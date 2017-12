"إنجاز غير مسبوق".. إمنيم على عرش قائمة Billboard والأغنية الأميركية للمرة التاسعة في تاريخه الفني

تربَّع مغني الراب الأميركي الشهير Eminem، للمرة التاسعة في تاريخه الفني، على عرش قائمة Billboard 200 لأفضل 200 ألبوم موسيقي وأسطوانة مُطوَّلة في الولايات المتحدة، في مختلف الفئات، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

OMG! Right now @Eminem is the 8th most listened artist in the world on @Spotify with over 34,767,000+ monthly listeners.

He was ranked 10th yesterday.#Eminem #Revival #Exclusive pic.twitter.com/LBH5R1zevr

— Eminem News (@Eminem_News__) December 25, 2017