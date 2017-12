هل تكذب أميركا؟ علماء يذكرون أسباب رفضهم وجود الأطباق الطائرة

رغم التقارير الإخبارية عن برنامج الأطباق الطائرة السري في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، من المؤسف أن نقول إنه ليس من المُرجَّح أن تهبط علينا الكائنات الفضائية قريباً.

لقد أذهل برنامج البنتاغون، الذي يُدعى "برنامج التحقيق في التهديدات الجوية المتطورة"، الذي أجرى تحقيقاتٍ في حالات رؤية أجسام طائرة غامضة تتحرَّك بطرق مستحيلة، محبي الأطباق الطائرة الأسبوع الماضي بتقريرين نُشِرا في صحيفة نيويورك تايمز ومجلة بوليتيكو الأميركيَّتَين.

ونُشِرَ مع التقريرين مقاطع فيديو لطيارين عسكريين يُعبِّرون عن دهشتهم من رؤية أجسام في شاشات قمرة القيادة، وكان هذا الخبر بمثابة مُتَنَفَّسٍ للقرَّاء للمخاوف الأرضية كالموت والضرائب.

وكتب جون بودستا، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، تغريدةً يطلب فيها من عضو مجلس الشيوخ الأميركي، هاري ريد أن "يكشف الستار" عن الأمر.

لكنَّ خبراء الخداع البصري أظهروا تحفُّظاً أكبر، ربما يُلخِّصه تصريح نيل ديغراس تايسون، عالم الفيزياء الفلكية، لشبكة CNN الأميركية، إذ قال: "اتصلوا بي حين تتلقون دعوةً لتناول العشاء من كائن فضائي".

ومنذ عقود، خدع السراب الكثيرين، الذين وصفوه بأشياء مثل: "الأضواء الخضراء"، و"الانعكاسات"، و"الأشباح".

ويتكوَّن هذا الخداع البصري من طبقات الهواء المختلفة، التي يشبه أثرها أثر العدسات. ويحتفظ أندرو يونغ، عالم الفلك في جامعة ولاية سان دييغو، بأرشيفٍ للمؤثِّرات البصرية، يشرح بالتفصيل طبيعة تلك الملاحظات كما تراها الأعين والكاميرات وتسجيلات الفيديو.

على سبيل المثال، تنتج "أشباه الشموس"، وهي انعكاساتٌ شمسيةٌ شديدة السطوع، عن بلورات الثلج الطافية في الهواء. والأشكال الدائرية أو المسطحة لتلك الانعكاسات قد تبدو كالأطباق الطائرة.

لكنَّ جوزيف شو، خبير البصريات بجامعة ولاية مونتانا الأميركية، قال في تصريح لموقع BuzzFeed الإخباري إنَّ ظاهرة السراب لا تُفسِّر كل الحالات التي ترد في الأخبار.

وقال: "التقارير التي تذكر أنَّ طيارين رأوا أجساماً تتحرَّك بسرعةٍ في اتجاهاتٍ مختلفة، تبدو مختلفةً عن سائر التقارير"، هي ومزاعم سقوط "سبائك" من الفضاء جَمَعَها البنتاغون. لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تلك الأجسام جاءت من خارج غلافنا الجوي.

وقال جو نيكل، كاتب التحقيقات في "مركز الاستعلام" (منظمة أميركية غير ربحية)، الذي يُحقِّق في تقارير رؤية أطباق طائرة منذ عقدين، "بالتأكيد يجب على القوات الجوية الأميركية أن تحاول اكتشاف الظواهر التي يذكرها الطيارون. لكن أن نُقرِّر فوراً أنَّ أي شيء غير مفهوم قادم من الفضاء، فهذا تفسير غير محتمل إطلاقاً".

وقد بدأ البنتاغون التحقيق في الظواهر الجوية غير المفهومة، على الأقل منذ بداية الحرب الباردة، وتحديداً منذ "حادثة روزويل" عام 1947، إذ تحطَّم بالون مراقبة عسكري للقوات الجوية، ضمن مشروع "موغول"، وسقط في صحراء نيو مكسيكو.

وقد نشرت منظمة "ماك روك" غير الربحية تغريدةً تقول فيها: "في المرة القادمة التي تقرأ فيها مقالاً يستند إلى معلومات تحصلوا عليها من خلال "قانون حرية المعلومات"، نشكر باحث الأطباق الطائرة المحلي، الذي ساعد على إقرار القانون بشكله الحالي".

Next time you're reading an article based off of records released through #FOIA, thank your local UFO researcher who helped make the law what it is today https://t.co/aKcYjgBp6n pic.twitter.com/uXOJITBjjY

— MuckRock (@MuckRock) December 17, 2017