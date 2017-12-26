مزعجة وتستهلك البيانات والبطارية.. هذه طرق منع تشغيل الفيديوهات تلقائياً عند تصفح الإنترنت

واحدة من أكثر التجارب المزعجة التي تحدث عند تصفح الإنترنت هي التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو التي لم نختر رؤيتها، ليس فقط لأنها مزعجة، ولكنها أيضاً تستهلك البيانات وبطارية الهاتف وتجبرنا على رؤية محتوى لسنا مهتمين برؤيته أو الاستماع إليه.

لذا، اشتكى مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم من هذه المشكلة في المنتديات والشبكات الاجتماعية لبعض الوقت، بحسب تقرير النسخة الإسبانية من BBC.

هذا ما أكده يوم الخميس الماضي منير لعموري، قائد فريق تجربة وسائط كروم، في منشور له على مدونة الشركة، والذي أكد أن الإصدار الجديد من متصفح جوجل كروم 64، به خيار إيقاف مقاطع الفيديو تلك.

ولتفعيل هذه الخاصية، يجب أولاً تحديث كروم وتنزيل أحدث إصدار له، وبعد الانتهاء من ذلك، يجب تحديد الرمز على الجانب الأيمن من شريط العناوين والنقر على خيار "الصوت" في القائمة المنسدلة والسماح به أو حظره.

يمكنك أيضاً اختيار "حظر هذا الموقع" بحيث لا يحدث التشغيل التلقائي في تلك الصفحة مرة أخرى.

هناك خيار آخر، وهو إضافة وتفعيل أداة Silent Site Sound Blocker لكتم جميع علامات التبويب تلقائياً.

ولكن هناك المزيد من الإعدادات التي تضمن ذلك في المتصفحات الأخرى الأكثر استخداماً في العالم، نتعرف عليها فيما يلي مع BBC Mundo.

Google Chrome

في قائمة شريط الأدوات، انقر على "الإعدادات"، ثم عرض الإعدادات المتقدمة، ثم ابحث عن خيار "الخصوصية".

في الخيار "إعدادات المحتوى"، يجب عليك التحقق من ضبط الإعدادات الخاصة بالنوافذ المنبثقة.

إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك استثناء بعض الصفحات التي لا تجدها مزعجة ليتم تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بها تلقائياً بوضع هذه العلامة [*.] أمام اسم الموقع المراد.

Firefox









إذا كان المتصفح الذي تستخدمه هو Firefox، عليك فقط فتح علامة تبويب جديدة والكتابة about:config في شريط العناوين.

ثم - وبعد تحذير تأميني صغير- سوف تجد كمية كبيرة من plug-in (تطبيقات الحاسوب التي تضيف إعدادات أو ميزات إضافية لبرمجيات الحاسوب) ثم اكتب eplugins.click_to_play في محرك البحث.

انقر نقراً مزدوجاً لتغيير الإعدادات من True إلى False، وهكذا سوف تقوم بتنشيطه هذا الاختيار أو إلغائه.. الأمر أبسط مما يبدو.

Safari

في متصفح Safari التابع لشركة Apple، يمكنك إيقاف التشغيل التلقائي ضمن خيار "التفضيلات" وهناك في "مواقع الويب". في القائمة على اليمين، انقر على "التشغيل التلقائي".

حالما يتم ذلك، يمكنك اختيار الإعدادات المناسبة.

Opera

إذا كنت تستخدم Opera، قم بإدخال الاختصار CTRL+F12. ثم اختر "مواقع الويب" من القائمة وابحث عن "الروابط". ثم انقر للتشغيل وإضافة الاستثناءات التي تريدها.