الملكة إليزابيث تعشق الشوكولاتة وتحتفل مع الطاهي الشخصي.. 16 تقليداً للعائلة الملكية في أعياد الميلاد

لا تُحبُ العائلة الملكية شيئاً أكثر من اتباع التقاليد. فلديهم تقاليد للولادة، والزيجات، وأي مناسبة تَحدُث بينهم، وضمن ذلك عيد الميلاد، ولكن كيف يحتفل أفراد العائلة الملكية بتلك المناسبات؟ هل يتنازلون عن القواعد الصارمة ويغرقون في حلوى الشوكولاتة والمأكولات الشهية، ويسهرون أمام شاشة التلفاز يشاهدون فيلماً في السهرة؟

في التقرير الذي نشره موقع ELLE، رصدٌ لأبرز التقاليد الرسمية التي تميز احتفالات العائلة الملكية البريطانية بأعياد الميلاد.

1- تُرسل العائلةُ الملكيةُ الكثيرَ من بطاقات أعياد الميلاد

يُعتقد أنَّ الملكة إليزابيث والأمير فيليب يُرسلان معاً نحو 850 بطاقة أعياد ميلاد موقَّعة بخطيهما. وتتسم كل بطاقة بطابع خاص بها، مثل تلك الخاصة بالأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال، والتي أرسلاها عام 2016.

2- تتسوق الملكة لأجل أعياد الميلاد بمتجر هارودز





في حين أنَّ الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 91 عاماً، تَتَلقى -على الأرجح- مساعدةً في شراء الهدايا لأحبائها، ذُكِر سابقاً أنَّها استمتعت بوقتها في التسوق لأعياد الميلاد بنفسها. ولكون الملكة تُريد الأفضل لعائلتها، فإنها تتوجه لمتجر هارودز، ولهذا يبقى مفتوحاً بعد ساعات عمله الرسمية، فقط من أجل الملكة؛ حتى تستطيع التسوق في وقت فراغها.

3- كل العاملين في قصر باكنغهام يتلقون هدايا

في وقتٍ مبكرٍ من العام، يُخَيَّر كل العاملين في قصر باكنغهام بين الحصول على قسيمة هدايا أو قسيمة لشراء كتب كهديتهم السنوية لأعياد الميلاد من الملكة إليزابيث والأمير فيليب. ولكي يتأهل العاملون بالقصر للحصول على الهدية، يجب أن يكونوا قد أمضوا عاماً في خدمة العائلة الملكية، وتزيد قيمة قسيمتهم حسب الأقدمية. فيتلقى العاملون الجدد قسيمة شراء بقيمة 28 جنيهاً إسترلينياً، وتزيد تلك القيمة على أساسٍ سنوي لتبلغ بحد أقصى 35 جنيهاً إسترلينياً. وفي الأسبوع الذي يسبق أعياد الميلاد، تُعطِي الملكة كل أفراد أطقم الخدم هداياهم في أحد أجنحة القصر الرئيسية، بعدما يُلقي رئيس الخدم تقريره السنوي عن أدائهم خلال العام.

4- تمضي العائلة الملكية أعياد الميلاد في منزل ساندرينغهام

تقصد العائلة الملكية عادةً منزل ساندرينغهام الملكي في مقاطعة نورفك الإنكليزية؛ للاحتفال بأعياد الميلاد بدلاً من قصر باكنغهام. تمتلك العائلة الملكية هذا الملاذ الريفي منذ عام 1862، وهو بمثابة ملجأ في الشتاء، حيث يقبع المنزل وسط 24 هكتاراً (240 ألف متر مكعب) من الحدائق.

5- الملكة تستأجر عربة قطار بأكملها للوصول إلى ساندرينغهام

لدى الملكة إليرابيث قطار ملكي خاص، لكنَّها تفضل السفر إلى مقاطعة ساندرينغهام قبل أعياد الميلاد مثلها مثل أي شخص، مستخدمةً القطار العام. فهي تستأجر في الواقع عربةً بأكملها على متن قطار عام، من المقرر أن يتوجه إلى ميناء كينغز لين؛ لتسافر هي والأمير فيليب وأفراد الخدم الذين يتعاملون معهما مباشرةً إلى نورفك قبل نحو أسبوع من أعياد الميلاد.

6- تصل بقية العائلة الملكية إلى ساندرينغهام عشية أعياد الميلاد











يُعطَى كل أفراد العائلة الملكية الذين يُدعَون لقضاء فترة أعياد الميلاد مع الملكة والأمير فيليب في ساندرينغهام أوقاتاً محددة ليصلوا فيها للمنزل عشية أعياد الميلاد. وتحصل كل مجموعة من أفراد العائلة الملكية على وقتٍ مختلف للوصول وفقاً لمركزها في العائلة؛ إذ يصل الأفراد الأدنى مرتبةً أولاً، بينما يصل أعلاهم شأناً آخراً، كالأمير تشارلز ودوق ودوقة كمبردج على سبيل المثال.

7- العائلة الملكية تمتلك شجرتي أعياد ميلاد

وفقاً للطاهي الملكي السابق دارين ماكغريدي، فـ"العائلة الملكية لديها شجرة أعياد ميلاد كبيرة، وكذلك شجرة فضّية اصطناعية كبيرة في غرفة الطعام، يبلغ عمرها نحو 30 عاماً".

8- شركاء أفراد العائلة الملكية لا يمكن دعوتهم لقضاء أعياد الميلاد مع العائلة إلا بعد الزواج

الأشخاص الذين يكونون في علاقةٍ عاطفية مع أفراد العائلة الملكية، لا يُدعَون إلى قضاء عطلةأعياد الميلاد مع العائلة في ساندرينغهام، فيما عدا ميغان ماركل، التي دُعِيَت، في انحرافٍ عن البروتوكول الملكي لقضاء أعياد الميلاد في ساندرينغهام هذا العام، بعد إعلان خطبتها على الأمير هاري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وينص العرف على دعوة المتزوجين فقط للحضور إلى ساندرينغهام لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وعادةً ما تلتزم العائلة الملكية بذلك العرف، فكيت ميدلتون لم يُسمح لها بحضور احتفالات العائلة الملكية في ساندرينغهام إلا بعد الزواج بالأمير ويليام عام 2011، وكذلك كان الأمر بالنسبة لمايك تيندال شريك حياة الأميرة زارا فيليبس قبل أن يتزوجا.

لكن، يُعتقد أنَّ الأمير هاري طلب من جدته القيام باستثناء هذا العام؛ لأنَّ عائلة ميغان بعيدة للغاية. وأوضح ريتشارد فيتزويليامز، المعلق المختص بشؤون العائلة الملكية، لماذا يعتقد أنَّ العائلة كانت سعيدة للغاية بتلبية طلبه رغم تقاليدها الصارمة، قائلاً: "الآن هما مخطوبان، وقريباً ستصبح (ميغان) فرداً رفيع المستوى في العائلة الملكية، ومن الضروري أن تشعر بأنَّها جزءٌ لا يتجزء منها (العائلة) في أسرع وقتٍ ممكن".

9- يُنهي كل أفراد العائلة الملكية تزيين شجرة أعياد الميلاد معاً

بعد التجمُّع في منزل ساندرينغهام عشية أعياد الميلاد، يضع الأفراد صغار السن في العائلة الملكية اللمسات النهائية على شجرتي أعياد الميلاد. لكن إذا جاز تصديق أقوال الطاهي الملكي السابق دارين ماكغريدي، فيمكننا تخيُّل الملكة تتسلل للأسفل لاحقاً لتُلقي نظرة على الشجرتين؛ ليتأكد لها أنَّ الأطفال لم يجعلوا الشجرتين تبدوان فوضويتين. وقال لمجلة "غود هاوس كيبينغ": "الملكة ليست مُسرفة؛ لذلك فالزخرفة تكون أقل ما يمكن".

10- الأميران ويليام وهاري يلعبان مباراة كرة قدم سنوية منافِساً أحدهما الآخر

جرت العادة بأن يلعب الأميران مع أشخاصٍ محليين وعاملين بمنزل ساندرينغهام في فريقين متنافسين خلال مباراة كرة قدم عشية أعياد الميلاد. وعادةً ما يرتديان جوارب فِرقهما الرياضية المفضلة؛ إذ يشجع ويليام آستون فيلا، فيما يساند هاري فريق آرسنال، لكن في عام 2015، تخليا عن عادتهما للعب ضمن صفوف الفريق نفسه، وهو حانة محلية تدعى "ذا بلاك هورس".

11- عَشاء رابطة العنق السوداء عشية أعياد الميلاد

وفقاً لصحيفة التلغراف البريطانية، فعشاء عشية أعياد الميلاد هو "مسألة رسمية نسبياً، حيث يرتدي الرجال بذلات ذات رابطات عنق سوداء، وترتدي السيدات فساتين وحُلياً باهظة الثمن وتيجاناً".

12- كل أفراد العائلة الملكية يذهبون إلى الكنيسة غداة أعياد الميلاد

بوصف الملكة الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا حرفياً، فمن الملائم أن تحضر العائلة الملكية طقوس الكنيسة في صباح يوم أعياد الميلاد. وتسير العائلة بأكملها -عادةً ما يقودها الأمير فيليب، فيما عدا العام الماضي- إلى كنيسة سانت ماري ماغدالين؛ لحضور الطقوس التي تستمر 45 دقيقة. بينما تستقل الملكة مركبةً إلى هناك.

13- تتناول العائلة الملكية لحم الديك الرومي في عشاء أعياد الميلاد

تتناول العائلة الملكية الديك الرومي في عشاء أعياد الميلاد مثلها مثل أي أسرة، إلا أنَّ الاختلاف الوحيد هو أنَّ الديك الرومي المقدَّم للعائلة الملكية يطهوه طاهٍ محترف، وتُقدم إلى جانبه أطعمة مثل الكركند. ويوضح الطاهي الملكي السابق دارين ماكغريدي: "بعد العودة من الكنيسة، يتناولون غداءً كبيراً، يتضمن السلطة والقريدس، أو الكركند وديكاً روميّاً مشويّاً، وكل الأطباق الجانبية التقليدية؛ مثل: الجزر الأبيض، والجزر، وكرنب بروكسل الصغير، وحلوى بودينغ أعياد الميلاد بزبدة البراندي".

وتماشياً مع كل وجبة أخرى تأكلها الملكة طوال العام، فقائمة الطعام ليوم أعياد الميلاد تُكتب باللغة الفرنسية.

14- تسجل الملكة مُسبقاً رسالة أعياد الميلاد الملكية

رغم حقيقة أنَّ خطاب الملكة في أعياد الميلاد يُبَث ببريطانيا في الساعة الثالثة عصراً يوم 25 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، فإنَّ الملكة في الواقع تسجل الخطاب مسبقاً بغرفة الاستقبال البيضاء، أو أي من الغرف الكبرى بقصر باكنغهام قبل أعياد الميلاد ببضعة أيام.

15- يجلس كل أفراد العائلة الملكية لمشاهدة خطاب الملكة عندما يُبَث يوم أعياد الميلاد

16- عشاء العائلة الملكية مساء يوم أعياد الميلاد هو بوفيه يضم نحو 20 صنفاً من الأطعمة

يضم بوفيه عشاء العائلة الملكية يوم أعياد الميلاد ما بين 15 و20 صنفاً مختلفاً. وقال الطاهي الملكي السابق دارين ماكغريدي إنَّ العشاء يوم أعياد الميلاد "دائماً ما يكون بوفيهاً، ويوجد الطهاة عند المائدة للتقديم. وقبل (بدء) بوفيه أعياد الميلاد مباشرةً، يذهب كبير الطهاة الموجود بالخدمة ذلك اليوم إلى غرفة الطعام، ويقطع الأضلع المشوية أو الديك الرومي أو لحم الخنزير، وبمجرد انتهائه، تقدِّم الملكة للطاهي كأساً من الويسكي، ويشربان نخباً"، وتحتفل العائلة بتناول كعك بالفاكهة والشوكولاتة.

ويُعرف عن الملكة إليزابيث حبها الشديد لبسكويت الشوكولاتة، فقد كشف ماكغريدي، الذي سبق له أن عمل لدى الأميرة ديانا والأميرين وليام وهاري، مؤخراً، لموقع Recipes Plus، عن واحد من أصناف الحلويات المفضلة للملكة إليزابيث: كعكة بسكويت الشوكولاتة. ووفقاً للطاهي الملكي السابق، فإن الملكة عادةً ما تتناول قطعة واحدة من الكعكات العديدة التي تُعد لها، ولكن بالنسبة لهذه التحفة، فالأمر يختلف.

كيف يحتفل أفراد العائلة الملكية بتلك المناسبات؟ هل يتنازلون عن القواعد الصارمة ويغرقون في حلوى الشوكولاتة والمأكولات الشهية، ويسهرون أمام شاشة التلفاز يشاهدون فيلماً في السهرة؟