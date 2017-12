ألغت نجمة موسيقى البوب النيوزيلندية "لورد"، حفلها المقبل في تل أبيب بعدما أعلنت قبل أيام أنها تدرس إلغائه إثر ضغوطات مكثفة من معجبيها.

وأعلنت شركة مسؤولة عن تنظيم حفل مغنية البوب النيوزلندية الشهيرة لورد عن إلغاء الحفل الذي كان مقررا أن يقام في إسرائيل في يونيو/حزيران من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت الشركة المنظمة إن الحفل لن يقام وإن الشركة ستقوم بإرجاع كافة الأموال لمن اشترى بالفعل تذاكر لحفلها الذي كان من المفترض أن يقام الصيف القادم في تل أبيب.

وردّت المغنية، البالغة من العمر 21 عاماً، على الانتقادات التي وُجٍهت لها، وعلى خطابٍ مفتوح يطالبها بعدم تأدية عرضها الموسيقيّ في تل أبيب، كعلامة على الاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت لورد في تغريدة نشرتها بحسابها على تويتر، مساء الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنها تأخذ المشورة حول تعقيدات الوضع السياسي على محمل الجد، و"تُفكِّر" في كل الخيارات، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

حيث قالت: "إنني أتحدّث إلى الكثير من الناس بشأن الأمر، وأفكر في كل الخيارات. شكراً لكم على تعليمي، فأنا أتعلّم طوال الوقت".

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸

— Lorde (@lorde) December 21, 2017