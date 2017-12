عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين، أمس الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، في رسالة بُثت من القدس التي أدى اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل إلى انقسام في الرأي العالمي المسيحي.

Merry Christmas from Jerusalem, the capital of Israel! pic.twitter.com/ChhsuqudW8

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧