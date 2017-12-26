تركيات أثرن غيرة النساء العربيات بطرق إعداد الطعام وتزيين المنزل.. إليك أشهرهن على إنستغرام

انتشرت مؤخراً في عدد من الدول العربية وخاصة داخل المجموعات الخاصة بالنساء، صور لسيدات تركيات اشتهرن بحسابات إنستغرام التي تقدم صور وجبات الطعام التي يقمن باعدادها بأنفسهن، ومدى جمال الأدوات التي يستخدمنها إضافة إلى طرقهن في ترتيب الطعام بطريقة مبتكرة.
قمنا بجمع أشهر حسابات الطبخ وتقديم الطعام الخاصة بسيدات أتراك، لتتعرفي على ما يميز كل واحدة منهن.
1. مطبخ "ميرفي"
يتابع ميرفي 1.8 مليون شخص، وتعد العديد من الماكولات خاصة الحلويات، سواء الشرقية أو الغربية.
Hayırlı geceler 🤗 Kadayıf tatlısına bayılırım 😍 Çıtır çıtır pekte güzel olur 😋 Ben bu kez sadece cevizli değil muhallebili de yaptım bu şekilde de pek güzel oluyor. Hem de tatlı bir tık daha hafifliyor 😄 Kolay gibi görünse de tuturulmada sıkıntı yaşanabiliyor. Önemli püf noktaları var 😌Kadayıflar minik minik kesilmeli veya tiftiklenilmeli, tereyağı koyarken korkulmamalı 😃 Kadayıf tepside iyice ezilmeli bol malzemeli ve tam kıvamında pişmeli çıtır çıtır olmalı şerbeti çok iyi ayarlanmalı sıvı kaçarsa tatlı yumuşar çok katılaşırsa da şekerlenip çok tatlı olabilir 🙂 Muhallebili cevizli kadayıf tatlısı Bir fırın tepsisi ölçüsü için; 750-800 gr tel kadayıf 300 gr eritilmiş tereyağı 1 dolu kase çekilmiş ceviz Muhallebisi için; 4 su bardağı süt 2 yunurta sarısı 1 çay bardağından biraz fazla şeker 3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı nişasta 1 paket vanilya Vanilya hariç diğer malzemeleri tencereye koyup sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilyayı ekleyin. Arada arada karışıtrarak ılıtın. Şerbeti için; 5 su bardağı toz şeker 5.5 su bardağı su Bir kaç damla limon suyu Şeker ve suyu tencereye alıp yoğunlaşana kadar 15-20dk pişirin. Limon sıkıp soğutun. Yapılışı: Kadayıfları makasla minik minik kesin. Eritilmiş ve ılınmış tereyağını kadayıfın üzerine döküp her yerine gelene kadar karıştırın. Sonra kadayıfın yarısını tepsiye yayın. Bir tava ya da tencereyle kadayıfın üzerine iyice bastırın. Her yerini iyice ezmelisiniz. Sonra hazırlayıp ılınan muhallebiyi kadayıfın üzerine döküp yayın. Üzerinde de cevizi serpin. Kalan kadayıfı da üzerine yayın ve tencereyle her yerine bastıeın. Bu kez arada muhallebi olduğu için ilk katta ki kadar bastıramayabilirsiniz daha nazik davranın. 200 derecede ısınmış fırına kadayıfı gönderin. Üzeri kızardığında aynı boydaki fırın tepsisine ters çevirin. Böylelikle videodaki gibi üzeri düzgün olacak. Eğer kızarmaya ihtiyacı varsa biraz da çevirdiğiniz tarafla fırında kalmaya devam edebilir. Sonrasında tatlıyı dilimleyin ya da şerbeti döktükten sonra tatlıyı dilimleyin. Aslında ben çoğunlukla şerbeti döktükten sonra dilimliyorum. Videoda önce dilimledim. Tatlı sıcakken hemen soğuk şerbeti tatlının üzerine dökün dinlendirin
وما يميز ميرفي عن غيرها من السيدات اللاتي يتخصصن في إعداد المأكولات، هو اهتمامها بنشر فيديوهات توضح مكونات الأكلة وطريقة عملها.
Hayırlı geceler 💕 Size çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifiyle geldim 🤗 Tabanda bol çikolatalı bir kek tabanı 5 dk da hazır 🙂 Üzerinde çikolatalı çok güzel ev yapımı bir puding kıvamında katman onun üstünde de şanti 🙄 Dilimleyip üst üste koydum yumuşacık çok lezzetli bir pasta oldu denemenizi tavsiye ederim 💕 Kolay çikolatalı pasta Taban için; 2 adet kakaolu baton kek 1 kutu krema(200 ml) 200 gr sütlü-bitter çikolata Kekleri ufalayın. Kremayı bir tencereye alıp ocağa koyun. Kaynama noktasına gelirken altını kapatıp çikolataları ekleyin. Biraz bekleyin. Erisin ve sonra karıştırın. Ufalanan keklerle beraber karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisi üzerine eşit şekilde yayın. Kreması için: 4 su bardağı süt 3 tepeleme yemek kaşığı un 1 yumurta sarısı 5 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı kakao 80 gram bitter çikolata Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı 1 paket vanilya Üzeri için:1 poşet krem şanti ( 1 su bardağı sütle çırpılmış) Yapılışı: Kreması için vanilya, tereyag, çikolatayı ayırıp diğer malzemeleri muhallebi gibi pişirelim.Altını kapatınca tereyag vanilya ve çikolatayı ekleyip çırpma teliyle karıstıralım..parlak görünüm için ben robotla 2 3 dakika kadar çırptım.mikserlede yapabilirsiniz. Hiç bekletmeden tepsiye yaydığınız çikolatalı kek katmanının üzerine kremayı dökün. Ben bu sekilde dolapta 1 gece beklettim.ertesi gun krem santisini sürüp videodaki gibi kesip üst üste 3 kat koydum dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz afiyet olsun ☺
2."إيزجي" والمطبخ الملون
غالبية الصور التي تنشرها "إيزجي" والتي يتابعها 150 ألف شخص، مأخوذة من زاوية واحدة بالمطبخ، لكن انتشارها جاء بسبب جمال أدوات المطبخ التي تستخدمها واللون الوردي المنتشر في أنحاء المكان.
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3. رابعة ومأكولات شهية
رابعة يتابعها ما يزيد عن 75 ألف شخص، وعرفت السيدة التركية بمطبخها الأنيق ومأكولاتها المتنوعة ما بين وجبات الفطور الخفيفة إلى المحشي والمعكرونة وحتى المربى والمخلل والتي تصنعها في المنزل أيضاً.
Okadar hazırlık yapmışım gecenin 4unde birde resim çekerim 😅😅😅 bazı yaptıklarımin videosunu çektim duzenleyip aticam kızlar 🌹🌹 geçenlerde @enesgold2 den aldigim kolyeyi kararıyor mu diye çok sordunuz ama kararma falan yapmiyor 💕 sevda ile bana nazar boncuklu kunye göndermişler geçen sevda kolyeme göz koyunca🙊 (sola kaydirin) hem menume hemde kunyeme bakın canlar kunyem için ve daha fazlası için @enesgold2 @enesgold2 @enesgold2 #nature #naturelovers #sunumönemlidir #sunumönemlidir #kek #sunumtarzim #homedecor #homestyling #sweethomesweet #sweet #naturelover #sky #skyline #amazing #weather #backstage #foodporn #yummy #like4like #likeforfallow #like4like #kitchendesign #kitchen #pink #pembe #like4like #aniyakala #instagram #summerlovin #virgo
صور رابعة لاقت إعجاب السيدات بالعالم العربي اللواتي أثنين على نظافة مطبخها، وقدرتها على طبخ كافة أنواع المأكولات بنفسها، رغم أنها زوجة وأم.
Gunaydinnn🌹🌹 mutlu haftalar 💕💕 yazdan kalma bir resimle annesi kizi🙊 #nature #naturelovers #sunumönemlidir #sunumönemlidir #kek #sunumtarzim #homedecor #homestyling #sweethomesweet #sweet #naturelover #sky #skyline #amazing #weather #backstage #foodporn #yummy #like4like #likeforfallow #like4like #kitchendesign #kitchen #pink #pembe #like4like #aniyakala #instagram #summerlovin #virgo
Napiyonuz kızlar 🍃 okadar çok soru alıyorum ki evet diyetim devam ediyor 🐢 spor olarak genelde yürüyüş yapıyorum evden çıkamazsam evde hareket yapıyorum sevdayı kucağıma alıp dans ediyoruz 💃 hem sevda eğleniyor hem ben hareket ediyorum bu yola @yasamkocubelkiskutlu ile başladım 🌹 o Malatya'da ikamet ediyor ben ankarada watsap tan sürekli iletişim halindeyiz tek ben değil birçok kişiyle çalışıyor 👍 instagramdan mesajlara çok bakamiyor ulaşmak için sayfasindaki numaradan mesaj atin belkis hanima 💕 suan belime oturan pantolon um belim den düşüyor 💃💃 bugün dışarda kızlara havasıni da attım 😅 sizde benim gibi başlamak istiyor saniz kendinize bir iyilik yapıp başlamak isderseniz @yasamkocubelkiskutlu iletisime geçin @yasamkocubelkiskutlu @yasamkocubelkiskutlu @yasamkocubelkiskutlu #nature #naturelovers #sunumönemlidir #sunumönemlidir #kek #sunumtarzim #homedecor #homestyling #sweethomesweet #sweet #naturelover #sky #skyline #amazing #weather #backstage #foodporn #yummy #like4like #likeforfallow #like4like #kitchendesign #kitchen #pink #pembe #like4like #aniyakala #instagram #summerlovin #virgo
Koz Kirmizi biber konservesi yaptım kendimce 😅 olduğu kadar artık normalde kozleyip temizleyip posetleyip buzluga atardim 😍 bu yıl kavonozlara koydum inşallah güzel olmuştur 😍 içine ne bulduysam koydum konserve bozulmasın diye 😅😅😅😅 ( kaç tane yabancı şarkı koydum instagram paylasmadi ne varsa kendi sarkicilarimizda var yine 😅 Ebru Yaşar havadan sudan) #nature#naturelovers#sunumönemlidir#sunumönemlidir#kek#sunumtarzim#homedecor#homestyling#sweethomesweet#sweet#naturelover#sky#skyline#amazing#weather#backstage#foodporn#yummy#like4like#likeforfallow#like4like#kitchendesign#kitchen#pink#pembe #like4like #aniyakala #instagram #summerlovin #virgo
4. أسيل وأدوات المنزل الجميلة
Erik dalı ne kadar gevrekse sende bir o kadar gevşeksin 😏 Bana iyi insanlar lazım canımı sıkacak sinirlerimi hoplatacak olanlar değil. O yüzden siz varın gidin benden uzak durun. Ne kadar merhametli ve iyiysem bir o kadar da agzı bozuk cinslerdenim. Sonra sakinliğimi çalanlar beni deli olmakla suçluyor 🙄 kızımla kahvaltı yapacağız az ötede oynayın kötü kalpli konuşmak icin yazan ukalalar beni bilenlere selam olsun keyifli günler ballar 💖
السيدة أسيل وهي زوجة وأم أيضاً ويتابعها ما يزيد عن 14 ألف شخص، فقد تفننت في نشر صور وجبات الفطور التي تعدها لنفسها ولعائلتها، وكذلك صور منزلها وأدواتها الملونة.
وتبتكر في كل مرة طريقة جديدة لتقديم الطعام أو المشروبات وخاصة الشاي والقهوة التركية.
5. توبا وصور سفرة الطعام
تتميز توبا بصور سفرة الطعام، وكيف تزين الأطعمة داخل الأطباق إضافة إلى ترتيب الأطباق على طاولة الطعام.
الصور مبهرة وتفتح الشهية رغم أن الوجبات عادة ما تكون بسيطة، وتتكون من البيض وأنواع الجبن المختلفة والخبز فقط، أو الخضار والفاكهة المقطعة بطريقة جميلة.
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يمكنك سيدتي من الآن متابعة حسابات هؤلاء الأمهات على إنستغرام، وكذلك تجربة أنواع المأكولات المختلفة التي يعددنها، وإن رغبت في المزيد من الحسابات الخاصة بتحضير الطعام التركي تابعي حساب defneninannesii الذي يقدم مجموعة من صور وفيديوهات أشهر مطابخ السيدات التركيات.