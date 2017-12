تركيات أثرن غيرة النساء العربيات بطرق إعداد الطعام وتزيين المنزل.. إليك أشهرهن على إنستغرام

Hayırlı geceler 🤗 Kadayıf tatlısına bayılırım 😍 Çıtır çıtır pekte güzel olur 😋 Ben bu kez sadece cevizli değil muhallebili de yaptım bu şekilde de pek güzel oluyor. Hem de tatlı bir tık daha hafifliyor 😄 Kolay gibi görünse de tuturulmada sıkıntı yaşanabiliyor. Önemli püf noktaları var 😌Kadayıflar minik minik kesilmeli veya tiftiklenilmeli, tereyağı koyarken korkulmamalı 😃 Kadayıf tepside iyice ezilmeli bol malzemeli ve tam kıvamında pişmeli çıtır çıtır olmalı şerbeti çok iyi ayarlanmalı sıvı kaçarsa tatlı yumuşar çok katılaşırsa da şekerlenip çok tatlı olabilir 🙂 Muhallebili cevizli kadayıf tatlısı Bir fırın tepsisi ölçüsü için; 750-800 gr tel kadayıf 300 gr eritilmiş tereyağı 1 dolu kase çekilmiş ceviz Muhallebisi için; 4 su bardağı süt 2 yunurta sarısı 1 çay bardağından biraz fazla şeker 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta 1 paket vanilya Vanilya hariç diğer malzemeleri tencereye koyup sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilyayı ekleyin. Arada arada karışıtrarak ılıtın. Şerbeti için; 5 su bardağı toz şeker 5.5 su bardağı su Bir kaç damla limon suyu Şeker ve suyu tencereye alıp yoğunlaşana kadar 15-20dk pişirin. Limon sıkıp soğutun. Yapılışı: Kadayıfları makasla minik minik kesin. Eritilmiş ve ılınmış tereyağını kadayıfın üzerine döküp her yerine gelene kadar karıştırın. Sonra kadayıfın yarısını tepsiye yayın. Bir tava ya da tencereyle kadayıfın üzerine iyice bastırın. Her yerini iyice ezmelisiniz. Sonra hazırlayıp ılınan muhallebiyi kadayıfın üzerine döküp yayın. Üzerinde de cevizi serpin. Kalan kadayıfı da üzerine yayın ve tencereyle her yerine bastıeın. Bu kez arada muhallebi olduğu için ilk katta ki kadar bastıramayabilirsiniz daha nazik davranın. 200 derecede ısınmış fırına kadayıfı gönderin. Üzeri kızardığında aynı boydaki fırın tepsisine ters çevirin. Böylelikle videodaki gibi üzeri düzgün olacak. Eğer kızarmaya ihtiyacı varsa biraz da çevirdiğiniz tarafla fırında kalmaya devam edebilir. Sonrasında tatlıyı dilimleyin ya da şerbeti döktükten sonra tatlıyı dilimleyin. Aslında ben çoğunlukla şerbeti döktükten sonra dilimliyorum. Videoda önce dilimledim. Tatlı sıcakken hemen soğuk şerbeti tatlının üzerine dökün dinlendirin

