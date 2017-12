اكتشف بنفسك من يتجسّس عليك.. 9 حيل تمكّنك من رصد المراقبين لك وحالة وحيدة يجب فيها اللجوء للمحترفين

"الحيطان لها آذان" مَثل شعبي لا يخلو من لمسة واقعية، ما أحوجنا إلى الانتباه له الآن، مع تقدم تقنيات الهواتف الذكية ووسائل التواصل التي تكشف الكثير عنا دون أن ندري.

يمكنك أن تسمع هذا المَثل من صديق يناشدك الحذر في الكلام حتى عندما تكونان بمكان خاص مثل منزله، فالخوف من التجسس أصبح أمراً شائعاً في الوقت الحالي، وتحول إلى هاجس لدى البعض، المشكلة أنه في الأغلب لايمكن نفي أو إثبات هذا الهاجس.

ورغم تقدم تكنولوجيا التجسس بشكل كبير، فإنه يمكن لشخص عادي أن يحاول اكتشاف ما إذا كان هناك من يتنصت عليه باستخدام أدوات وأساليب متوافرة في الأسواق العالمية، ولكن بالطبع هناك مستويات من التجسس يصعب على الإنسان العادي اكتشافها أو التعامل معها.

تقرير نشره موقع Wired الأميركي، عرض أساليب وحيلاً يمكن أن يلجأ المرء إليها بنفسه لاكتشاف إذا ما كان خاضعاً للتجسس أم لا.

إذا كنت تشك في أن هناك من يتجسس عليك، فستكون في حاجة إلى التحقق من الحيز المادي المحيط بك، على غرار منزلك وغرفة الفندق ومكتبك؛ للتأكد من عدم وجود كاميرات خفية أو ميكروفونات أو غيرها من أدوات التنصت التي قد تكون موضوعة من قِبل شخص ما.

وهذا يعني أنه يجب إجراء عمليات تفتيش دورية، تتطلب اتخاذ تدابير مكافحة المراقبة التقنية. وبعبارة أخرى، يجب عليك البحث عن أجهزة التجسس والتنصت في كل ركن.



في هذا الصدد، يقول جيل جونستون، رئيس شركة "KJB Security Products"، المتخصصة في مجال بيع أجهزة المراقبة والأنظمة الأمنية، إن "القراصنة يستهدفون الكثير من الأماكن، التي قد لا تخطر على بال معظم الأشخاص، على غرار أجهزة تسمير البشرة، وغرف تغيير الملابس، والحمامات ومنازل Airbnb المستأجرة (منازل وفنادق مستأجرة عبر الإنترنت) والسيارات، وحتى في منزلك.

وتبعاً لذلك، عليك القيام بالخطوات التالية للتحقق من عدم وجود أي أجهزة تجسس في الغرفة، حتى يعود لك الشعور بالأمان".

أولاً، ألقِ نظرة فاحصة على محيطك.. ثم تحقَّق بعناية من وجود أي شيء جديد أو غرض قد تغير مكانه، وأنصِت إلى حدسك إذا أحسست بأن هناك أي غرض مريب. في الواقع، لا يمكن رؤية بعض أجهزة التجسس بالعين المجردة؛ لأن تركيبها يتطلب إحداث تحويرات خفية، مثل تغيير مكان أداة ما أو قطعة من الأثاث. فقد يكون الجهاز مزروعاً داخل غرض ما موضوعٍ في مكان واضح على مرأى من الجميع، أو في ثقب صغير بالجدار.

الخطوة الثانية، راجِع قائمة الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه الخاص بك أو الراوتر؛ للتأكد من عدم وجود متصل لا تعرفه. وعادةً ما تتسم الأجهزة الخفية التي تحتاج إلى البقاء على اتصال بالإنترنت، بتقنيات سرية للوصول إلى الشبكة، على غرار استخدام نقطة الاتصال الخاصة بها أو شريحة اتصال (بطاقة سيم).

كما يجب عليك التحقق من شبكات الواي-فاي التي تتميز بإشارة قوية والمتاحة بالقرب منك. وفي حال لم يكن مصدر الإشارة من الجيران أو المتاجر القريبة منك، أو لم يكن وارداً من قِبل أحد الأشخاص المشتبه فيهم، فإن ذلك يعني أنها تابعة لشبكة الاختراق.

بعد الخطوتين السابقتين، من المهم أن تفكر في إمدادات الطاقة بالنسبة لأجهزة التجسس.

فبعض الأجهزة تعمل بالبطاريات، مما يعني أن مدة تشغيلها محدودة، بينما تتطلب المراقبة المستمرة مصدر طاقة ثابتاً. ويمكن اكتشاف ذلك من خلال تتبع الأسلاك المرئية، وإجراء مسح بصري للأسلاك على الجدران، والتحقق من المنافذ الكهربائية وشرائط الطاقة المزدحمة وأسلاك التمديد.

إلى جانب ذلك، لا بد من التحقق من الأجهزة الموجودة في الخارج التي قد توظف لتزويد أجهزة المراقبة بالكهرباء.

فعلى سبيل المثال، قد يتم إخفاء الجهاز السري (الملحق بشريحة الاتصال) في وصلة يو إس بي صغيرة وتمثل المصدرَ الذي يوفر الكهرباء للجهاز عند وصله بالحاسوب، ليقوم فيما بعد بالتنصت على الشخص.

بمجرد الانتهاء من التفتيش البصري والمادي الشامل، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من أدوات المسح، لإجراء فحص أكثر دقة.

وتتطلب هذه العملية إيقاف جميع الأجهزة اللاسلكية، ولا يقتصر ذلك على أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية فقط، وإنما يجب أيضاً إغلاق أجهزة التوجيه (الراوتر)، وأجهزة فك التشفير، والثلاجة المتصلة بالشبكة.

وعقب ذلك، ينبغي استخدام كاشف الترددات الراديوية، الذي يمكنك طلبه من بائعي أجهزة المراقبة أو حتى من موقع أمازون. ويقوم هذا الجهاز بعملية مسح للإشارات المرسلة، عن طريق تحريكه ببطء وبشكل منهجي داخل الفضاء المراد التحقق منه.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من ملابسك وحقائبك بحثاً عن أشياء قد تشبه جهاز تعقب GPS. وقد تُظهر بعض الأجهزة رسماً بيانياً بصرياً حول النشاط المشتبه فيه، في حين يُصدر البعض الآخر صوتاً يرتفع مع اقترابك من مصدر موجات الراديو. وإن التقطت إشارة راديو في المكان فسيخبرك عنها الجهاز.

هل هي مكلفة؟

عادة، تنحصر موجات أجهزة التصنت التجارية في نطاق 10 ميغاهيرتز إلى 8 ميغاهيرتز، غير أن بعض الأجهزة الماسحة للموجات قد تعمل في نطاق 10 هيرتز إلى 24 غيغاهيرتز.

وفي الغالب، يقدَّر سعر أجهزة كشف إشارات الراديو التي يمكن الوثوق بأدائها بمئات الدولارات، ولكن بالاعتماد على وضعيتك يمكنك اختيار أجهزة أرخص. والجدير بالذكر أنه يمكن الكشف عن أجهزة التجسس البسيطة من خلال موجات الراديو، حيث يصدر صوت ثابت أو مشوش في حال وجدت بالمكان.

وإذا كنت قلقاً جداً حيال عدم تمكنك من تحديد مكان جهاز التجسس في الغرفة، فيمكنك استخدام آلة الضوضاء البيضاء، أو تطبيق الضوضاء البيضاء على هاتفك الذكي، أو استخدام آلة التشويش الصوتي (أجهزة تُصدر صوت ضوضاء، لكن غير مزعج مثل صوت شلالات أو مطر) ضد المتنصتين غير المرغوب فيهم.

تعمد بعض أجهزة التجسس إلى تعتيم ترددات الراديو الخاصة بها، أو قد تتزامن عملية المسح التي تقوم بها مع توقف تلك الأجهزة عن العمل.

ولتحديد موقع هذه الأجهزة، يمكنك استخدام جهاز يسمى "كاشف التقاطع غير الخطي"، الذي يساعد على كشف أشباه الموصلات الإلكترونية.



المشكلة التي قد تواجهها، أن بعض الأجسام، على غرار مسمار مثبَّت في الجدار، قد تتسبب في إصدار إشارات إيجابية كاذبة؛ لذلك كن حذراً حيال ما تكشفه تلك الأجهزة.

ومن أبرز مصنّعي مثل هذه الأجهزة، شركة "إن إل جي جي" لبحوث الإلكترونيات الدولية، التي تتخذ من ولاية تينيسي الأميركية مقراً لها.

وتقدم هذه الشركة تدريباً واسع النطاق لمقتني جهازها "الكاشف أوريون"، الذي تتراوح تكلفته بين 10 آلاف دولار و20 ألف دولار، وذلك حسب النموذج المراد اقتناؤه.

