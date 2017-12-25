أَفضل هاتف آيفون: كيف تختار الأنسب لك؟

كشفت شركة آبل عن جهاز آيفون جديد، وأطلقت 3 هواتف جديدة بأسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس، تشمل الهواتف الجديدة مجموعةٍ من الخصائص، من بينها احتواؤه على إيموجي تعبيرية متحركة تتعقب وجوه الأشخاص، وبإمكانها معرفة ما إذا كانوا منتبهين لهواتفهم أم لا.

ويعتبر هاتفا آيفون 8 وآيفون 8 بلس بمثابة ترقية أساسية لهاتفي 2016 آيفون 7 وآيفون 7 بلس، بحيث تتميز النسخ الجديدة بلوحات خلفية زجاجية وشرائح معالجة مصغرة جديدة وميزة الشحن اللاسلكي الاستقرائي، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

كل هذه الخصائص تجعل اختيار هاتف آيفون مناسب لاحتياجاتك أمراً سهلاً، فقط احصل على الهاتف الأجدد مع كل مساحة التخزين التي يمكنك تحمُّل سعر شرائها. ولكن اختيار أي أنواع الآيفون لشرائها ليس أمراً محسوماً تماماً. هل تريد الهاتف ذا الكاميرا الأفضل، أم الهاتف ذا السعر المبدئي الأقل، أم ربما تريد فقط هاتفاً يحتوي على فتحة سماعة الرأس؟

هناك عاملٌ رئيسي آخر سيؤثر في اختيارك أي أنواع الآيفون التي يجب أن تشتريها، وهو أن آخر إصدار لشركة آبل من آيفون يحتوي على 3 نماذج جديدة لتختار من بينها: آيفون 8، وآيفون 8 بلس، الذي طُرِحَ للبيع في الأسواق يوم 22 سبتمبر/أيلول 2017، وآيفون إكس (الذي طُرِحَ للبيع بعد 6 أسابيع لاحقة).

إذا كنت مستعداً لشراء هاتف آيفون، موقع Macworld الأميركي يساعدك، بتقديم دليل لجميع أنواع الآيفون التي تُباع حالياً بواسطة "آبل"، وكيف تُقرِّر أيها أفضل بالنسبة إليك.

آيفون إكس: الأفضل إجمالاً وأفضل كاميرا









نعم، إنه أغلى آيفون صُنِعَ على الإطلاق؛ إذ يبدأ سعره من 999 دولاراً أميركياً (لنسخة 64 غيغابايت) ويصل حتى 1149 دولاراً أميركياً (لنسخة 256 غيغابايت)، وهو ما يقترب من سعر جهاز آبل اللوحي آيباد برو!

ولكنه بوضوح هو الأفضل أيضاً. هل تريد الشاشة الأفضل؟ شاشة آبل الجديدة "أوليد OLED" أكثر حِدة وملوّنة أكثر، وأكثر دقة وإشراقاً من أي شيء رأيناه على الإطلاق.

هل تريد الكاميرا الأفضل؟ يحتوي آيفون إكس على الكاميرا الرائدة لآيفون 8 بلس، مع تحسين العدسة المقربة بفتحة أكبر (فتحة 2.8f/ مقابل فتحة 2.4f/ لآيفون 8 بلس) وخاصية تثبيت الصورة البصرية.

ويكون هناك فارق بالفعل عندما تستخدم هذه العدسة في إضاءة خافتة، ويتميز آيفون إكس أيضاً بتحسين التقاط صور السيلفي بإضافة وضع "بورتريه"؛ بفضل الكاميرا الأمامية المميزة TrueDepth.

أما عن السرعة وعمر البطارية، فيحتوي آيفون إكس على معالج A11 Bionic الذي يتميز بسرعته الفائقة، وعمر البطارية جيد إلى حد كبير، ويتراوح بين عمرها في آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

وبالطبع، هناك عامل آخر وهو التصميم الجذَّاب الجديد الأطول والأنحف بحواف أقل. وبينما كان هناك قلقٌ بالغ إزاء استبدال خاصة التعرُّف على الوجه بخاصية التعرُّف باللمس، تبيَّن أن الأمر على ما يرام في معظم الأحيان.

بجانب ذلك، لا يمكنك التمتُّع بخاصية "أنيموجي" (الوجوه التعبيرية المتحركة) في آيفون 8.

آيفون 8: أفضل هاتف بشاشة 4.7 بوصة









ربما يشبه آيفون 8 سلفه آيفون 7 كثيراً، وربما تتساءل لماذا يستحق إنفاق 150 دولاراً أميركياً أكثر من سعر الهاتف الأقدم (549 دولاراً أميركياً)، ولكن هناك تحسينات جوهرية في آيفون 8 تجعله يستحق التكلفة الإضافية.

أولاً، ستحصل على ضِعفي مساحة التخزين. لنواجه الأمر، فأنت ستستنفد مساحة التخزين التي تبلغ 32 غيغابايت في آيفون 7؛ ومن ثم فإن التكلفة المبدئية الحقيقية التي ستتحمَّلها هي 649 دولاراً أميركياً فقط لشراء نسخة 128 غيغابايت من آيفون 8. وتُعد نسخة 64 غيغابايت من آيفون 8 أكثر قابلية للاستخدام، من ثم ربما لا تضطر إلى دفع أموال إضافية للحصول على نسخة 256 غيغابايت.

ويحتوي آيفون 8 على رقاقة آبل الجديدة A11 Bionic، التي تُعد أسرع بكثير من رقاقة A10 n الموجودة في آيفون 7. وسيُحدث ذلك فارقاً كبيراً؛ إذ تستمر "آبل" في تعزيز جهودها تجاه تعلُّم الآلة والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أن هذه الرقاقة تجعل كل تطبيقاتك وألعابك تعمل بشكلٍ أسرع.

وستتمتَّع أيضاً بخاصية "ترو تون True Tone"، التي تُعدِّل النقطة البيضاء في الشاشة لتتطابق مع الضوء المحيط. بمجرد أن ترى هذه الخاصية تعمل، سيكون من الصعب أن ترجع في قرارك.

ربما يبدو أن الكاميرا تمتلك مواصفات مماثلة لآيفون 7 (دقة 12 ميغابكسل، وفتحة عدسة f/1.8)، ولكنها في الواقع مُحسَّنة أكثر؛ فخاصية توازن اللون الأبيض ودرجات البشرة أفضل بشكل كبير، وكذلك الصور المُلتقطة في إضاءة خافتة، وتضاعف معدل الإطار في الحركة البطيئة وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

وستتمتَّع أيضاً بإمكانية شحن بطارية الهاتف لا سلكياً، وإمكانية الشحن السريع بواسطة منفذ يو إس بي سي، وعمر بطارية أطول.

آيفون 7 بلس: أفضل خيار لأصحاب الأيادي الكبيرة









عندما يُطرح هاتف آيفون جديد، تستمر "آبل" في بيع الجيل القديم من هواتفها بخصمٍ كبير. هذا يعني أنه يمكنك الآن الحصول على هاتف آيفون 7 بلس بشاشة 5.5 بوصة ومساحة تخزين 32 غيغابايت مقابل 669 دولاراً أميركياً، أو بمساحة تخزين 128 غيغابايت مقابل 769 دولاراً أميركياً؛ أي بخصم 100 دولار عن سعره الأصلي.

لنوضح الأمر في البداية: لا يحتوي آيفون 7 بلس على فتحة سماعة الرأس، بينما يحتوي آيفون 6 إس بلس عليها؛ وذلك وحده يجعل هاتف آيفون 6 إس بلس الأرخص سعراً هو الخيار الأفضل بالنسبة للبعض.

ولكن آيفون 7 بلس لديه الكثير من المميزات الأخرى التي تدفعك لشرائه؛ مثل معالج A10 الأكثر سرعة ومساحة الذاكرة العشوائية الأكبر (3 غيغابايت في آيفون 7 بلس مقابل 2 غيغابايت في آيفون 6 إس بلس)، والتي تصنع فارقاً كبيراً في نظام التشغيل آي أو إس 11، الذي يعمل بكفاءة في هواتف آيفون 7 ولا يعمل بالكفاءة ذاتها في هواتف آيفون 6 إس.

ويتميز هاتف آيفون 7 بلس بخاصية IP67 المقاوِمة للماء، والتي لا يتمتع بها هاتف آيفون 6 إس بلس. ومع طرح آيفون 7 بلس، قدمت "آبل" أيضاً شاشة عرض واسعة التدرج اللوني.

تحسَّنَت الكاميرا كثيراً بالطبع، ولكنك ستحصل أيضاً على الكاميرا الخلفية المزدوجة اللازمة لوضع "بورتريه". كان هذا الوضع غير واضح قليلاً عندما طُرِحَ تجريبياً مع هاتف آيفون 7 بلس، ولكنه يعمل الآن جيداً.

آيفون 6 إس: أفضل هاتف لمؤيدي فتحة سماعة الرأس









الميزة المهمة الوحيدة لهواتف آيفون القديمة، هي أنه يمكنك توصيل أي سماعة رأس قديمة تريدها بها. هل تريد شحن بطارية هاتفك في أثناء الاستماع إلى الموسيقى؟ لا مشكلة، لأن هاتين العمليتين تحتاجان إلى منفذين مختلفين في الهاتف. كما نعلم، فإن هواتف آيفون 7 و8 وإكس لم يعد بها منفذ 3.5 ملم لسماعة الرأس، ولكن هواتف آيفون 6 إس و6 إس بلس وآيفون إس إي كلها تحتوي على هذا المنفذ.

وكما هو الحال في هاتف آيفون 6 إس بلس، فإن هاتف آيفون 6 إس يفي بالغرض؛ فحجم شاشته الذي يبلغ 4.7 بوصة يجعل من الأسهل عليك أن تضعه في جيب سروال جينز أو تربطه بذراعك في أثناء الجري. يحتوي آيفون 6 إس على رقاقة A9 ذاتها الموجودة في آيفون 6 إس بلس، والكاميرا ذاتها بدقة 12 ميغابكسل والتي تُسجل مقاطع فيديو بدقة 4K، ولكن فقط من دون خاصية تثبيت الصورة البصرية، التي توجد حصرياً في آيفون 6 إس بلس من بين هواتف هذا الجيل.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد شراء هذا الهاتف بمثابة صفقة رابحة؛ فالتكلفة المبدئية لنسخة 32 غيغابايت منه تبلغ 549 دولاراً أميركياً، ويتوافر بالألوان الذهبي والذهبي الوردي والرمادي الفضائي والفضي. وإذا كنت في حاجةٍ إلى مساحة تخزين أكبر، فيمكنك شراء نسخة 128 غيغابايت مقابل 649 دولاراً أميركياً، وهو السعر المبدئي نفسه لآيفون ،7 ولكن بـ4 أضعاف مساحة التخزين. إذا كان لديك العديد من الملفات ونفور تجاه محولات سماعات الرأس، فربما يكون هذا الهاتف هو الخيار الأنسب لك.

ولكن الجانب السلبي لآيفون 6 إس هو أن نظام التشغيل آي أو إس 11 لا يعمل بكفاءته نفسها في الهواتف الأجدد، وكذلك لا يتمتع بخاصية مقاومة الماء، ولا يدوم عمر البطارية طويلاً. تذكَّر أنك ستفقد بعض المميزات إذا قرَّرت شراء هاتف أقدم بسنتين.

آيفون إس إي: أفضل قيمة وخيار أفضل لأصحاب الأيادي الصغيرة









ما زال يُعد هاتف آيفون إس إي هو الصفقة الرابحة في سوق هواتف آيفون. طُرِحَ هاتف آيفون إس إي بمواصفاتٍ مماثلة لآيفون 6 إس، ولكن بتصميم هاتف آيفون 5 إس الصغير؛ إذ تحصل على شاشة حجمها 4 بوصات، وهو حجم الشاشة ذاته في هواتف آيفون 5 و5 سي و5 إس، قبل أن تقرر "آبل" طرح شاشات أكبر في آيفون 6. ولكنك لن تضحي بالسرعة أو عمر البطارية مقارنةً مع هاتف آيفون 6 إس.

يحتوي آيفون إس إي على رقاقة A9 نفسها الموجودة في آيفون 6 إس، ومن ثم يعمل نظام التشغيل آي أو إس 10 عليه بالكفاءة ذاتها، ولكن لا يتمتع بخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد؛ وهو ما يُعد عائقاً بسيطاً. على سبيل المثال، يمكنك الاستمرار في الضغط على الإشعارات لترى نافذةً ممتدة، ولكن لا يمكنك استخدام اللمس ثلاثي الأبعاد لأيقونة أي تطبيق لتنفيذ إجراءات سريعة.

تُعد بطارية هاتف آيفون إس إي، بقوة 1624 مللي أمبير/ساعة، أقل قليلاً من بطارية آيفون 6 إس بقوة 1715 مللي أمبير/ساعة، ولكنها ما زالت تدوم أطول؛ لأن الشاشة ذات البوصات الأربع تحتاج إلى طاقة أقل.

وهناك ميزة أخرى لهاتف آيفون إس إي، وهي أنه يناسب الأغطية المصنوعة لآيفون 5 إس وآيفون 5، والتي ربما يكون لديك أي منها بالفعل. تدعم الكاميرا ذات دقة 12 ميغابكسل خاصية الصورة الحية ومقاطع الفيديو بدقة 4K، ومن ثم لن تفقد أياً من مميزات الهواتف الجديدة، ولكن آيفون إس إي يحتوي على مساحة تخزين أقل.

وفوق كل ذلك، سعر هاتف آيفون إي إس مناسب للغاية. تطرح "آبل" نسختين فقط منه للبيع الآن: نسخة 32 غيغابايت مقابل 349 دولاراً أميركياً، ونسخة 128 غيغابايت مقابل 449 دولاراً أميركياً. كان شراء نسخة 16 غيغابايت مقابل 399 دولاراً بمثابة صفقة رابحة، والآن يمكنك أن تحصل على ضعفي المساحة بسعر أقل.