أعلى جودة وأدق كاميرا وأنسب سعر.. تعرفوا على أحسن هاتف أندرويد لعام 2017

كان العام 2017 حافلاً بالهواتف الذكية الممتازة، فبعد استفاقة سامسونغ من كارثة غالاكسي نوت 7، أصدرت الشركة هذا العام هاتف نوت 8، فيما أصدرت Google وLG هواتف جيدة للغاية أيضاً.

إذاً ما هو أفضل هاتف ذكي لعام 2017؟ وأي هاتف سيهزم منافسيه ويحتل القمة؟ وأي واحدٍ هو الأفضل بين الجميع؟، فيما يلي وضعت موقع Android Authority قائمته بأفضل الهواتف الذكية لعام 2017 من حيث كل إمكانية على حدة.

1- أفضل كاميرا اختارها المستخدمون هذا العام

كجزءٍ من تقييم أفضل هاتف أندرويد عام 2017، طلبنا من القراء التصويت للجهاز الذي يظنون أنَّه يلتقط أفضل الصور. ونظرنا إلى الكاميرا بشكلٍ موضوعي وذاتي، والنتيجة بعد أكثر من 4 آلاف تصويت هي:

احتل هاتف Google Pixel 2 XL المرتبة الأولى بعد أن حصل على 36.5% من الأصوات. وتبعه هاتف Galaxy Note 8 بنسبة 22.7%، وOnePlus 5T بنسبة 12.8%، ثم Huawei Mate 10 Pro بنسبة 8.2%. وأضيفت تصنيفات كل هاتف إلى بقية نتائج تقييم أفضل أفضل هاتف أندرويد، ومُنِح كل هاتف نقاطاً حسب مركزه بطريقةٍ مشابهة للاختبارات الأخرى.

2- أفضل هاتف ذكي بجودة عالية وسعر مناسب

كانت هذه أصعب الجوائز في تحديد الفائز بها. أي هاتف في قائمتنا يمنح أفضل قيمة مقابل المال؟ حساب القيمة المعطاة مقابل المال أمر ذاتي من شخصٍ لآخر، وقررنا حل المشكلة بالنظر إلى النقاط التي حققها كل هاتف، وقسمتها على سعرها بالدولار (أو ما يوازيه). رتبنا الهواتف حسب نتائج القيمة لنعرف أيها يقدم أفضل قيمة مقابل المال.

كانت النتيجة أنَّ أفضل هاتف ذكي بأعلى جودة وأنسب سعر في 2017 هو OnePlus 5T، محققاً 59.22 نقطة، ومتفوقاً بنسبةٍ قليلة على Nokia 8 الذي حقق 56.83 نقطة، وMoto Z2 Force الذي سجل 44.84 نقطة. واحتل Mate 10 Pro المركز الرابع، وتبعته هواتف BlackBerry KEYone، وGalaxy Note 8، وLG V30.

3- أفضل هاتف في 2017







غالاكسي 8



كان 2017 عاماً حافلاً بالنسبة للهواتف الذكية، وأظهرت مسابقة أفضل أندرويد عام 2017 لنا كيف تتشابه الهواتف حقيقةً مع بعضها البعض.

ولكن، بعد أكثر من 40 اختباراً، استحق جهاز واحد أن يُتوَّج كهاتف العام، وهو هاتف Mate 10 Pro، الذي سحب لقب القمة من Galaxy Note 8 بفارق نقاط قليلة. واحتل OnePlus 5T المركز الثالث عن استحقاق.

ويستحق العاملون بنوكيا إشادة خاصة عن هاتف Nokia 8، الذي انتصر على العديد من المنافسين الشرسين واحتل المرتبة الرابعة.

وكانت أكبر مفاجأتين هما هاتفي LG V30 الذي احتل المرتبة السادسة، وPixel 2 XL الذي احتل المرتبة الثامنة. بدا كلا الجهازين ناجحين نظرياً، لكنَّهما فشلا في اختباراتنا. وكان Moto Z2 Force أيضاً مفاجأةً باحتلاله المرتبة الخامسة.

أثبت هاتف Mate 10 Pro أنَّ التفوق لا يتعلق بالخصائص الفريدة، لكن بجودة الأداء في كل الأقسام. وببساطة، كان هو الهاتف الأفضل مقارنةً بباقي الهواتف المختلفة.

وكما حدث في العامين السابقين، كان الهاتف الرابح متميزاً في كافة الأقسام. على سبيل المثال، ربح هاتف Galaxy Note 8 المركز الأول في قسمين، واحتل مركزاً من المراكز الثلاثة الأولى في اثنين آخرين، لكن Mate 10 Pro هزمه بفارق بسيط رغم أنَّه احتل المركز الأول في قسمٍ واحد فقط، وجاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى في 4 أقسام أخرى.

وتطور هاتف Huawei’s flagship أيضاً عن السنوات السابقة. لم يحصل أداؤه على أفضل تقييم، وقد يكون نظام تشغيله غير متقن، لكن لا يمكن إنكار أنَّ هذا الهاتف الذكي يستحق بجدارة الفوز بجائزة أفضل جهاز أندرويد في 2017.

4- اختيار المستخدمين لأفضل هاتف ذكي في 2017

طوال هذا الأسبوع، طلبنا من القراء التصويت للهاتف الذي يظنون أنَّه الأفضل. وجاءت النتيجة بفوز هاتف Samsung Galaxy Note 8 بالمركز الأول بعد أن حصل على 25% من الأصوات، وحل هاتف OnePlus 5T في المركز الثاني بـ19% من الأصوات، وتلاه هاتف Google Pixel 2 XL بفارقٍ ضئيل بعد أن حصل على 18% من الأصوات.