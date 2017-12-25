ترى جمال نجومك الأتراك لكنك لا تعرف التفاصيل.. أقصرهن هازال كايا وأقلهن وزناً بيرين سات بـ48 كيلوغراماً

تجاوز الجمال التركي جمال هوليوود وبوليوود والعالم العربي، بحسب موقع Haberler التركي، إذ ضمت قائمة المرشحين للفوز بلقب أجمل وجه في العالم لسنة 2017، عدداً كبيراً من الممثلين والمشاهير الأتراك.

لكن كما هو معروف، فإن المشاهير من ممثلات ومغنيات لا يقفن أمام عدسات الكاميرا إلا بعد المرور بمراحل تجميلية كثيرة، أما إذا تعلق الأمر بالصور فهي غالباً ما تخضع لبرامج تعديل قبل النشر.

تطل الممثلة أو المغنية على الشاشات فاتنة، ليس بها أي عيب صغير، ينبهر المشاهد بجمالها الساحر حتى يضرب المثل بجمالها. موقع خبر ترك يوضح أن الحقيقة مختلفة، وأن المشاهير مثلهن مثل جميع النساء، يعانين من مشاكل بالبشرة والشعر ولا يبقين أنيقات كل وقتهن.

قد ينتَابك الفضول لمعرفة طول ووزن نجومك المفضلين، بعد أن غزت الدراما التركية العالم العربي وأصبح لكل منا نجمه الذي يتابع أخباره وتحركاته، موقع Hurriyet يضع حداً لفضولك.

سيريناي ساريكايا

إذا قلنا إن جمال وجهها ينعكس علي جسمها، فهذا القول سيكون بمحله. إذ يبلغ طول الممثلة الجميلة سيريناي حوالي 1.75 ووزنها 54 كيلوغراماً.

تشاغلا شيكال

ما زال وقع أقدام عارضة الأزياء شيكال وهي أم لطفلين ينثر الغبار، إذ يبلغ طول شيكال التي تنفذ عروضها بشكل بارع حوالي 1.80، ويبلغ مقاس ملابسها 36 (55-60 كيلوغراماً).

هانده سورال

يبلغ طول الممثلة هانده سورال والتي تم اكتشافها فى اللحظة التي ظهرت فيها كضيفة في مشهد في برنامج katıldığı التركي، 1.63 ويبلغ وزنها 56 كيلو غراماً.

Pazar Vogue u 🌟 A post shared by Hande Soral (@hndsrl) on Aug 6, 2017 at 9:02am PDT

هاديسا

يبلغ طول هاديسا وهو الاسم الأكثر شهرة على الساحة حوالي 1.65 ومقاس ملابسها 36 (50-55 كيلو غراماً).

❤ A post shared by Hadise (@hadise) on Oct 10, 2017 at 12:13pm PDT

كيفانش تاتليتوغ

يبلغ طول الممثل الوسيم كيفانش حوالي 1.9، ووزنه 75 كيلو غراماً.

#kivanctatlitug #mavi A post shared by Kıvanç Tatlıtuğ (@tatlitug) on Dec 7, 2017 at 12:23am PST

جانسو ديري

يبلغ طول جانسو ديري التي أثبتت نفسها فى عالم التمثيل بعد عملها في عرض الأزياء 1.76سم، ويبلغ مقاس ملابسها 36 (55-60 كيلو غراماً).

Coming soon 👉 @instyleturkiye A post shared by Cansu Dere (@cansudere) on May 30, 2017 at 2:10am PDT

بورتشين تيرزي أوغلو

يبلغ طول الممثلة الجميلة بورتشين تيرزي أوغلو 1.60سم، ووزنها 49 كيلوغراماً.

مروة بولغور

يبلغ طول الممثلة مروة بولغور والتي كانت موجودة على الساحة الأيام الماضية بسبب أخبار طلاقها من زوجها، حوالي 1.66 سم، ووزنها 54 كيلوغراماً.

A post shared by Merve Boluğur (@mervebolugur) on Dec 12, 2017 at 5:41am PST

أزرا أكين

يصل طول أكين وهي واحدة من عارضات الأزياء الجميلات إلى 1.76سم، ووزنها 57 كيلوغراماً.

أجون ليجالي

يبلغ طول الإعلامي التركي أجون، مالك قناة "Atv" التركية، والذي تزوج من النجمة شيماء سوباشي، حوالي 1.82 سم، ووزنه 79 كيلوغراماً.

بيرين سات

يصل طول الممثلة التركية التي أثرت بجمالها الطبيعي على المشاهدين عبر الشاشات حوالي 1.67، ووزنها 48 كيلوغراماً.

❤️ @ozgurmasur A post shared by Beren Saat (@berenn_saat) on Jun 21, 2014 at 2:20am PDT

بورجو إسمر سوي

طولها 1.69 سم، ووزنها 58 كيلوغراماً.

أصلي أنفير

طول الممثلة الجميلة أصلي 1.72 سم، ووزنها 52 كيلوغراماً.

جانسو تاشكين

يبلغ طولها حوالي 1.84سم، ووزنها 53 كيلوغراماً.

توبا بويوكستون

ترتدي بويوكستون ملابس ذات مقاس 36، ويبلغ طولها 1.73سم.

سينام كوبال

تعتبر الممثلة الجميلة سينام الذي يبلغ طولها 1.69سم، ووزنها 58 حاضرة على جدول أعمال الدراما التركية بمسلسلها fı.

🎼 myboy ❤️ A post shared by Sinem Kobal (@sinemkobal) on Aug 13, 2016 at 7:14am PDT

إبرو شالي

تملك شالي والتي تعتبر الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما يتم ذكر الطعام الصحي والجسم الرشيق، طولاً يصل إلى 1.65سم، ومقاس ملابس 34 ( 45-50 كيلو غراماً).

غمزة أوزجليك

يبلغ طول الممثلة غمزة أوزجليك التي لا تظهر على الشاشة منذ فترة طويلة، حوالي 1.73 ووزنها 62 كيلوغراماً.

جيم يلماز

يزن الكوميديان الشهير جيم يلماز 84 كيلوغراماً، ويبلغ طوله 1.72سم.

Al bu da kendim ! A post shared by Cem Yılmaz (@cmylmz) on May 12, 2017 at 10:03am PDT

جوكتشا بهادر

يصل طول الممثلة الجميلة جوكتشا إلى 1.67، ووزنها 56 كيلوغراماً.

About yesterday🦋 #tbt #broadwayistanbul A post shared by Gökçe Bahadır (@gokce.bhdr) on Sep 21, 2017 at 1:42am PDT

هازال كايا

تعتبر هازال كايا جميلة وموهوبة للغاية، ولكنها قصيرة القامة قليلاً، فطولها 1.58سم، ووزنها 47 كيلوغراماً.

😎 #dilaraberkun A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on Jun 20, 2015 at 1:26pm PDT

ميليس بركان

لا تظهر الممثلة ميليس صاحبة طول يبلغ 1.74، ووزن 62 كيلوغراماً على الشاشات منذ فترة طويلة.

بايزيد أوزتورك

عارض الأزياء الشهير، طوله 1.84، وزنه 72 كيلوغراماً.