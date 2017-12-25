قبل أن يقدِّم الهدايا للأطفال بدقائق.. وفاة سانتا كلوز في إحدى المدارس بإيطاليا

عندما ارتدى رجل يبلغ من العمر 45 سنة زي سانتا كلوز الأحمر والأبيض وتوجه إلى مدرسة بإيطاليا لتوزيع الهدايا على الأطفال، لم يكن يعلم أنه لن يرى الفرح في أعينهم وهم يتسلَّمون الهدايا.

انتهت الحفلة المدرسية بمناسبة أعياد الميلاد عندما سقط سانتا كلوز ميتاً في أثناء العرض.

وفي حين كان الرجل على وشك توزيع هدايا أعياد الميلاد على الأطفال، أصيبوا وأهاليهم بالهلع والفزع.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل البالغ سقط ميتاً فجأة على خشبة المسرح في أثناء الاحتفال في إحدى المدارس بمدينة أجروبولي (جنوب إيطاليا)، وسط صخب العرض المدرسي.

وقال متحدث باسم المدرسة: "كان الأمر مفجعاً، ومفاجئاً تماماً". وحاول عدد من رجال الإسعاف إنقاذ حياة الرجل، ولكن دون جدوى.

وذكرت الصحيفة الإيطالية Corriere del Mezzogiorno أن الرجل الذي كان يؤدي دور سانتا كلوز، مات بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الألمانية لـ"هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.