حافلة روسية تقتحم محطة لمترو الأنفاق وتدهس العشرات في مشهد مرعب بالعاصمة موسكو

في مشهد مرعب اقتحمت حافلة روسية محطة لمترو الأنفاق في العاصمة موسكو، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح.

ووقعت الحادثة، الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول، في محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكي بولفار" غرب العاصمة الروسية. وتعمل في مكان الحادث 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى. وتم تشكيل مقر عملياتي لإزالة عواقب الحادثة.

وتفيد المعطيات الأولية بأن سائق الحافلة لم يتمكن من التحكّم فيها فانحرفت عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة. وتم توقيف السائق وتقوم الشرطة باستجوابه.

Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусомhttps://t.co/C0qTA2iBk0 pic.twitter.com/fWNWyuv6v4 — РИА Новости (@rianru) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للحظة وقوع الحادث، حيث تظهر الحافلة في المشاهد وهي تدهس المشاة الخارجين من النفق.

Версия теракта в качестве причины ДТП в Москве не рассматриваетсяhttps://t.co/Bnh1CP7NVC pic.twitter.com/7D2tkSdkeL — РИА Новости (@rianru) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

ووفقاً لخدمة الطوارئ فإن سبب الحادث قد يكمن في قطع طريق الحافلة من قبل سياة أخرى أو تعطل الفرامل.