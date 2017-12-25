لماذا اختفى "سابع جار" فجأة؟ 3 إجابات عن التوقف الغامض للمسلسل

أثار توقف مسلسل "سابع جار" المفاجئ، الأحد 24 ديسمبر /كانون الأول، الجدل حول أسباب عدم عرض حلقاته، وذلك وسط تكتم قنوات CBC على سبب إيقاف العرض.

الفنان محمود البزاوي، الذي يمثل دور مجدي الصافوري في المسلسل، أكد من خلال فيسبوك، أن سبب توقف حلقات المسلسل هو الاحتفال بأعياد رأس السنة، وأشار إلى أنه سيُستأنف عرض 13 حلقة، وهي المتبقية من الجزء الأول، بينما سيُعرض الجزء الثاني لاحقاً.











إلا أن الجمهور تلقى تصريح البزاوي بسخرية؛ لكونه يؤدي شخصية النصاب في المسلسل، وعبر البعض عن عدم تصديقهم له، خاصة لشدة تعلقهم بأحداث وشخصيات المسلسل الاجتماعي.































بينما أجابت مخرجة العمل على أحد المتابعين، حول عودة استئناف المسلسل، فقالت إن المسلسل سيتم عرضه على قنوات OSN.











وبحسب مصادر خاصة لموقع "في الفن"، فقد نفت وجود أي مشاكل تسببت في إيقاف عرض حلقات المسلسل، وأشارت المصادر إلى أن الحلقات السابقة التي عُرضت عبر قنوات CBC، كانت بمثابة الجزء الأول من المسلسل والذي عرضت آخر حلقاته يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، وسيتم بدء عرض حلقات الجزء الثاني بعد الاحتفال بأعياد الميلاد على القنوات نفسها.