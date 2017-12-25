ترى جمال نجومك الأتراك لكنك لا تعرف التفاصيل.. أقصرهن هازال كايا وأقلهن وزناً بيرين سات بـ48 كيلوغراماً

تجاوز الجمال التركي جمال هوليوود وبوليوود والعالم العربي، بحسب موقع Haberler التركي، إذ ضمت قائمة المرشحين للفوز بلقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017، عدداً كبيراً من الممثلين والمشاهير الأتراك.
لكن كما هو معروف، فإن المشاهير من ممثلات ومغنيات لا يقفن أمام عدسات الكاميرا إلا بعد المرور بمراحل تجميلية كثيرة، أما إذا تعلق الأمر بالصور فهي غالباً ما تخضع لبرامج تعديل قبل النشر.
تطل الممثلة أو المغنية على الشاشات فاتنة، ليس بها أي عيب صغير، ينبهر المشاهد بجمالها الساحر حتى يضرب المثل بجمالها. موقع خبر ترك يوضح أن الحقيقة مختلفة، وأن المشاهير مثلهن مثل جميع النساء، يعانين من مشاكل بالبشرة والشعر ولا يبقين أنيقات كل وقتهن.
قد ينتَابك الفضول لمعرفة طول ووزن نجومك المفضلين، بعد أن غزت الدراما التركية العالم العربي وأصبح لكل منا نجمه الذي يتابع أخباره وتحركاته، موقع Hurriyet يضع حداً لفضولك.
سيريناي ساريكايا
إذا قلنا إن جمال وجهها ينعكس علي جسمها، فهذا القول سيكون بمحله. إذ يبلغ طول الممثلة الجميلة سيريناي حوالي 1.75 ووزنها 54 كيلوغراماً.
تشاغلا شيكال
ما زال وقع أقدام عارضة الأزياء شيكال وهي أم لطفلين ينثر الغبار، إذ يبلغ طول شيكال التي تنفذ عروضها بشكل بارع حوالي 1.80، ويبلغ مقاس ملابسها 36 (55-60 كيلوغراماً).
هانده سورال
يبلغ طول الممثلة هانده سورال والتي تم اكتشافها فى اللحظة التي ظهرت فيها كضيفة في مشهد في برنامج katıldığı التركي، 1.63 ويبلغ وزنها 56 كيلو غراماً.
هاديسا
يبلغ طول هاديسا وهو الاسم الأكثر شهرة على الساحة حوالي 1.65 ومقاس ملابسها 36 (50-55 كيلو غراماً).
كيفانش تاتليتوغ
يبلغ طول الممثل الوسيم كيفانش حوالي 1.9، ووزنه 75 كيلو غراماً.
جانسو ديري
يبلغ طول جانسو ديري التي أثبتت نفسها فى عالم التمثيل بعد عملها في عرض الأزياء 1.76سم، ويبلغ مقاس ملابسها 36 (55-60 كيلو غراماً).
بورتشين تيرزي أوغلو
يبلغ طول الممثلة الجميلة بورتشين تيرزي أوغلو 1.60سم، ووزنها 49 كيلوغراماً.
مروة بولغور
يبلغ طول الممثلة مروة بولغور والتي كانت موجودة على الساحة الأيام الماضية بسبب أخبار طلاقها من زوجها، حوالي 1.66 سم، ووزنها 54 كيلوغراماً.
أزرا أكين
يصل طول أكين وهي واحدة من عارضات الأزياء الجميلات إلى 1.76سم، ووزنها 57 كيلوغراماً.
أجون ليجالي
يبلغ طول الإعلامي التركي أجون، مالك قناة "Atv" التركية، والذي تزوج من النجمة شيماء سوباشي، حوالي 1.82 سم، ووزنه 79 كيلوغراماً.
بيرين سات
يصل طول الممثلة التركية التي أثرت بجمالها الطبيعي على المشاهدين عبر الشاشات حوالي 1.67، ووزنها 48 كيلوغراماً.
بورجو إسمر سوي
طولها 1.69 سم، ووزنها 58 كيلوغراماً.
أصلي أنفير
طول الممثلة الجميلة أصلي 1.72 سم، ووزنها 52 كيلوغراماً.
جانسو تاشكين
يبلغ طولها حوالي 1.84سم، ووزنها 53 كيلوغراماً.
توبا بويوكستون
ترتدي بويوكستون ملابس ذات مقاس 36، ويبلغ طولها 1.73سم.
سينام كوبال
تعتبر الممثلة الجميلة سينام الذي يبلغ طولها 1.69سم، ووزنها 58 حاضرة على جدول أعمال الدراما التركية بمسلسلها fı.
إبرو شالي
تملك شالي والتي تعتبر الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما يتم ذكر الطعام الصحي والجسم الرشيق، طولاً يصل إلى 1.65سم، ومقاس ملابس 34 ( 45-50 كيلو غراماً).
غمزة أوزجليك
يبلغ طول الممثلة غمزة أوزجليك التي لا تظهر على الشاشة منذ فترة طويلة، حوالي 1.73 ووزنها 62 كيلوغراماً.
جيم يلماز
يزن الكوميديان الشهير جيم يلماز 84 كيلوغراماً، ويبلغ طوله 1.72سم.
جوكتشا بهادر
يصل طول الممثلة الجميلة جوكتشا إلى 1.67، ووزنها 56 كيلوغراماً.
هازال كايا
تعتبر هازال كايا جميلة وموهوبة للغاية، ولكنها قصيرة القامة قليلاً، فطولها 1.58سم، ووزنها 47 كيلوغراماً.
ميليس بركان
لا تظهر الممثلة ميليس صاحبة طول يبلغ 1.74، ووزن 62 كيلوغراماً على الشاشات منذ فترة طويلة.
Bugün #tbt yapılır mı nedir ne değildir bilmem ama bu fotoğraf benim @herseyimsinfilm galasından. Bahsetmek istediğim kişi de canım dostum @gamze_saracoglu! Bu üzerimdeki şaheser de kendisine ait. Çoğu yerde giydigim gibi özel günlerde hep ondandır giydiklerim. Hepsini çok severek ve özenerek giydim hep de öyle olacak. Seneler önce kesişti yollarımız sonra da hiç ayrılmadı. Kalbi tasarımlarından da güzel ve parlak arkadaşım benim. En önemli özelliği de asla kürk ve benzeri materyaller kullanmamasıdır koleksiyonlarında ilgilenenlere ve önemseyenlere özenle duyurulur. Beni onunla tanışmaya en çok iten de bu olmuştu seneler önce. Çizgisi, yolu, sadeligi, güzelliği ve özelliği hiç değişmedi. Bu instagram kullanma özürlü benden arkadaşıma @gamze_saracoglu ve bütün ekibinin emeklerine @gamzesaracogludesignstudio ufak da olsa bir teşekkürdür. Iyi ki arkadaşımsın gamze ♥️
بايزيد أوزتورك
عارض الأزياء الشهير، طوله 1.84، وزنه 72 كيلوغراماً.