمثل اللعبة شخصية بيتر باركر / الرجل العنكبوت التقليدية التي بالفعل تعرفها وتحبها.

قال بريان إنتيهار، المدير الإبداعي للعبة، "يؤدي بيتر باركر البالغ من العمر 23 عاماً شخصية الرجل العنكبوت والذي أصبح يتقن جميع مهارات الشخصية".

وأضاف "في حين أنه قد يكون أكثر خبرة، إلا أن عالمي بيتر والرجل العنكبوت ما زالا يتصادمان كلما حاول التلاعب بهما".

وتبرز لعبة Spider Man الجديدة معالم مدينة نيويورك الضخمة التي يمكنك التأرجح حولها، مع الكثير من الأعداء لتضربهم بقسوة على طول الطريق.

تاريخ الإصدار: الربع الأول أو الثاني من عام 2018

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

11.Kirby Star Allies









أعلنت نينتندو عن أحدث إصدارات سلسلة الألعاب الكلاسيكية Kirby Star Allies تركز اللعبة على أسلوب اللعب التعاوني، إذ يمكن أن يصل عدد اللاعبين إلى أربعة، ويمكنهم اللعب في نفس الوقت.

فيما عدا ذلك، تتميز اللعبة بنفس أسلوب اللعب في إصدارات لعبة "كيربي" التقليدية السابقة، وكذلك المنصة البسيطة نسبياً والقتال الذي يركز على مهارات شخصية كيربي الأساسية: التي تتمثل في قتال الأعداء والاستيلاء على قواهم، وكأنه يشبه مستحضر الأرواح الوردي.

تاريخ الإصدار: ربيع عام 2018

الأنظمة الأساسية: نينتندو سويتش

12. State of Decay 2









يبدأ الإصدار الثاني من لعبة State of Decay 2 من حيث أنتهى الإصدار الأول، إلا أن هذه النسخة مكتملة تماماً وتتناول أحداث أكثر أثارةً مما قدمه الجزء الأول من لعبة النجاة والبقاء على قيد الحياة على منصة إكس بوكس 360.

يمكنك التحكم في الناجين في هذا الإصدار المكمل للعبة من منظور الشخص الثالث، بينما يقومون بالبحث عن الموارد وسط وابل لا يتوقف من الزومبي. إنها لعبة مخيفة، وجميلة للغاية، وغالباً ما تكون عنيفة.

تاريخ الإصدار: ربيع عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وأجهزة الحاسب الشخصي

13. Detroit: Become Human









تدور أحداث لعبة Detroit: Become Human حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسانية.

تصور الأحداث الواردة في اللعبة ما سيكون عليه العالم الحقيقي في المستقبل القريب في مدينة ديترويت، ولاية ميشيغان، حيث تعتبر المدينة مركزاً لتصنيع الروبوتات الذكية والتي تبدو تماماً مثل البشر. بطلة اللعبة روبوت اسمها كارا - وهي أول روبوت "يستيقظ" من العبودية ويطالب بالحرية.

من هذا المنطلق، يظهر ما تحاول اللعبة تمثيله وهو الوعي، وماذا يعني أن تكون على قيد الحياة. ولكن الكيفية التي من خلالها يمكن التعبير عن قصة اللعبة ترجع إليك.

تاريخ الإصدار: ربيع عام 2018

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

14. 3 "Crackdown 3"









كانت سلسلة ألعاب Crackdown مفاجأة سارة على منصة ألعاب إكس بوكس ​​360. فقد كانت من أوائل ألعاب البطل الخارق التي تُمكنك حرفياً من القفز فوق مبنى، وشجعت على الاستكشاف من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تتجاوز القواعد المحددة التي وضعتها اللعبة مسبقاً، وذلك عن طريق اختيار تجميع الأجرام السماوية في جميع أنحاء العالم - وكلما جمعت أكثر أصبحت شخصيتك في اللعبة أقوى، لذلك كان من المحتمل أن تقوم بتجميعها كلها.

يمكن لعدد قليل من الألعاب أن يشعرك بالمتعة لمجرد التحرك مثل ما يحدث في ألعاب Crackdown، ويبدو أن لعبة "كراك داون 3" ستستمر في هذا التقليد.

تاريخ الإصدار: ربيع عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وأجهزة الحاسب الشخصي

15. 2 "Red Dead Redemption 2"









تعتبر سلسلة ألعاب Red Dead محبوبة من قبل مشجعين الألعاب، وذلك لأن اللعبة تقوم على سرد قصص مثيرة وواضحة بالإضافة إلى عالم اللعبة المفتوح الضخم.

مثل لعبة Grand Theft Auto، فإنك تتحكم في بطل اللعبة من منظور الشخص الثالث، ويمكنك التنقل في عالم مفتوح ضخم يحتوي على العديد من المهمات الرئيسية والمهمات الجانبية، وجميع أنواع الشخصيات المضحكة.

لعبة Red Redemption2 هي التتمة التي طال انتظارها منذ أن نالت شعبية واسعة عندما صدرت النسخة الأولى للعبة Red Redemption في عام 2010 والتي صدرت لمنصات إكس بوكس ​​360 وبلاي ستيشن 3.

تاريخ الإصدار: الربع الثاني من عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصي

16.Metro: Exodus









لعبة Metro: Exodus هي الإصدار الثالث من سلسلة ألعاب Metro المخيفة، إذ تركز اللعبة على النجاة ومحاولة البقاء على قيد الحياة في فترة ما بعد نهاية العالم داخل نظام مترو الأنفاق الروسي. نظرياً هي مجرد لعبة من منظور الشخص الأول ولكن في الواقع إنها أكثر من مجرد لعبة رعب ونجاة.

تدور أحداث لعبة Exodus حول البطل الرئيسي، أرتيوم Artyom الذي يحاول الهروب من مترو الأنفاق وإيجاد حياة جديدة. ومن المؤكد أن هذه الرحلة سوف تقود أرتيوم Artyom إلى أماكن رائعة ومرعبة على حد سواء.

تاريخ الإصدار: خريف عام 2018

الأنظمة الأساسية: إكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصية

17. 11 "Mega Man 11









تُعد لعبة 11 Mega Man 11 أحدث إصدار منذ سنين من سلسلة العاب "ميجا مان Mega Man"، وتبدو هذه النسخة رائعة.

وتعتبر اللعبة الجديدة تطوراً حقيقياً في السلسة، وهي أكثر من مجرد إعادة إصدار للألعاب السابقة، إذ تم تحديث المؤثرات البصرية وأصبحت طريق اللعب مثيرة.

على سبيل المثال: على الرغم من أن اللعبة مازالت تقوم على تصميم الجرافيك ثنائي الأبعاد 2D، إلا أن المؤثرات البصرية تبدو شديدة الوضح وكأنها ثلاثية الأبعاد 3D.

تاريخ الإصدار: أواخر عام 2018

الأنظمة الأساسية: نينتندو سويتش، وإكس بوكس وان، وبلاي ستيشن 4، وأجهزة الحاسب الشخصي

18. Days Gone









على الرغم من أنه نادراً في هذه الأيام أن تُنتج ألعاب جديدة ناجحة، إلا أن لعبة Days Gone تبدو وكأنها محاولة جديدة لإنتاج لعبة من نوع رعب الزومبي في فترة ما بعد نهاية العالم.

تدور أحداث اللعبة بعد عامين من أصابت البشر بوباء عالمي، الذي سيحول الناس إلى زومبي آكلي لحوم البشر، وتحدث مجموعة من المغامرات في عالم مفتوح.

الأخطر من ذلك هو أن الزومبي في اللعبة يشبه ذلك النوع الذي ظهر في فيلم "بعد 28 يوماً" إذ أنهم فائقو السرعة ومندفعون للحصول على الغذاء.

ويعود الأمر إليك للتنقل واستكشاف هذا العالم المفتوح المحفوف بالمخاطر، والأشخاص الخطيرين في جميع أنحاء العالم، وقد تواجه بعض الحيوانات البرية التي تحولت إلى آكلي لحوم البشر بين الوقت والآخر.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

19. يوشي "Yoshi" (اسم مؤقت)









هل تتساءل أين ذهبت جميع ألعاب نينتندو ثنائية الأبعاد 2D؟ إحساسك صحيح لأن لعبة "يوشي Yoshi " الجديدة على وشك الإصدار، إلا أن الميزة الظاهرة في اللعبة هي أنها من نمط ثنائي الأبعاد ونصف 2.5D.

يقوم ببطولة اللعبة شخصية ديناصور خيالية تسمى يوشي وتعمل على منصة نينتندو سويتش، وهي تشبه لعبة "سوبر ماريو ورلد 2: يوشيز آيلاند Yoshi's Island " التي كانت تعمل على منصة سوبر نينتندو.

يستطيع يوشي أن يصوب ويلقي البيض على الأعداء ويستطيع أن يتغذى عليهم ويستطيع أيضاً أن يقفز في الهواء ويسحقهم بمؤخرته. إنه ديناصور متعدد المواهب.

ستستطيع في لعبة "يوشي" الجديدة أن تسير إلى الخلف، ويمكنك أحياناً أن تبدل ترتيب المستويات بالكامل. بدون ذكر المزيد من المميزات تعتبر اللعبة نسيج جديد من النمط ثنائي الأبعاد 2D التقليدي.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: نينتندو سويتش

20. "Pokemon RPG" (اسم مؤقت)









ما هي لعبة Pokémon الجديدة لمنصة نينتندو سويتش؟ مازال ذلك غير واضحاً.

نعلم أنها لعبة "أساسية" في سلسلة ألعاب بوكيمون، وهذا يعني أنها ستكون إصدار رائد ومميز من اللعبة - على غرار نفس ألعاب "ماريو Mario" و "زيلدا Zelda " التي صدرت هذا العام.

يعد هذا الحدث ضخماً، نظراً إلى تاريخ سلسلة ألعاب بوكيمون والتي تعتبر من أهم الألعاب الإلكترونية التي ظهرت فقط عبر منصة نينتندو.

ولأن منصة ألعاب نينتندو سويتش من أجهزة تشغيل الألعاب الإلكترونية المحمولة والمنزلية في نفس الوقت، فمن المنطقي أن يتم أنتاج سلسلة ألعاب بوكيمون الرئيسية التالية لتعمل على منصة نينتندو سويتش. يبدو وكأنه كان من الضروري أن تنتقل إلى منصة سويتش، أليس كذلك؟

على الرغم من أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن الإصدار الرئيسي القادم من لعبة بوكيمون الجديدة، إلا أنه أعلن أن اللعبة مازالت في مرحلة التطوير، والجدول الزمني المالي يتوقع إصدارها في عام 2018 أو في وقت لاحق. ونتوقع أن نسمع المزيد عنها في العام المقبل.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: Nintendo Switch

21. Dreams









يشتهر الأستوديو البريطاني "ميديا موليكيول" الذي أنتج لعبة "دريمز Dreams ، بسلسلة الألعاب السابقة LittleBigPlanet تركز لعبة على السماح للاعبين بابتكار عوالمهم الخاصة داخل اللعبة، مثل سلسلة ألعاب "ليتل بيغ بلانت" السابقة. وبالمثل تقدم لعبة "دريمز" أيضاً حملة مباشرة تهدف إلى تقديم أنواع العوالم المختلفة التي يمكن أن يبتكرها اللاعبون.

وما يعنيه ذلك بشكل عملي هو أكثر تعقيداً بكثير. تعتبر لعبة Dreams أداة أكثر من كونها مجرد لعبة، ولكن يمكنك أيضاً شرائها واللعب بالإبداعات التي يبتكرها اللاعبين الآخرين دون أن تقضي أي وقت لتبتكر أي شيء بنفسك.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: بلاي ستيشن 4

22. 3 “Kingdom Hearts 3"









يوجد عدد قليل من سلاسل الألعاب الترويجية المحبوبة مثل لعبة " Kingdom Hearts 3" 3 "، والتي تمزج بين عالمي Disney و Final Fantasy .

فهي ليست مجرد لعبة مفضلة للمعجبين بها فقط ولكنها تمتلك جاذبية خارقة - هناك الكثير من المعجبين المتشددين بأعمال ديزني يتطلعون للعب لعبة مغامرات وأكشن تحتوي على شخصيات ديزني المعروفة.

لعبة "كينغدوم هارتس 3" هي الإصدار الرئيسي الثالث من السلسلة. ومن المتوقع بشدة، ومن المنتظر أيضاً أن تصدر اللعبة أخيراً في عام 2018.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية:X Box و Play Station 4

23. 6 "Soul Calibur VI"









احتفالاً بالذكرى العشرين لسلسلة ألعاب Soul، يتم العمل على إنتاج لعبة جديدة من سلسلة Soul Calibur .

عرض الفيديو الترويجي للإعلان عن اللعبة الذي ظهر لأول مرة، الشخصيات الأساسية في اللعبة وهما المحارب ميتسوروجي والمحاربة سوفيتيا، والتقييمات الأولية للعبة إيجابية للغاية.

يبدو لمحبي السلسلة أن لعبة "سول كاليبر 6" هي محاولة للعودة للألعاب الكلاسيكية من السلسلة مثل لعبة "سول كاليبر 2" - ولكنها عودة مرحب بها لسلسلة ألعاب القتال التي سقطت من دائرة الضوء مع مرور الوقت.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: X Box و Play Station 4 وأجهزة الحاسب الشخصي

24.Travis Strikes Again: No More Heroes









تعرف سلسلة ألعاب Travis Strikes Again: No More Heroes بأناقتها بالإضافة إلى كونها من الألعاب العنيفة الوحشية، ويبدو أن الإصدار الأخير من اللعبة يستمر في هذا الاتجاه.

لعبة Travis Strikes Again: No More Heroes - هي الإصدار الثالث من سلسلة الألعاب التي تحمل نفس الطابع الكلاسيكي.

ستلعب مرة أخرى بشخصية Travis Touchdown "، وسوف يكون مجهز مرة أخرى بسلاحه المشهور “شعاع كاتانا".

لا يمكن اعتبار لعبة "ترافيس ستريكس أجين" على أنها مجرد تكملة مباشرة للإصدارين السابقين من اللعبة، إلا أنها تعتبر إعادة بناء لشخصية بطل اللعبة.

ومع ذلك، إذا كان مقطع الفيديو الترويجي الأول يمثل أي مؤشر عن أحداث اللعبة، فإن لعبة "ترافيس ستريكس أجين" شبيهة إلى حد كبير بألعاب الرسوم المتحركة المثيرة التي أثرت قلوب المعجبين في الإصدارات السابقة من السلسلة.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: Nintendo Switch

25. 2018 "Tomb Raider 2018" (الاسم المحتمل "Shadow of the Tomb Raider")









لا توجد أي معلومات رسمية عن لعبة 2018 Tomb Raider 2018.

أصدرت شركة تطوير ألعاب الفيديو Square Enix المملوكة لشركة Crystal Dynamics في السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017K بياناً رسمياً على موقع التواصل تويتر، أنه يتم إخفاء أي تفاصيل عن اللعبة بصورة متعمدة "إن شركة Square Enix متحمسة لمشاركتك بعض الأخبار الهامة في العام المقبل".

وأضافت الشركة "يمكننا أن نقول لك هذه الأخبار الآن، ولكننا نتبع نهجاً جديداً هذه المرة".

ويستطرد التصريح إلى أن "المدة لن تكون طويلة للغاية " بين موعد الكشف عن اللعبة، في مرحلة ما في عام 2018، وبين موعد إصدار اللعبة لتكون متاحة للعب.

ويشاع أن اللعبة سيطلق عليها اسم " Shadow of the Tomb Raider "، ويبدو أن الشركة أكدت ذلك في التصريح على موقع تويتر - بالإضافة إلى أن أحد مستخدمي تويتر لاحظ أن الحروف الأولى من الكلمات في بداية كل جملة تنطق كلمة "شادو shadow ".

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: X Box 1 و Play Station 4، وأجهزة الحاسب الشخصي

26. GTFO









تركز لعبة التصويب على العمل الجماعي والتخطيط للبقاء على قيد الحياة، مثل سلسلة ألعاب " Left 4 Dead" ولعبة Payday قبل ذلك.

تعتمد اللعبة على التعاون بينك وثلاثة من أصدقائك لمحاربة بعض المخلوقات البشعة بشدة، بدلاً من محاربة الزومبي أو الشرطة.

وتنسب لعبة GTFO إلى مطور الألعاب أولف أندرسون Ulf Andersson وهو المطور الرئيسي في فريق مطورين لعبة Pay Day، بالإضافة إلى أن اللعبة تبدو رائعة وتعبر عن مفهوم مثير للاهتمام.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: أجهزة الحاسب الشخصي

27.Death Stranding











ما هي لعبة Death Stranding؟

- ابتكرت اللعبة من قبل المصمم والمخرج ومنتج ألعاب الفيديو الياباني هيديو كوجيما، وهو شخصية أسطورية في الأعمال التجارية لألعاب الفيديو، وهو الذي طور من قبل سلسلة ألعاب "ميتال جير Metal Gear".

- يشارك في بطولة اللعبة الممثل الأميركي نورمان ريديس صاحب الدور المشهور في المسلسل التلفزيوني The Walking Dead ويبدو أن خصمه في اللعبة هو الممثل الدنماركي مادس ميكلسين المعروف باسم الرجل السيئ من فيلم "كازينو رويال Casino Royale".

- اللعبة تعاونٌ بين هيديو كوجيما والمخرج السينمائي الشهير غييرمو ديل تورو.

- يتم تمويل اللعبة من قبل شركة سوني، مما يعني أن اللعبة ستكون متاحة فقط على منصة بلاي ستيشن 4.

هل هي لعبة من منظور الشخص الأول أو الشخص الثالث؟ لعبة نجاة وبقاء على قيد الحياة؟ لعبة عالم مفتوح، أو خطية؟ كل هذه الأشياء لا تزال غير معروفة.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: Play Station 4

28. Toejam and Earl: Back in the Groove









نظام ألعاب الميجا درايف أو سيجا جينيسيس محبوب لأسباب عديدة. سوف يستشهد البعض بلعبة Sonic the Hedgehog للتعبير عن حبهم، أو الألعاب الكلاسيكية الأكثر غموضاً مثل لعبة El Viento ولعبة Shining Force - بالنسبة للملايين من المعجبين، كانت هذه الألعاب بمثابة أغنية راب جميلة قام بأدائها زوج من المغنين الفضائيين.

وإعادة إصدار لعبة "توجام & إيرل Toejam and Earl " سوف تكون بالتأكيد مفاجأة سارة لهؤلاء المعجبين.

سميت اللعبة على اسم الفضائيين اللذين يحاولان إعادة بناء سفينة الفضاء الخاصة بهم ومواجهة عالم غريب، وعجيب في أثناء هذه العملية - وبالطبع يحدث كل ذلك، بمراقبة قبيلة تسمى كويست التي تشبه ثقافة الهيب هوب.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: X Box 1 و Play Station 4 و Nintendo Switch و الحاسب الشخصي

29. Day Z









تعتبر لعبة Day Z من نواح عديدة، تمهيداً للعبة الناجحة PlayerUnknown's Battlegrounds، والتي تعتمد على عدد كثيف من اللاعبين في خريطة واحدة ويجب عليهم البقاء على قيد الحياة أثناء مواجهة اللاعبين الآخرين.

التطور في لعبة Day Z هو أن الخريطة مليئة أيضاً بالزومبي، والبقاء على قيد الحياة يعني أكثر من مجرد التعامل مع إطلاق النار.

كانت اللعبة في مرحلة التطوير لبعض الوقت - بدأت في الأصل كسلسلة مشتقة من لعبة أخرى، وتطورت إلى مشروعها الخاص. وعدت الشركة التشيكية المتخصصة في ألعاب الفيديو Bohemia Interactive والتي تقوم بتطوير اللعبة بأنها سوف تصل للمستوى الأول في مقياس إدمان ألعاب الفيديو في عام 2018.

تاريخ الإصدار: عام 2018

الأنظمة الأساسية: أجهزة الحاسب الشخصي