تحدٍ بين جزائريين وتونسيين.. ما معنى هذه الكلمات "زلاميط" و"عنكوش"؟

كونهم يتحدثون العربية هذا لا يعني أنهم يفهمون بعضاً، بالرغم من تقاربهم الجغرافي، لكل بلد من بلدان المغرب العربي لهجة خاصة به، مع بعض الكلمات المشتركة القليلة التي قد تختلف في النطق.

في تونس تؤثر اللاتينية والأمازيغية والقرطاجية على اللهجة التونسية، كما أنها متأثرة أيضاً بالفرنسية والإسبانية والتركية وأيضاً الإيطالية، وحتماً العربية. الأمر نفسه ينطبق على الجزائر، لكن الدولتين لا تستخدمان نفس الكلمات.

في فيديو لصفحة "إيجا إنبوكس" يعني "تعالَ إلى إنبوكس"، تواجه تونسيون وجزائريون، والتحدي هو التعرف على معنى الكلمة من اللهجة الأخرى وذكر مرادفها.

شنقالة = شلاكة = صندل

دقنونة = ذقن

عنكوش = الرقبة = عنق

زلاميط = وقيدة = عيدان الكبريت (جاءت من اللغة الفرنسية les allumettes).