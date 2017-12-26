العلم ينصف كل Strong Independent Woman.. لهذا السبب تبقين عزباء مدة أطول!

أخيراً، أنصف العلم كل Strong Independent Woman تركز على حياتها المهنية وإحداث إنجازاتٍ في حياتها، دون أن تعير الزواج والارتباط اهتماماً كبيراً.

فكلما كانت المرأة أكثر ذكاءً، عاشت مدة أطول عزباء دون زواج أو ارتباط. هذا ليس مجرد تفسير لتأخر الزواج، ولكنه نتيجة أكدتها دراسة أميركية قام بها عدد من علماء الاجتماع.

إذ قام الباحثون باستعراض وتقييم نتائج 6 دراسات أجريت سابقاً حول كيفية تقييمنا للأشخاص، ودوافعنا في اختيار أحدهم ليكون شريكاً محتملاً لنا.

وقد أثبتت جميع الدراسات أن الذكاء يلعب دوراً مهماً جداً، خاصة بالنسبة للرجال. إذ يرى الرجال أن النساء الأكثر ذكاءً أقل جاذبية، بحسب ما نقلته مجلة Jolie الألمانية.

ورجَّح العلماء أن مبعث هذا الشعور لدى الرجل ربما يكون نتيجة خوفه من أن تسلبه المرأة فائقة الذكاء نفوذه، وامتلاكه زمام الأمور، إذ إن شعور الرجل بذاته واعتزازه بالـ"أنا" لا يحتمل عنده أي شكل من أشكال المنافسة.

كما أثبت الباحثون أن الرجال يشعرون بأن وجود المرأة الأكثر ذكاءً يشكل تهديداً على ذكوريتهم.

أيضاً، وجدت دراسة ثانية أن العزاب يركزون على نموهم الشخصي، ما يُمكنهم من إحداث تغييرات كبيرة على حياتهم المهنية والترقي، بحسب دراسة نشرت في "صحيفة العلاقات الشخصية والاجتماعية-JSPR"، ونقلها موقع Sky News.



وفي سياقٍ متصل، فقد أكد علماء النفس في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، أن شعور العزاب بالسعادة والراحة يرجع إلى أنهم لا يقومون بأعمال قد تؤدي إلى إجهادهم، كما هو الحال لدى المتزوجين، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".



وطبقاً لما ذكرته مؤسسة Bls، فإن العزاب يقضون في المتوسط ​​5.56 ساعة يومياً في الأنشطة الترفيهية، مقارنة بالمتزوجين الذين يقضون متوسط ​​4.87 ساعة كل يوم.



كما وجدت دراسة أخرى نقلها موقع PsycNET، أن الرجال العزاب كانوا يعانون من زيادة الوزن بنسبة أقل 25% من الرجال المتزوجين.



وإلى جانب ذكاء المرأة، ربما يكون خوف الرجال من السمنة وظهور "الكرش"، أو قضاء وقت أقل في أنشطة ترفيهية "تافهة"، أو الرغبة في عدم فعل أي شيء مفيد، أسباباً أخرى لرغبتهم في البقاء فترات أطول في العزوبية!