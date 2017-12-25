برلماني إسرائيلي يخاطب أمَّ أسيرٍ فلسطيني: ابنك حشرة وكلب.. الأم: ابني أرجل الرجال.. فيديو

وجدت أمُّ أسير فلسطيني نفسها أمام عضو كنيست إسرائيلي، اقتحم حافلةً تضم أهالي معتقلين كانوا في طريقهم إلى سجن بصحراء النقب وشتم ابنها باللغة العبرية وطلب من المترجم أن يبلغها بذلك.

وحسب وكالة صفا الفلسطينية، فإن النائب الإسرائيلي أورن حزان اعترض حافلة تقلُّ أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة معتقلين بسجون إسرائيلية، وقال لأمِّ أحد المعتقلين وفق ما يظهر في الفيديو: "ابنك حشرة وكلب". فردَّت عليه قائلةً: "ابني أرجل الرجال".

أيضاً، قام عضو الكنيست حزان بنشر صورة على حسابه في تويتر، وغرد قائلاً وفق ترجمة وكالة صفا: "كما وعدتُ، صعدتُ دون خوف إلى حافلة ما يُسمَّون العائلات الذين جاءوا لزيارة حثالاتهم، وفي المواجهة معهم قلت لهم إن مكان الإرهابيين فقط تحت الأرض، وأعدكم بأنني سأواصل دعم قانون منع زيارات الأسرى إلا بعد الإفراج عن جنودنا".

כפי שהבטחתי, עליתי ללא פחד לאוטובוס החמאסניקים שבאו לבקר בנפחא את החלאות שהם קוראים להם משפחה.



במפגש הסוער אמרתי להם כי מקומם של המחבלים הוא מתחת לאדמה. ולא, לא התכוונתי למנהרות.



אמשיך לקדם את החוק לביטול הביקורים ואלחם על ביטול זכויות למחבלים עד אשר אחיינו יחזרו לישראל ובכלל. pic.twitter.com/GufTAsgG7i — אורן חזן (@oren_haz) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وعندما تُلقي نظرة على صفحته في تويتر، تجد أنه متابَع من قِبل نحو 80 ألف شخص، لكنه لا يتابع سوى شخص واحد، هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب وكالة صفا، يقبع في السجون الاسرائيلية نحو 7 آلاف فلسطيني، بينهم 350 من غزة. فيما أعلنت كتائب القسام في غزة، أنها تأسر 4 جنود إسرائيليين، دون أن تحدد مصيرهم.

الفيديو الذي انتشر وحمل الشتائم للأسرى وذويهم، وكذلك تغريدته التي لا تختلف كثيراً عما قاله داخل الحافلة- أثارا جدلاً على تويتر.

تصريح صحفي صادر عن الناطقة باسم #الأورومتوسطي سارة بريتشيت:

يندد المرصد الأورومتوسطي تعمد عضو الكنيست الإسرائيلي "أورن حزان" نشر فيديو يظهر تهجمه على أهالي معتقلين فلسطينيين بعد اعتراضه حافلة تقلهم لزيارة أبنائهم في أحد سجون #إسرائيل

التصريح كاملًا: https://t.co/8wVn3ZhHhd pic.twitter.com/QgQoGlBPaQ — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

المتطرف "اورين حزان" عضو كنيست الاحتلال اقتحم اليوم حافلة تقل أهالي أسرى من قطاع #غزة يزورون أبناءهم، ويقول لوالدة أحد الأسرى "ابنك حشرة، كلب".

فترد أم الأسير "ابني زلمة وسيد الرجال"

الفيديو مؤلم حقا.. pic.twitter.com/rA514mguTs — عاصم النبيه (@AsemAlnabeh) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

القيادي في حماس فتحي حماد يستقبل اهالي الاسرى بعد عودتهم من زيارة أبناءهم داخل السجون بالورود تكريماً لهم بعد اعتداء عضو الكنيست أرون حزان عليهم

تصوير: أنس الشريف pic.twitter.com/BLnd4Mxc4K — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧