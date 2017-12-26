"إنجاز غير مسبوق".. إمنيم على عرش قائمة Billboard والأغنية الأميركية للمرة التاسعة في تاريخه الفني

تربَّع مغني الراب الأميركي الشهير Eminem، للمرة التاسعة في تاريخه الفني، على عرش قائمة Billboard 200 لأفضل 200 ألبوم موسيقي وأسطوانة مُطوَّلة في الولايات المتحدة، في مختلف الفئات، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

OMG! Right now @Eminem is the 8th most listened artist in the world on @Spotify with over 34,767,000+ monthly listeners.

He was ranked 10th yesterday.#Eminem #Revival #Exclusive pic.twitter.com/LBH5R1zevr — Eminem News (@Eminem_News__) December 25, 2017

وبحسب تقرير لـ Forbes، فقد تصدَّر ألبوم Revival للمغني البالغ من العمر 45 عاماً القائمة بسهولةٍ، على نحوٍ لم يفاجئ أحداً من العاملين في صناعة الموسيقى.

وبهذا يكون مغني الراب قد حقَّق المركز الأول تسع مراتٍ، بما في ذلك سبعة إصداراتٍ من استوديوهاتٍ خاصة تحمل اسمه، وألبوم يشمل تجميعاً لأغانٍ متفرقةٍ، وهو مشروعٌ تعاونيٌّ نفَّذه باسم شهرةٍ آخر، وتسجيل لموسيقى تصويريةٍ لفيلمٍ كان مسؤولاً عنها.

ويُعَد هذا الألبوم هو السابع على التوالي الذي يُحقِّق المركز الأول، ويحمل اسم Eminem، و"ذلك انجازٌ مبهرٌ بحق وغير مسبوق وتاريخي"، حسب وصف تقرير للمجلة التي تصدرها Billboard لأن المغني استطاع أن يجعل كل التسجيلات التي تحمل اسمه تتصدر القائمة منذ عام 2000 وحتى الآن، ما يمنحه قرابة العشرين عاماً من النجاح المستمر الذي لم ينقطع.

وكان مغني الراب المقيم في ولاية ديترويت الأميركية قد احتلَّ المركز الأول لأول مرةٍ عام 2000، بألبومه الحائز جائزة شهادة مبيعات الموسيقى المسجلة لأكثر الألبومات مبيعاً The Marshall Mathers LP.

وتلى ذلك ألبومات The Eminem Show وEncore وRelapse، ثم الألبوم الذي حقَّق نجاحاً هائلاً Recovery، وأخيراً ألبوم The Marshall Mathers LP 2 في عام 2013. كما حقق ألبومه المُجمَّع من الأغاني المفردة Curtain Call: the Greatest Hits نجاحاً باهراً فور إصداره.

وأخيراً، تعاون مع زميله نجم الهيب هوب النشط، المعروف باسم رويس دا "9’5 لإنتاج الأغنية الثنائية Bad Meets Evil في عام 2011، من أجل ألبوم Hell: the Sequel، الذي حقق أيضاً المركز الأول في قائمة الألبومات الشاملة فور إصداره، رغم أنَّ الكثير من غير المعجبين المهووسين بالهيب هوب أو المتابعين الجيدين لترتيب القوائم لا يعلمون أنَّه كان مشاركاً في هذا المشروع.

وبالإضافة لتحقيقه المركز الأول تسع مراتٍ، فرصيد Eminem يضم أربعة ألبوماتٍ حقَّقت مراكز ضمن العشرة الأوائل، ما يجعل رصيده بالكامل يصل إلى 13 ألبوماً.

ويدخل ألبوم Revival إلى رأس القائمة بفضل 267 ألف وحدة ألبوم مكافئة (وهي وحدة قياس في صناعة الموسيقى لمبيعات الألبومات، تضم إلى جانب المبيعات التقليدية كلاً من الاستماع للألبوم على الإنترنت، أو تحميله منه) سُجِّلت عند أول ظهورٍ له في القائمة. بيع منها بالطريقة التقليدية 197 ألف نسخة.

وقبل أسابيع قليلة من إصدار ألبوم Revival، أصدر إمينيم أغنيةً منفردةً من الألبوم بعنوان Walk on Water، شاركته في غنائها الأميركية بيونسيه وكانت مفاجأة لمعجبيهما.

وقد حقَّقت أغنية Walk on Water نجاحاً محدوداً، محققةً المركز الرابع عشر فور إطلاقها، لكنَّها سرعان ما تراجعت وخرجت من قائمة بيلبورد هوت 100 لأنجح الأغاني الأميركية. ولم يعلن Eminem حتى الآن عن اختياره لأغنيةٍ فرديةٍ أخرى.

مواقف سياسية









يذكر أن هذا الفنان يعتبر من أكثر المغنيين الأميركيين تأثيراً على الشباب، لأن أغانيه تحوي أراءً تعارض عادةً السلطة السياسية والعنصرية في بلاده، وسبق أن انتقد سياسات الرئيس الأميركي جورج بوش إبان غزو العراق، وعبّر عن استيائه من نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة التي توقع فيها الفوز لدونالد ترامب، عبر كلمات أغنية جاء فيها أن هذه الانتخابات خيّرت الشعب بين ديموقراطية مكروهة هي هيلاري كلينتون، وجمهوري معتوه هو دونالد ترامب

"وأخيراً تضامن المغني المفوّه مع المسلمين عبر أغنية قال في كلماتها "سأسير داخل المسجد لأصلي لميلانيا ترامب"

وذلك في فيديو راب ارتجالي، بُث خلال حفل توزيع جوائز BET لموسيقى الهيب هوب منتصف أكتوبر/تشرين الثاني 2017.

وفي هذا الفيديو المثير الذي لم تتجاوز مدته 4 دقائق ونصف الدقيقة وحمل عنوانThe Storm، انتقد نجم الراب وكاتب الأغاني الأميركي عنصرية ترامب وسياساته الفاشلة، فيما وصفته شبكة سي إن إن الأميركية بأنَّه "الهجوم الأعنف والأشمل على ترامب بموسيقى الهيب هوب".