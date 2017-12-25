لم يكن فأراً.. واسمه ليس ميكي! 9 حقائق لا تعرفها عن Mickey Mouse

ربما وقع بعضنا في حب الفئران في طفولته؛ بسبب حبه مشاهدة أفلام ميكي ماوس Mickey Mouse، لكن الأمر الغريب الذي لم نكن نعرفه حينها، أن شخصيتنا المفضلة لم يكن فأراً في بداياته ولا حتى اسمه ميكي!

فيما يلي، نخبرك ببعض الحقائق التي ربما لم تكن تعرفها عن "ميكي ماوس":

1- كانت في بداياته أرنباً









قبل أن ينشئ والت ديزني شخصية ميكي ماوس، قدَّم شخصية "أوزوالد الأرنب المحظوظ"، لكنَّ شركة ديزني فَقَدَت حقوق شخصية أوزوالد في نزاعٍ مع شريكها التجاري في شركة Universal الأميركية، بحسب تقرير شبكة CNN الأميركية.

فيما ألهم فقدان والت ديزني الشخصية الأولى التي ابتكرها إنشاء شخصية ميكي ماوس. وإذا تأمَّلت الشخصيتين، فسيمكنك ملاحظة أوجه التشابه بينهما؛ مثل ارتداء السراويل، والآذان الكبيرة، والعيون الواسعة.

2- لم يكن اسمه ميكي

كان اسمه في البداية مورتيمور Mortimer، لكنه لم يدم طويلاً؛ إذ تغير إلى ميكي، واختلفت الأسباب حول تغييره، لكن يُرجَّح أن زوجة والت ديزني لم تحب الاسم القديم؛ لذا اضطر ديزني إلى تغييره، بحسب صحيفة Time البريطانية.

3- أولى كلماته بعد صمت طويل: "نقانق"









يُعَد ميكي ماوس محباً مخلصاً للنقانق، واختار أن يشارك هذه المعلومة مع العالم في العام 1929 بفيلمه التاسع The Karnival Kid، عندما ظهر للمرة الأولى وهو يتكلم وينادي: Hot Dogs.

حتى إنَّه أدى رقصةً مُهداة للنقانق في تلك الحلقة. ورغم أن ميكي ضحك وبكى في أفلامه من قبل، لكن كانت هذه هي المرة الأولى التي ينطق فيها بكلماتٍ.

4- سر ارتداء القفازات









لم يكن ميكي ماوس يرتدي القفازات البيضاء تماشياً مع الموضة؛ بل كانت لمساعدة المشاهدين على تمييز يديه عن بقية جسده.

وعلى الأرجح، كان والت ديزني أول من يُلبس شخصياته الكرتونية قفازات، وذلك في فيلم The Opry House، من إنتاج العام 1929، حيث ظهر ميكي مرتدياً إياها للمرة الأولى وهو يعزف البيانو.

واستُخدمت القفازات خلال مراحل تطوير أفلام الرسوم المتحركة؛ ففي البداية كانت تُرسم الحواف دائرية بدلاً من أن تكون زوايا؛ لسهولتها، قبل أن يقوم بيل نولان، الذي عمل على فيلم Felix the Cat مطلع التسعينيات، بمحو أنف القط ورسم القدمين والذراعين والوجه باستدارة.

تلك الدوائر شكَّلت مشكلة للرسامين حينها؛ بسبب صعوبة تمييز الأطراف؛ لكون الأفلام باللونين الأبيض والأسود، وحل ظهور ميكي ماوس بالقفازات تلك المشكلة بعدها، بحسب ما نقله موقع Vox الأميركي.

5- سر الأصابع الأربع

عدد أصابع ميكي ماوس في كل يد كان 4 أصابع؛ وذلك لأن والت ديزني رأى أن 5 أصابع كثيرة على فأر، كما أن عدم وجود إصبع إضافي في كل 6.5 دقيقة ونصف من الرسوم المتحركة التي تبلغ نحو 45000 رسمة وفّر الملايين من الدولارات على الاستوديو، بحسب مجلة Women's Day.

6- ظهور زوجته ميني









مع أنَّنا لم نشهد في أي فيلم لميكي حفل زواجه بميني، فإنها حقيقة قررها العاملون وراء الشخصية في الاستوديو، وقد شاركت ميني، ميكي أول ظهور لهما معاً في فيلم Steamboat Willie في العام 1928.

فيما يحتفلان في يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بعيدي ميلاديهما معاً.

7- رُشح في الانتخابات!

كتب الناس اسم ميكي ماوس في صناديق الانتخابات عند الإدلاء بأصواتهم، وبالطبع ينتهي الحال بالأوراق التي يصوَّت فيها لصالح ميكي ماوس في سلة المهملات؛ لذا حظرت ولاية جورجيا الأميركية التصويت لصالحه، بعد خروج هذه العملية عن السيطرة وانتشارها بدرجة كبيرة، بحسب موقع BuzzFeed.

8- الشورت الأحمر بين 175 قطعة ملابس

ارتدى ميكي ماوس على مدار عرضه 175 قطعة ملابس مختلفة، على الرغم من شهرته الواسعة بالسراويل الحمراء.

9- له نجمة في ممر المشاهير بهوليوود

كان ميكي ماوس أول شخصية كرتونية تحصل على تكريم، بوضع نجمة تحمل اسمه في ممر الشهرة Walk of Fame بهوليوود، وذلك في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، بحسب موقع SimpleMost.

وقد تبعته شخصيات كرتونية أخرى؛ منها: Donald Duck أو ببطوط، والأرنب Bugs Bunny، وويني الدبدوب-Winnie the Pooh، وGodzilla.