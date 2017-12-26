أحمد عز يقع في حب منّة شلبي؟ النجمان اجتمعا على كراهية زينة.. تاريخٌ طويلٌ من الخلاف

جرت العادة أن تتداول الصحف الفنية خبر علاقة عاطفية جديدة في حياة الممثل المصري أحمد عز، إلا أنه تعاطفاً مع الممثلة زينة التي تتهمه بإنكار نسب طفليها عز الدين وزين الدين، ينصح الجمهور أي فنانة من الاقتراب من عز عاطفياً.

ولكن حياة أحمد عز العاطفية لا تتوقف بسبب تحذيرات الجمهور، فقد انتشرت قبل أسابيع شائعات حول ارتباط عز بالممثلة المصرية منة شلبي، وذلك بعد ظهورهما معاً في أكثر من لقطة أثناء السفر لحضور مهرجان دبي السينمائي في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.











ورغم التداول الساخر لصور جمعتهما معاً، وذلك لارتداء عز تيشيرتاً لصورة آيس كريم بصورة امرأة تشبه شلبي، إلا أن البعض أشار إلى أن ثمة علاقة عاطفية تربط بين النجمين، خاصة مع ظهورهما المتكرر معاً في أماكن عامة في حي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

من جانبها، والدة منة شلبي نفت أي ارتباط بين ابنتها والممثل المصري، ولكن بالرجوع إلى علاقات شلبي العاطفية السابقة، نفت والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى علاقتها بالمخرج السينمائي خالد يوسف، وسرعان ما أعلنا خطبتهما لاحقاً.

منة شلبي كانت غائبة عن أزمة عز وزينة الدائرة في محاكم الأسرة المصرية، ولم تعلن خلال الفترة الماضية عن دعمها لأي طرف، مثلما قام به عدد من الفنانين، إلا أن ثمة خلافاً بين شلبي وزينة قبل سنوات، وذلك بعد تصوير فيلم "منتهى اللذة"، حيث غضبت شلبي من طرح صورة زينة بنفس حجم صورة شلبي في "أفيش" الفيلم، وذلك بزعم أن الأخيرة أكثر خبرة في العمل السينمائي من زينة.

وتداولت مواقع أخرى مشاجرة حادة دارت بين النجمتين السينمائيين في أحد المطاعم الشهيرة، الخلاف الذي بدأ قبل 7 سنوات، أثناء تصوير فيلم "نور عيني" بطولة تامر حسني ومنة شلبي، حيث التقت الممثلتان على طاولتين متجاورتين، إلا أن شلبي حاولت أكثر من مرة استفزاز زينة أكثر من مرة بالسخرية منها، وظل التناوش بينهما مستمراً رغم محاولات التهدئة من المحيطين، فما كان من زينة إلا أن غادرت المكان بعد وصلة من التراشق بالألفاظ.

وتشير المصادر الفنية إلى أن الخلاف بين النجمتين المصريتين يعود إلى التسابق بينهما على بطولة فيلم "نور عيني" والذي انتهى لصالح شلبي، وأرجعت زينة السبب في ضياع هذا الدور منها إلى تحريض منة ضدها.

منة شلبي ليست الممثلة الأولى التي تطلق عليها الشائعات حول علاقتها بأحمد عز، فقد أشيع ارتباطه بالممثلة الشابة منة فضالي وذلك بعد دفاعها المستميت عنه في قضية نسب طفلي زينة، حيث وصفته بـ" الشهم والمتدين"، وسرعان ما انتشرت الشائعات حول ارتباطهما وهو ما تم نفيه لاحقاً.

يشار إلى أنه بعد أزمة عز وزينة، اعترفت المطربة أنغام بزواجها من الممثل الشاب وطلاقهما رسمياً في عام 2012، بحسب بيان رسمي للمطربة المصرية.