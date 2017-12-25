على خطى أميركا.. دولة أخرى تقرر نقل سفارتها في إسرائيل للقدس

أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، أمس الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، أنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وذلك بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة.

وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعاً عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيراً غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين.

وتحدت 128 دولة يوم الخميس ترامب بتأييدها قراراً غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس.

وكانت غواتيمالا وجارتها هندوراس ضمن حفنة دول انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت ضد القرار الخاص بالقدس.

والولايات المتحدة مصدر مهم للمساعدات التي تحصل عليها غواتيمالا وهندوراس وقد هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد أشاد باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوقع أن تحذو دول أوروبية حذو القرار الأميركي.

وتعرض قرار ترامب لمعارضة شديدة من دول العالم، فقد قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني للصحفيين وهي تحيي نتنياهو في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للاتحاد الأوروبي منذ 22 عاماً، إن الاتحاد سيواصل الالتزام "بتوافق الآراء الدولي" بشأن القدس.

